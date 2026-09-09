No es magia

Cuentan que había un niño frágil y enfermizo, cuya debilidad muscular le impedía realizar el mínimo esfuerzo. Y así creció, entre las crueles burlas de sus compañeros, aceptando finalmente su realidad, con la resignación que tan solo la madurez da.

Ya de hombre, y a pesar de ser profundamente creyente, jamás pidió al Cielo, en sus oraciones diarias, una solución al problema físico que padecía y que arrastraba a duras penas con resignación cristiana.

Un día se le apareció un Jesús, y le dijo: – “Necesito que vayas hacia aquella gran roca y la empujes 5 horas diarias durante 1 año”. El hombre quedó perplejo cuando escuchó esas palabras, pero obedeció.

Empezó a empujarla con todas sus fuerzas, día tras día, pero no conseguía moverla ni un milímetro. A las pocas semanas llegó el diablo y le dijo: “¿Por qué sigues obedeciendo a Jesús? Yo no seguiría a alguien que me haga trabajar tanto y sin sentido. Se está riendo de ti. Déjalo estar, ya que es estúpido que sigas empujando una roca que nunca podrás mover”.

El hombre, aunque no entendía el sinsentido de la misión que Jesús le había encomendado, hizo caso omiso al diablo que le tentaba con lógica humana, y siguió empujando.

Pasaron los meses y el hombre seguía empujando todos los días, durante cinco horas, la enorme roca. Mientras tanto su cuerpo se iba fortaleciendo cada día más.

Cumplido el año, año, el hombre elevó una oración a Jesús, hablando de esta manera: “Ya he hecho lo que me pediste, pero he fracasado. No he podido mover la piedra ni un solo centímetro”. Y se sentó a llorar amargamente avergonzado por su fracaso.

Entonces oyó la voz de Jesús que le decía: “¿Por qué lloras?, Yo solo te pedí que empujaras la roca; nunca te pedí que la movieras; en cambio mírate, tu problema físico ha desaparecido; estás curado.

Ahora, antes que alguien diga que ese sistema tiene poco de ´milagrero´, lo diré yo. Efectivamente existe, y se llama ejercicio isométrico. Un ejercicio físico mediante el cual, sin mover el cuerpo y con una sola contracción isométrica diaria al 65% de la fuerza máxima, permite aumentar la fuerza muscular un 5% por semana. Eso es lo que dice la Ciencia, y personalmente practico. Pero mi escrito de hoy, no se refiere a la fuerza física, sino a la espiritual, que para mí es la más importante; aunque a corto plazo no sea muy agradable su ejercicio.

En este orden de cosas diré que, muchas veces, vemos como ilógicas e injustas, determinadas situaciones y adversidades de la vida, cuando realmente es lo que va fortaleciendo nuestro espíritu, hasta hacerlo imbatible.

Los niños razonan con lógica infantil y son incapaces de pensar con la lógica del adulto. Del mismo modo es imposible, por cuestión de naturaleza, que el ser humano sea capaz de pensar con Lógica Divina.

Solo a través del crecimiento espiritual podemos empezar a aproximarnos a la Lógica Divina, para de este modo comenzar a entrever el porqué de los muchos sinsentidos con los que la egocéntrica y materialista mente, nos tortura.

Personalmente siento el amor de Dios en cada poro de mi piel, y es por ello que adopto el papel de esos niños que aún sin comprender muchas cosas, hacen un acto de fe hacia sus padres, porque perciben el amor de éstos, y saben que desean lo mejor para ellos. Lo cual no es óbice para que, cada día que pasa, un servidor vaya creciendo en espiritualidad, y comience a pensar, cada vez más, con la lógica de mi Padre y Creador.

El cristianismo no es un cuento de hadas con milagros a golpe de varita mágica. En el cristianismo hay milagros a diario, pero hay que ganarlos a base de fe, esfuerzo y constancia. Con impaciencia no se consigue nada.

No es magia. En este mundo no hay magos, ni hadas; aunque brujas no faltan.