La Policía descubre en Figueres uno de los mayores arsenales clandestinos de España: 644 armas y un taller para convertir pistolas de fogueo en armas reales

La Policía Nacional ha asestado un importante golpe al tráfico ilegal de armas en España tras localizar en Figueres (Girona) uno de los mayores arsenales clandestinos descubiertos hasta la fecha en el país. Los agentes han intervenido un total de 644 armas, 221 de ellas modificadas, además de centenares de armas detonadoras y de fogueo, miles de cartuchos, silenciadores, cargadores y maquinaria destinada a transformar armamento.

La operación ha permitido desarticular una organización criminal que, presuntamente, se dedicaba a adquirir, modificar y distribuir armas y munición a otros grupos criminales repartidos por distintos puntos de España.

El operativo se ha saldado con siete personas detenidas: seis hombres y una mujer, como presuntos responsables de delitos de pertenencia a organización criminal, depósito y tráfico de armas y munición y receptación.

El principal investigado, que contaba con experiencia militar y conocimientos especializados en armamento y trabajos con torno, ha ingresado en prisión.

El hallazgo más importante se produjo en un trastero de Figueres que, lejos de servir únicamente como almacén, funcionaba como un auténtico taller clandestino de transformación de armas.

Allí, los investigadores encontraron armas de fuego, armas de fogueo y armas traumáticas en diferentes fases de modificación, además de piezas esenciales para el funcionamiento de armas de fuego y cargadores con una capacidad superior a la legalmente permitida.

Un taller clandestino oculto en Figueres

El principal investigado habría utilizado el espacio como centro de operaciones para transformar armamento que, inicialmente, no estaba preparado para utilizar munición real.

Su experiencia militar le habría permitido contar con conocimientos técnicos para llevar a cabo estas modificaciones.

Los investigadores encontraron armas en diferentes estados de transformación, así como las herramientas y la maquinaria necesarias para realizar estos trabajos.

La intervención de 221 armas modificadas constituye uno de los elementos más relevantes de la operación, debido al riesgo que supone que armas inicialmente destinadas a usos como el disparo de fogueo o la utilización de munición no letal puedan acabar siendo convertidas para emplear munición real.

El arsenal también incluía cerca de 400 armas detonadoras, acústicas o de fogueo, además de miles de cartuchos, silenciadores y cargadores.

No se trataba, por tanto, de un simple depósito ilegal de armas.

Los investigadores apuntan a que el lugar funcionaba como parte de una infraestructura dedicada a preparar armamento para su posterior distribución a organizaciones criminales.

Las armas terminaban en manos del crimen organizado

La investigación policial apunta a que el grupo formaba parte de una estructura más amplia dedicada al suministro de armas y munición a otras organizaciones criminales.

Entre los posibles destinatarios se encontraban grupos relacionados con actividades especialmente graves como el narcotráfico y los secuestros.

La operación permitió detectar previamente una actividad continuada de envío de armas desde diferentes puntos de la Comunidad Valenciana hacia otros lugares de España.

Para dificultar el trabajo de las autoridades, los integrantes de la organización habrían utilizado en algunos envíos identidades ficticias o suplantadas.

La utilización de diferentes puntos de origen y de identidades falsas permitía dificultar la trazabilidad del armamento y ocultar tanto a los responsables de los envíos como a sus destinatarios finales.

Los investigadores trabajan ahora para reconstruir todo el recorrido de las armas intervenidas y determinar exactamente de dónde procedían y hasta qué organizaciones llegaron aquellas que ya habían sido distribuidas.

Seis registros en tres comunidades

El operativo ha incluido registros en diferentes puntos de España.

En total se han llevado a cabo seis registros: dos en Girona, tres en Badajoz y uno en Valencia.

La actuación policial ha permitido localizar no solo el arsenal principal, sino también diferentes elementos relacionados con la actividad de la organización.

Entre el material intervenido se encuentran armas de fuego, armas detonadoras y de fogueo, armas traumáticas, cargadores, silenciadores, munición y maquinaria y herramientas empleadas para la modificación del armamento.

El volumen y la naturaleza del material localizado han llevado a la Policía a calificar el hallazgo como uno de los mayores arsenales clandestinos intervenidos en España.

La investigación permanece abierta y los agentes continúan trabajando para conocer el origen de las armas y reconstruir la red de distribución.

Siete detenidos y el principal investigado, en prisión

La operación se ha saldado con siete detenidos, seis hombres y una mujer.

Todos ellos están siendo investigados por su presunta participación en una organización criminal dedicada al tráfico y depósito de armas y munición, además de otros delitos relacionados con la receptación.

El principal investigado es el responsable del taller localizado en Figueres.

Su experiencia militar y sus conocimientos técnicos habrían sido determinantes para llevar a cabo la transformación del armamento.

Tras su detención, ha ingresado en prisión.

La Policía no da por concluida la operación.

Los investigadores mantienen abiertas diferentes líneas de trabajo tanto en España como en el ámbito internacional para determinar el origen de las armas, identificar a todos los integrantes de la estructura y conocer a qué organizaciones criminales fueron destinadas.

De hecho, no se descartan nuevas detenciones.

«Hemos cortado una vía de suministro de armas»

El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha destacado la importancia de la operación durante la presentación de sus resultados.

«Hoy no celebramos simplemente la intervención de uno de los mayores arsenales clandestinos localizados en España, sino haber cortado una vía de suministro de armas en el crimen organizado», ha asegurado.

Prieto ha puesto también el foco en la necesidad de coordinar a los diferentes cuerpos policiales para combatir estructuras criminales que, cada vez con mayor frecuencia, operan más allá de las fronteras de una única comunidad autónoma.

En este sentido, ha defendido la necesidad de contar con «una arquitectura policial que funcione», basada en la cooperación entre los diferentes cuerpos y en la coordinación nacional e internacional.

La dimensión de la operación evidencia precisamente la dificultad de combatir este tipo de redes. El arsenal se encontraba en Girona, pero la investigación ha llevado a los agentes hasta diferentes puntos de España, con registros en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Extremadura.

38 grupos criminales desarticulados en Cataluña este año

La operación se enmarca en el trabajo que está desarrollando la Policía Nacional contra el crimen organizado en Cataluña.

Según los datos facilitados por el delegado del Gobierno, durante este año la Policía Nacional ha desarticulado un total de 38 grupos de crimen organizado en Cataluña.

El hallazgo de Figueres supone, además, un golpe especialmente relevante por la naturaleza del material intervenido y por la presunta conexión del entramado con otras organizaciones criminales.

La investigación continúa ahora para establecer la trazabilidad de las 644 armas intervenidas y conocer el alcance real de la red.

La Policía quiere determinar qué armas procedían directamente del mercado ilegal, cuáles habían sido modificadas en el taller de Figueres y cuáles estaban destinadas a ser enviadas a otras organizaciones.

Por el momento, siete personas han sido detenidas y el principal investigado permanece en prisión.

Pero los investigadores no dan por cerrado el caso.

El arsenal localizado en Figueres podría ser solo una pieza de una estructura criminal mucho mayor dedicada a poner armas modificadas y munición al alcance de organizaciones vinculadas al narcotráfico y los secuestros.

La investigación continúa abierta y la Policía mantiene la posibilidad de que se produzcan nuevas detenciones.