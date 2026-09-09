Juan Pérez de Mungía: «Otra vuelta de Ceuta»

Cuando ya nada se espera que pueda empeorar, cuando ya el tiempo cerca el último suspiro de la agonizante España, viene Sánchez con una nueva humillación. Ya en el suelo, perdiendo el aliento, aprovecha a patearnos la cara. Si alguien creía que ya no podía pasar algo peor, o que no podía pasar algo más, Sánchez redobla su miserable tiranía cómplice y homicida. Cuando ya hastiados e impotentes salíamos de los vastos incendios del verano, el último ultraje de tantos que arrasan nuestro patrimonio generando desesperación y ruina en los últimos años, llega Sánchez para afirmar que todavía queda más tortura y vejación. Todavía puede sacar tajada de la venta de carne Española. Ya volvemos a oler que se despedaza carne en el mercado, cuando todavía está sangrante. Esta vez Marruecos está de cacería, y nuestro privilegiado presidente ofrece las mejores piezas de su expolio para el intercambio más suculento de intereses y favores que sirvan a estrategias perversas de poder y control.

Todo sirve a este dictador posmoderno que se cree salvador. No le importa obtener ganancias jugando al azar con el dinero que no es suyo, no le importa comprar y vender con los recursos que ha expoliado y tampoco le importa comerciar con ciertas “pérdidas” colaterales si sirven a su esquema de conspiraciones, delirios, negocietes y juego sucio. Como vimos en Adamuz o la DANA, quiere reinar sobre las ruinas para seguir siendo el amo, el parásito supremo, y las produce si es necesario. ¿Qué oscuros planes y acuerdos mafiosos? No sabemos, todavía. No olvidemos que el PSOE inventó los GAL. No olvidemos que a Zapatero le convenía la tensión y supo provocarla hasta usando a los muertos y negociando con verdugos. No olvidemos que mientras Hacienda investigaba al hermano de Sanchez y le buscaba para que diera explicaciones, Pedro Sánchez lo alojaba en la Moncloa.

No olvidemos que este gobierno nos daba monsergas explicativas cada semana sobre el Covid y justificaba sus absurdas medidas de control aludiendo a un comité de expertos que nunca existió. No olvidemos que negó la ayuda del ejército en la DANA, abandonando a la gente sumida en el barro (o el fango), para intentar sacar tajada del desgaste político que podía resultar para el gobierno regional. No olvidemos que este gobierno mandó a un intermediario del ministerio de Transportes para retirar material del lugar del accidente de Adamuz en una flagrante maniobra de alteración de pruebas que huele muy mal. Tenemos suficiente evidencia de que este miserable sátrapa podría matar hasta a su madre si le resulta conveniente. Aún así los ciudadanos quedamos una y otra vez perplejos ante el descaro, el desparpajo y la magnitud de su carencia de escrúpulos y de su psicopatía más abyecta. Siempre supera a la imaginación y juega contra nosotros apostando por nuestra desmemoria, tapando un escándalo con el grito del siguiente. Hoy, eso, ya no es suficiente. Mientras los ceutíes aterrorizados ven como una marabunta entra por la frontera y destruye su seguridad, su prosperidad y su libertad más cotidianas, Sánchez, el representante (oficial y remunerado) y supuesto garante de sus derechos y bienestar, se broncea y recomienda canciones en Spotify.

El narcisismo y la psicopatía es tan rampante que su dicotomía con la realidad resulta grotesca. Los ciudadanos ya reconocen aterrados que la estrategia inicial de propaganda, de mentira y simulación constante de Sánchez le ha acabado por devorar, convirtiéndose en ferviente delirio de autoculto. Los ciudadanos al pie de los caballos, abocados a lidiar con el caos, sintiéndose presa en medio de una horda de hienas, y el presidente hace una dejación de funciones y obligaciones que sustituye con su “derecho” a vacaciones (“que es importante”, oiga usted) en la Mareta. Un palacio que es patrimonio del Estado, es decir, de los Españoles, y ocupa el okupa de la Moncloa al que le pagamos el sueldo. Igual que a los desgraciados españoles vejados por sus okupas, encima el recochineo es pagarle la luz y el agua. Nuestro supuesto servidor, primer ministro, tiene todos y más privilegios y nulas obligaciones y todas las traiciones. Convertido en amo, matón y chulo se agencia más protección de policías para sus vacaciones que lo que deja a sus siervos ciudadanos en Ceuta y con más perímetro marítimo que el espigón por el que entraron los salvajes que olían al botín que Sánchez ofrece por liquidación. Los parásitos deben ser alimentados y protegidos por empatía suicida, por humanidad franciscana, el nuevo ejército de Sánchez para perpetuarse, a ley de nietos, ley de moros.

El ciudadano muestra indignación y terror ante las hordas, ante una marabunta que actúa como una plaga que arrasa la civilización con ojos de lujuria por el saqueo y la dominación. Y ante su indefensión e impotencia grita en busca de socorro. Pero lo que encuentra al otro lado, donde tendría que obtener protección y responsabilidad, es la complicidad más aberrante, la traición más absoluta y la sumisión más repugnante. Dice el gobierno de Sánchez que Marruecos ha cooperado. Pues sí, de hecho tienen razón. Marruecos está cooperando en su beneficio para un plan perpetrado por el propio Sánchez del que se beneficia Sánchez. Por un lado genera una nueva noticia, un nuevo drama, un nuevo ultraje (ya perdimos la cuenta) para que la gente desvíe su atención de la monumental corrupción que le acecha. A Sánchez, como a Zapatero, le conviene la tensión, el desgarro, la desmoralización. A perro flaco todo se le vuelven pulgas. La desesperación se torna en resignación crónica. Cómo si no se podría explicar su servilismo tan incomprensible incluso para su persona?

El desguace es tan evidente que los distintos acólitos aparecen para intentar generar una narrativa de confabulación y sospecha, de ocultismo con palabras graves mientras siguen con su risa burlona. Pero por otro lado, Sánchez hace buen negocio, riega a sus socios con dinero público con buena excusa a los que participan del festín (Marruecos con sus pretensiones expansionistas y chantajes, las ONGs que hacen su Agosto). Los inmigrantes sirven a Sánchez como guardia de asalto y como futuros votantes de la secta socialista y ya los arman con explosivos las ONGs. Esto es una operación de guerra. Una vieja fórmula conocida: sembrar el terror, la desesperanza, la resignación para reprimir la respuesta de los que se oponen a ser víctimas o siervos. Y pretenden además cubrirlo con un velo de ñoñería solidaria y comprensiva donde la inversión moral es de tal calibre que produce perplejidad. El hedor es literal y simbólicamente, insoportable. Heces y orin, vejaciones, amedrentamientos, okupaciones, atracos y violaciones. 1 violación diaria en una población de 80000. La civilización española, todo el orgullo de la ciudad de Ceuta por los suelos. La muralla de nuestra fortaleza, mancillada. Una frontera se erige en cada colegio para proteger la cuna de nuestra civilización, nuestros hijos, porque la de verdad está agujereada y abandonada. Ceuta sitiada y España asediada, otro confinamiento sobre nuestros hombros.

No sabemos si Sánchez lo hace por incompetencia, interés propio, si es por chantaje, por conveniencia, por sumisión, por delirio o por convicción. La cara de cemento armado que tiene mientras recomienda crema para el sol, es un supino insulto a los españoles que se ven arrastrados por el suelo y ahora, rematados en el suelo. Pero este debate es absolutamente irrelevante en el presente, irrelevante para poder acusar a Pedro Sánchez y su gobierno. No hay que ufanarse en buscar explicaciones a la traición, intentando comprender a nuestro verdugo. El debate ahora no está ahí, la acción debe ser de acusación y derribo de un gobierno que ha vendido como carnaza a sus ciudadanos. Los españoles sostenemos con nuestro esfuerzo a los que deben representarnos y si no cumplen con su cometido deben retirarse. Así de sencillo y así de simple. Si además, se conjuran contra los españoles, como Sánchez, montando una red criminal que le mantenga en sus privilegios disimulando cumplir con sus obligaciones mientras se aúpa sobre los cadáveres y el sufrimiento de sus representados, entonces los españoles hemos de levantarnos en justa rebeldía y buscar el aliento para que no quede impune este miserable sátrapa con ínfulas, que además se regodea en su traición con desdén. Las razones de una traición o un asesinato son secundarias al hecho mismo. Primero cuenta el hecho en sí.

El olor a podrido que viene de Ceuta ya es de kilómetros y se acumula junto al de una ristra de cadáveres que acompaña a Sánchez: del COVID, de los incendios, del apagón, de la DANA, de Adamuz. No podrá deshacerse de este hedor, ni con cal, ni con lejía. Y la lógica aplastante de los españoles que se ven arrollados por los hechos no se olvidará, ni se perdonará. Estamos pagando a nuestro asesino para que nos proteja, pues ya es hora de que caiga. EL tiro sale por la culata, y nuestro cuello ya no está en venta. No está disponible para otra vuelta de Ceuta en el garrote vil que Pedro Sánchez y su mafia son contra España. Además de reinar sobre nuestro dolor, quiere ahora vender nuestro aliento. No!