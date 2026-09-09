Tontos motivados y el páramo en llamas

El 19 de noviembre de 1976, Julián Marías publicó en La Vanguardia Española un artículo que llevaba por título La vegetación del páramo. Se revolvía contra el tópico según el cual la España posterior a la Guerra Civil había sido un absoluto desierto intelectual. Marías, citando autores del período comprendido entre 1941 y 1955, año de la muerte de su maestro Ortega, tales como Menéndez Pidal, Laín Entralgo o Azorín, pretendía neutralizar la infamia, para terminar diciendo, con ironía, que no eran buenos botánicos quienes hablaban del páramo sin advertir aquella «frondosa, esperanzadora vegetación».

Pero una cosa es que haya vegetación y otra, muy distinta, la altura de esa vegetación y su capacidad de crear una tradición y una escuela de pensamiento capaces de proyectar una influencia para transformar el pensamiento universal. La pregunta medio siglo después es mucho más dura: ¿dónde está hoy aquella vegetación? ¿Quién los cita o siquiera los conoce actualmente en España? Pues bien, lo que vamos a describir a lo largo de este artículo convierte esa triste realidad en una anécdota romántica.

Hace más de dos años, el filósofo y catedrático Gabriel Albiac se lamentaba de la expulsión de su colega Fernando Savater de El País, esa máquina de propaganda y detritus socialdemócrata, como un punto de no retorno dentro del panorama crítico y cultural del periodismo en España. Ambos han visto pasar la destrucción de la enseñanza por delante de sus ojos. En cuanto a la política, Savater todavía no se ha enterado de lo que es el Parteienstaat y a Albiac no le interesa enterarse; por lo tanto, algo de culpa tendrán en ambos casos. Escohotado nos cuenta que lo más valioso de un país es su educación. Si Ortega y su discípulo vieran lo que hay hoy en España, les daría un parraque.

El último informe PISA, correspondiente a 2025, ofrece un panorama desolador del rendimiento educativo español: 451 puntos en lectura, 457 en matemáticas y 477 en ciencias, sus peores registros históricos, respectivamente 8, 6 y 4 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Alemania obtiene 465, 464 y 486 puntos, mientras que Inglaterra alcanza 497, 492 y 516, aventajando a España en 46 puntos en lectura, 35 en matemáticas y 39 en ciencias. Dentro de España, la Comunidad Valenciana registra las puntuaciones más bajas entre las comunidades autónomas en matemáticas y ciencias, y el País Vasco en lectura; Andalucía y Canarias también figuran entre las de menor rendimiento matemático, mientras Ceuta y Melilla presentan resultados todavía inferiores. Como referencia orientativa, la OCDE estima que unos 20 puntos representan aproximadamente el aprendizaje de un curso escolar, aunque esta equivalencia no debe aplicarse mecánicamente a las diferencias entre países.

Ante estos resultados, la ministra de Educación, Milagros Tolón, reconoció el descenso, pero destacó que el alumnado puntúa bien en «curiosidad por aprender», «sentido de pertenencia al centro» y «capacidad de perseverancia». Es decir, en España producimos tontos pero motivados.

Hoy el páramo está en llamas y sus habitantes festejan la ceremonia: confunden el incendio con una iluminación. Ante la distorsión de la realidad y la destrucción del conocimiento, celebran las actitudes y la motivación como si fueran la razón vital de Ortega.

Hay que recordar que don Pedro Sainz Rodríguez impulsó en 1938 un bachillerato de siete cursos, de orientación clásica y humanística, que culminaba en un examen de Estado, con pruebas escritas y orales ante un tribunal organizado por las universidades. Su principio fundamental era la separación entre la función docente y la examinadora: enseñar y certificar los conocimientos no debían confundirse. La reforma de 1953, promovida por Joaquín Ruiz-Giménez, reorganizó el bachillerato en cuatro cursos elementales y dos superiores, con sus correspondientes reválidas, seguidos de un curso preuniversitario. En las enseñanzas técnicas, como Ingeniería de Caminos, el antiguo sistema de ingreso exigía una preparación de acceso que podía durar hasta seis años; la reforma de 1957 lo sustituyó por un curso selectivo y otro de iniciación.

Posteriormente, los traspasos autonómicos comenzaron con UCD, continuaron bajo el PSOE y culminaron en 2000 con el PP, después de los acuerdos autonómicos suscritos por socialistas y populares en 1992. El PSOE impulsó la LOGSE de 1990, la LOPEG de 1995 y la LOE de 2006; el PP, la LOCE de 2002 y la LOMCE de 2013; y el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, la LOMLOE de 2020, que contó, entre otros, con el apoyo parlamentario de ERC y PNV. La responsabilidad por las decisiones educativas acumuladas durante estas décadas alcanza, por tanto, a toda la clase política.

Hoy, por ejemplo, un alumno de ESO puede pasar de curso con dos asignaturas suspensas e incluso con más cuando el equipo docente considere que puede seguir con éxito el curso siguiente, recuperar lo pendiente y beneficiarse académicamente de la promoción. Los programas de diversificación curricular permiten obtener el mismo título de ESO mediante una organización por ámbitos y una metodología específica para alumnos con dificultades de aprendizaje.

Estos alumnos son los que luego llegan a la universidad. Así, con este material y el Plan Bolonia, la universidad se ha convertido en una prolongación del bachillerato paupérrimo del que provienen los alumnos: una suerte de Kindergarten para niños mayores, donde la asistencia a clase y la entrega de trabajos van ocupando el lugar de la exigencia intelectual y la adquisición de conocimientos, y así, la enseñanza se ha convertido en España en una sentina, en una pocilga de ideología, encabezada por los pedagogos, que son aquellas personas que se dedican a enseñar lo que no saben.

Y, en este escenario, ¿qué conocimientos pueden transmitir quienes también se han formado en un sistema deteriorado? Ninguno. El caso de Castilla y León merece atención: en las oposiciones de Secundaria de 2026, el 83 % de los presentados no superó la prueba. La cifra requiere una precisión: según la Consejería, el 40 % de los aspirantes abandonó el examen al cumplirse la media hora reglamentaria, pues presentarse permite a quienes ya están en las listas de interinos cumplir el requisito para permanecer en ellas. Por tanto, se puede continuar dando clase sin aprobar esa convocatoria, aunque presentarse no equivalga por sí solo a obtener un puesto. Es decir, hay gente que, con un cero, por presentarse a un examen y estar en una lista, da clases en un colegio o instituto.

Añado algunas anécdotas que he vivido: tres profesoras de ESO desconocían el significado de «prolegómeno». En ingeniería entran alumnos que no saben qué es un vector o un número primo. Cuando cursaba octavo de EGB, en el examen de Lengua y Literatura me preguntaron por Fray Luis de León y por Cela. Hoy, en cuarto de Derecho de una universidad española, durante una clase de Derecho de Familia, ninguno de los sesenta alumnos supo decir quién era Camilo José Cela. Sesenta alumnos, cuatro cursos de universidad y ni puñetera idea de quién era Camilo José Cela, un Nobel español contemporáneo cuya popularidad llegaba hasta las revistas del corazón. Si eso ocurre con alguien tan reciente y conocido, no digamos ya si preguntamos por Echegaray, Vicente Aleixandre, o Ramón y Cajal y Severo Ochoa.

El mito de que tenemos las generaciones más preparadas no resiste el más mínimo de los análisis. El fomento de la igualdad, en detrimento de la libertad, ha producido una decadencia en la cultura en España sin parangón. Ortega quiso enganchar a España al tren de la cultura europea y ahora estamos en el vagón de cola a punto de descarrilar.

La educación es lo que deben dar a los hijos sus padres en casa; la instrucción es el conjunto de conocimientos que deben impartir los profesores a los alumnos. Normalmente se confunden ambos conceptos, de tal modo que se ha proyectado en la institución de la enseñanza la función de realizar las labores educativas domésticas. El niño en el colegio y el alumno en el instituto deben venir educados de casa y limitarse a atender en clase y a estudiar lo que les ordena el profesor. Se ha sustituido razón y ciencia por emociones e ideología. Nada de saber hacer logaritmos ni ecuaciones, ni leer a Cervantes y aprender a escribir; lo importante es preocupar a los niños por el cambio climático, la huella de carbono, el ecologismo y la igualdad de género. Tontos motivados y el páramo en llamas.