Sánchez, Mohamed VI y su hijo Hassan, con la bandera de España al revés.

El primer gobierno de Pedro Sánchez comenzó el 7 de junio de 2018. Ese mismo mes, el flamante recién nombrado como ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que retirar las ´concertinas´, en las fronteras con Marruecos, era una de sus grandes prioridades. España, presuntamente, no debía tener prioridades más importantes; digo yo.

La retirada de las concertinas, (alambradas con cuchillas afiladas), en el lado español de la valla fronteriza de Ceuta comenzó oficialmente el 3 de diciembre de 2019, y los trabajos en todo el perímetro terminaron a principios de 2021.

En 2026, el Ministerio del Interior y el Gobierno de España estimaron que entre el 30 y el 31 de julio entraron de forma irregular, unas 72.000 personas a Ceuta, en tan solo 24 horas. Recordemos que en Ceuta la población española es de 78.000 personas.

SEGÚN LAS DECLARACIONES OFICIALES DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ, LOS CULPABLES DE LA CRISIS MIGRATORIA, E ´INVASIÓN´ DE CEUTA SON LA RUSIA DE VLADÍMIR PUTIN, ISRAEL Y LA INTERNACIONAL ULTRADERECHISTA. Aquí, Pedro Sánchez, se ha olvidado de culpar también a Franco, y al Cambio Climático. O está perdiendo facultades, o está muy nervioso. Por otro lado, ha evitado culpar al Gobierno de Marruecos, asegurando que no existen pruebas de su implicación. Pero sigamos.

Pedro Sánchez dice que no hay pruebas de la implicación de Marruecos. Veamos lo que hay:

Las principales pruebas e indicios de la implicación de Marruecos en la entrada masiva de más de 70.000 personas a Ceuta provienen de un informe oficial del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, (CENIF), de la Policía Nacional, remitido a la Audiencia Nacional.

El documento señala que el suceso no fue una crisis migratoria común, sino una operación de guerra híbrida y contra-inteligencia planificada. A continuación, se detallan las evidencias clave que recoge la investigación: