Sebastián Urbina: «Moderados hasta la médula»

Una de las principales inquietudes del votante moderado, de centro o socialdemócrata, es la perspectiva de que la salida de Pedro Sánchez del Gobierno suponga inexorablemente la entrada de Santiago Abascal y Vox. (Antonio Caño/TheObjective)

El articulista mete en el mismo saco -con pequeños matices- a moderados, centristas y socialdemócratas. Estos votantes serían los ‘buenos’, democráticamente hablando. Los votantes de Sánchez, no entusiasman al articulista, aunque no son los auténticos ‘malos’.

El rechazo rotundo es con Vox, la extrema derecha.

La salida (dicho finamente) de Pedro Sánchez no es un alivio para el votante centro centrado. ¿Por qué? Porque la ‘salida’ de Pedro Sánchez se deberá, en parte, a la extrema derecha. Resumiré que significa ‘extrema derecha’. Porque no significa exactamente lo mismo en todos los sitios.

En Italia, Giorgia Meloni era extrema derecha (según la prensa) y ganó las elecciones. Sigue siendo presidente de Italia desde 2022.

En España no significa lo mismo. Tan es así, que colaborar en la expulsión del Caudillo Pedro Sánchez, no provoca aplausos (más bien lamentos) en los votantes moderados. Porque ayudará Vox.

En España, el bipartidismo- PSOE/PP- ha representado la moderación democrática- uno más inclinado a la izquierda y el otro inclinado más a la derecha. Habrían excluido a los ‘extremos’, que es lo auténticamente malo.

En la práctica, PSOE y PP se han arrodillado ante las exigencias- casi siempre perjudiciales para España- de los separatistas catalanes y vascos. ¿Con qué objeto? Para seguir en el poder. ¿Qué lecciones democráticas pueden dar?

¿Adónde nos ha conducido esta política ‘centrada’ (PSOE/PP) de cesiones a los enemigos públicos de España? Entre otras cosas, a un golpe de Estado catalanista, amnistiado por la izquierda y a un menoscabo moral, político y económico de España. Y un gobierno- de Pedro Sánchez- sustentado por comunistas, separatistas, golpistas y filo terroristas.

Pero el auténtico peligro ¡Es Vox!

Ahora, ‘Estatutos’.

Artículo 3. VOX tendrá los fines siguientes:

1. La defensa de la indisoluble unidad de la Nación española, Patria común e indivisible de los españoles, y el reconocimiento de que la soberanía nacional es indivisible y reside en el conjunto del pueblo español. La promoción del patriotismo en la sociedad civil.

2. La defensa de la libertad individual, el Estado de Derecho, el imperio de la Ley, la independencia de la Justicia y el sistema democrático.

3. La defensa de la igualdad de todos los españoles ante la Ley, con los mismos derechos y obligaciones, independientemente del lugar de origen o residencia.

4. La defensa y promoción de la presencia activa de la sociedad civil en la vida democrática.

5. La defensa de la propiedad privada y de la libre economía de mercado.

6. La defensa del derecho a la vida y de la protección a la familia.

7. Fortalecer la posición internacional de España, especialmente en Europa y en Hispanoamérica.

8. Garantizar el derecho de usar y el deber de conocer el español en todo el territorio nacional, sin perjuicio del resto de lenguas cooficiales de España. La defensa de la prestación de los servicios públicos en español en todo el Estado.

Vox es un partido plenamente constitucional. No como Bildu, socio del gobierno socialista de Sánchez, que nunca ha condenado los asesinatos de ETA. ¡Miserables!

Ahora, la ‘extrema derecha’. La ultraderecha, o extrema derecha, es el espectro político que promueve un nacionalismo extremo, un conservadurismo social rígido y posiciones hostiles hacia la democracia liberal. Se caracteriza por el rechazo a la inmigración, posturas populistas, discursos identitarios y, en sus vertientes más extremas, el autoritarismo y el rechazo a las instituciones internacionales. Supongamos que esta vista creada por IA, no es disparatada.

Es verdad que hay expresiones vagas. Por ejemplo ‘nacionalismo extremo’. Pero, en España, los auténticos ejemplos de ‘nacionalismo extremo’, son los socios separatistas (catalanes y vascos) de PSOE y PP, durante más de cuarenta años. Son los ‘enfermos de identidad’. Pero lo progre es escandalizarse con Vox. ¡No tenéis vergüenza!

Pactar con los separatistas antiespañoles no ha supuesto ningún problema para PSOE/PP, porque les permitía seguir en el sillón. Mientras vociferaban ‘Vox ultraderecha’.

Confirmado y repetido por las criadas mediáticas subvencionadas.

Resumiendo, corruptos, comunistas, traidores, separatistas y antiespañoles varios, vociferando que Vox es el verdadero peligro para la democracia. Con aplausos de gilipollas y asimilados.

Pero pactar durante más de cuarenta años con los separatistas antiespañoles para seguir en el sillón, es lo moderado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló la amnistía de Pedro Sánchez a los golpistas catalanistas (que anuncian que repetirán el golpe) para seguir en el sillón presidencial. Tribunal Europeo tan infame como el Caudillo Sánchez.

O usted vota al corrupto y traidor Sánchez- y se convierte en un miserable cómplice- o es un ciudadano respetable y no vota a esta chusma gobernante, calificada, acertadamente, por el Magistrado F. Portillo, como ‘organización criminal’.

Si les vota, será tan despreciable como ellos. Dicho suavemente.