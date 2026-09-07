José Manuel García Albarrán: «¿Alguien se fía de ellos?»

-Pedro Sánchez & Mohamed VI- ‘Tanto monta, monta tanto’ pero con diferencias y similitudes en su comportamiento, porque al primero le gustaría ser Rey y nos tiene acostumbrados a mentir cada vez que abre la boca y el segundo sin embargo es Rey y peca más por callar sus inconfesables, traidoras y ladinas intenciones que sin embargo ‘deja en boca’ de sus Ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia, quienes en sus irreales ‘sueños expansionistas’, no se cortan ni un pelo al decir que Ceuta y Melilla son de soberanía marroquí, aún revelando con ello un desconocimiento histórico supremo que desgraciadamente es secundado por algunos progres indocumentados y políticos próximos a este gobierno que consideran ‘la situación geográfica’ como determinante de la posible nacionalidad ¡Craso error!

Si estudiaran un poco sabrían que la soberanía española sobre ambas ciudades se fundamenta en su incorporación histórica -Melilla en 1497 y Ceuta desde 1580- tras la etapa portuguesa y muy anterior a la existencia del ‘Estado marroquí’ moderno.

Y posteriormente el definitivo -Tratado de Wad-Ras- firmado el 26 de abril de 1860, tras finalizar la Guerra de África. Este acuerdo ratificó y amplió los límites de los territorios soberanos españoles en torno a Ceuta y Melilla, reconociendo el dominio de España sobre los perímetros de estas plazas.

¿Se han enterado los ministros moros y los indocumentados?

Pero a estas alturas ¿Alguien se cree que -Mohamed VI- no sabía nada de la invasión? ¡Nadie, excepto este Gobierno y afines! ¿Por qué?

Por si alguno tiene dudas estas se disiparán cuando vean el vídeo que circula por la red y ya ha saltado a las TV con los camiones llenos de magrebíes y subsaharianos que circulaban por distintas carreteras de Marruecos en la fecha de la invasión. ¿A donde se dirigían? ¡A Ceuta!

¿A quien intentaron hacer creer que una gran parte de las 80.000 personas, jóvenes -casi todos varones- mujeres y niños, llegaron a pie cruzando la zona montañosa del Riff o cruzando la zona desértica del Sáhara hasta Ceuta?

¿Cuántos entraron a nado?

Según ha dicho Sanchez, en su larga comparecencia pos veraneo, 4 de cada 5, es decir más de 60.000 invasores -que no migrantes- entraron a nado.

¡Gran potencial tiene Marruecos para las próximas Olimpiadas! ¿No?

Con más de mil asesores no sé quién le escribe los discursos Sr. Sánchez. Claro que su Tesis doctoral no versaba sobre números ¿Verdad?

En suma… dos ‘personajes’ dignos de un detallado y minucioso estudio dentro del ramo de la psiquiatría, pero con una gran diferencia, el Rey alauita pretende defender los intereses de su país mientras que Sánchez defiende por encima de todo ‘sus propios intereses’ o quién sabe si ‘esconde sus vergüenzas’ aún a costa de mentir repetida y sistemáticamente apoyado por ese grupo de políticos de su partido, del gobierno y de algunos de sus ‘socios’ que le siguen alentando, repitiendo como loros las consignas de Moncloa y aplaudiendo como focas del circo cada palabra de su Jefe.

¿No les da vergüenza?

“La Policía ha informado a la Jueza de la Audiencia Nacional que agentes de la Gendarmería marroquí guiados por Policías de paisano, acompañaron a las masas de invasores -que no migrantes- en el asalto a Ceuta. Y la guardia Civil emite un informe en el que identifica a miembros de la inteligencia marroquí entre los invasores.

A pesar de ello tanto el ministro Torres -nombrado como ‘director’ del ‘mando único’- tras un mes de la invasión, no se ha enterado de nada o mejor dicho ¡Se ha enterado por la prensa!

Mientras tanto Marlaska asegura que ‘no sabía nada’ y el Gobierno de Sánchez exculpa ‘a coro’ la implicación del Rey de Marruecos y del Gobierno marroquí.

¡Increíble y muy sospechoso!

¡Algún día tendrá que explicar el motivo de su infame silencio!

Ya hace tiempo que gran parte de los españoles sospechamos que existe algo muy grave en el trasfondo de las relaciones de este Gobierno y su Presidente con Mohamed VI y con el Gobierno marroquí…

¿A que se debió el cambio repentino de postura sobre la independencia del Sáhara?

¿Por qué Marlaska disolvió la mejor Unidad de la lucha antidroga de la Guardia Civil -Ocon Sur-?

Pedro Sánchez en una entrevista en ‘su emisora’ de radio -la SER- dijo: “No se puede ‘garantizar al 100% la seguridad de Ceuta y Melilla’ porque las fronteras son particularmente complejas”.

Pues una razón más para que dimita usted y su gobierno en pleno, porque con esto, está reconociendo a viva voz que “es incapaz de poner lo medios para defender una parte de España y de su Integridad Territorial”.

Y en esta misma entrevista se atrevió a criticar al Rey Felipe VI “Lleva ¡20 años! sin visitar Ceuta y Melilla”, falso porque fue proclamado Rey en 2014 y porque él sabe, que es su gobierno quien autoriza o no la agenda internacional de su Majestad, como bien dijo de ‘manera chulesca’ su ministro Oscar Puente.

El Rey se ha personado junto con la Reina Leticia en todos aquellos sucesos luctuosos que han afectado al pueblo español y no han tenido que huir, como lo hizo usted Sr. Sánchez en la visita a Paiporta tras la DANA.

El Rey Alfonso X el Sabio dijo: «Los que dejan al rey errar a sabiendas, merecen pena como traidores.»

Mientras tanto Sánchez y su ‘clac’ comparecen por primera vez en el Congreso tras estar desaparecido en plena crisis de la invasión marroquí, escondido veraneando en ‘su Palacete’ y mandando a Ceuta ‘un chorreo’ de ministros/as para que recibieran ‘las tortas’ como si fueran los payasos del circo.

Pero dentro de su falta de memoria y su megalomanía asegura que “ha dirigido durante más de un mes la crisis ceutí”… ¡La cara como el cemento y la mentira por bandera!

Creo que este Gobierno está deslegitimado y solo mantenido por ‘la clac’ social-Sanchista y urge un cambio de timón y capitán antes que esta nave llamada España zozobre.

¡¡CEUTA NO SE VENDE…

CEUTA SE DEFIENDE!!

Suerte a todos… los que se la merezcan