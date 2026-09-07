Ramiro Grau Morancho: «Annobón es una gigantesca prisión al aire libre»

Annobón era parte de España, y cuando se produjo la descolonización e independencia de Guinea, nadie les preguntó si querían su propia independencia, o integrarse en la república de Guinea Ecuatorial.

Es más, en los documentos de Carrero Blanco y Fraga, se hablaba de constituir dos estados distintos, uno en el continente, y otro en las islas, pero parece ser que, por presiones de la ONU, que no debía de querer que surgieran demasiados micro estados, se optó por la unión en un solo estado.

La realidad es que, cualquiera que haya tratado con annoboneses, y yo he tenido la posibilidad de hacerlo, no se sienten guineanos, sino de Annobón, y reivindican su derecho a decidir su futuro, con independencia.

Siempre han subsistido por sus propios medios, y ello a pesar de la colonización y ocupación de los guineanos, que han utilizado los aledaños de la isla como vertederos de residuos nucleares y de todo tipo, lo que ha hecho que el número de cánceres y enfermedades similares, haya aumentado notablemente.

Tras la proclamación unilateral de la “República de Annobón”, por ahora en el exilio, la isla se ha convertido en una gigantesca prisión al aire libre, y el gobierno guineano ha militarizado la vida y la convivencia, aumentando las violaciones y el maltrato hacia la población indígena, estableciendo un sinnúmero de normas arbitrarias, que lo único que buscan es hacerles la vida imposible, e impedir su subsistencia, con un mínimo de dignidad.

Es muy lamentable que una isla, de escasamente veinte kilómetros cuadrados, y varios miles de habitantes, que podría ser un auténtico Paraíso, en la práctica la hayan convertido en una cárcel.

Pero una prisión en la que el estado opresor, Guinea Ecuatorial, no tiene interés alguno en mejorar la vida de sus habitantes, llevando médicos, dando una buena enseñanza, etc., sino, únicamente, en oprimir y pisotear los derechos humanos de sus habitantes.

Y yo lo denuncio, públicamente.

Si esta es la política del incombustible Obiang, ¿se imaginen ustedes como será la de su hijo Teodorín, o quien le sustituya, en su caso…?

Claro que, peor, es imposible.

Urge que la comunidad internacional tome cartas en el asunto, empezando por el régimen sanchista español, tan preocupado por los “derechos” de los invasores marroquíes, pero nada por los hermanos de Annobón.