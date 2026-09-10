Ramiro Grau Morancho: «Educación, enseñanza e Informe PISA»

Tras más de ocho años de desgobierno del régimen totalitario sanchista, la enseñanza está hecho unos zorros.

Tal vez sea eso lo que se pretendía, en cuyo caso, un nuevo “éxito” de Pedro Sánchez y su banda.

Al fin y al cabo, las dictaduras aspiran a gobernar sobre borregos, asnos y analfabetos, pues no tendrán formación ni sentido crítico alguno, y se comerán con patatas fritas las paridas y ocurrencias del régimen…

En este sentido, podríamos decir que el PSOE, y los separatistas catalanes y vascos, están en el buen camino.

Cataluña ha sido directamente excluida, por hacer trampas, y el País Vasco registra los peores resultados de nuestra Patria, conjuntamente con Ceuta y Melilla.

En el caso de las ciudades autónomas, la competencia es estatal, por lo que sabemos claramente quien tiene la culpa, por acción y por omisión.

Dicho lo cual, me molesta mucho que los medios hablen del fracaso educativo en España…

La educación, los buenos modales, la cultura y la ética del esfuerzo, etc., deben enseñarse en la familia, y la enseñanza en las escuelas, colegios, centros de formación profesional, universidades, etc.

Pero se ha invertido el sistema, y la enseñanza pública pretende educar a nuestros hijos, por medio de comisarios políticos, mal llamados profesores, mientras que la enseñanza está dejada de la mano de Dios.

Todo se copia y genera a través de la IA, sin capacidad de raciocinio ni sentido crítico alguno.

Además, el uso, y sobre todo el abuso de los móviles, hace que las nuevas generaciones vayan degenerando, y cada día sean más cretinos, en términos generales, con mucha información al alcance de la mano, pero nulo o escaso sentido crítico.

En otras palabras, que estamos criando unos hijos, y nietos, que están más cerca de ser borderlines, que futuros Premios Nobel.

Todo por no primar el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, los valores que siempre deben acompañarte en la vida, si de verdad quieren ser hombre, como decía el poema If de Rudyard Kipling:

“… y si puedes obligar a tu corazón, a tus nervios y a tus músculos a servirte en tu camino mucho después de que hayan perdido su fuerza, excepto La Voluntad que les dice “¡Continuad”!”.

En efecto, la enseñanza es, sobre todo, la voluntad de aprender.

Hay un sístole y un diástole; el profesor emite sus enseñanzas, y el estudiante debe esforzarse en aprenderlas…

Pero cuando falla esa diástole, por mucho que se esfuerce el docente, no se consiguen buenos resultados.

Pero tranquilos, que no pasa nada. En el régimen totalitario sanchista, se aprueba a todos, para que no sufran, y no crear discriminaciones, y asunto solucionado.

¡Ya les suspenderá la vida!