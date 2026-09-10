Hay personas que se despiden mucho antes de irse. No lo hacen diciendo adiós. No escriben necesariamente un mensaje extraño, no dejan una nota sobre la mesa y tampoco avisan. Simplemente empiezan a desaparecer un poco. Dejan de quedar, contestan menos, se encierran en su habitación y dejan de hacer aquello que antes les gustaba. Llegan a clase y parecen estar allí, pero están muy lejos. Se ríen cuando toca reírse, dicen «estoy bien» cuando alguien pregunta y continúan.

Continúan porque eso es lo que hacemos todos. Nos levantamos, nos vestimos, salimos de casa, vamos a clase, vamos a trabajar, contestamos mensajes y ponemos una sonrisa cuando hace falta. Y nadie ve lo que ocurre cuando cerramos la puerta.

Por eso existe el septiembre amarillo. No para llenar las redes sociales de mensajes durante unas semanas, ni para colocar un símbolo y sentir que hemos cumplido, ni para convertir una tragedia en una fecha del calendario. Existe para recordar algo mucho más incómodo: que hay personas que están sufriendo mientras nosotros seguimos hablando de cualquier otra cosa. Y que quizá algunas están mucho más cerca de nosotros de lo que creemos.

Puede ser un amigo. Puede ser una compañera de clase. Puede ser el chico que siempre hace reír a los demás. Puede ser esa persona que últimamente está demasiado callada. Puede ser alguien de nuestra propia familia. Y quizá no lo sepamos nunca.

Porque hemos construido una sociedad en la que resulta relativamente fácil decir que uno está cansado, pero todavía cuesta muchísimo decir que uno no quiere seguir. Decimos «estoy saturado», «estoy pasando una mala época», «no puedo más» y muchas veces esas frases pasan delante de nosotros sin que nos detengamos. «Ya se le pasará». «Es la edad». «Está estresado». «Tiene muchos exámenes». «Son cosas de adolescentes». Hasta que un día ya no hay oportunidad de preguntar qué estaba pasando.

Y entonces todos se preguntan lo mismo: «¿Por qué no dijo nada?». Quizá la pregunta correcta sea otra: «¿Por qué no supimos escuchar cuando todavía podía decirlo?».

El septiembre amarillo debería hacernos pensar precisamente en eso. En todas las conversaciones que no tenemos. En todas las veces que preguntamos «¿cómo estás?» mientras seguimos mirando el móvil. En todas las veces que alguien responde «bien» y aceptamos la respuesta porque resulta más cómodo.

Porque escuchar de verdad tiene un precio. Hay que tener tiempo. Hay que soportar silencios. Hay que aceptar respuestas que no sabemos solucionar. Hay que quedarse cuando la conversación deja de ser agradable. Y eso nos cuesta. Nos cuesta muchísimo.

Vivimos en una época obsesionada con parecer felices. Las redes sociales nos han enseñado a enseñar únicamente aquello que funciona: las vacaciones, los amigos, las fiestas, los viajes, los éxitos, los cumpleaños, las relaciones, las fotografías en las que todos sonríen. Pero nadie publica la habitación a oscuras. Nadie publica las tres de la mañana. Nadie publica el miedo. Nadie publica el momento exacto en el que siente que ya no puede más.

Y especialmente difícil es todo esto para los jóvenes. Porque crecer ya es suficientemente complicado incluso cuando todo va bien. Hay chavales que sienten que no encajan, que creen que todos los demás tienen una vida mejor, que viven pendientes de unas notas, de un grupo de amigos, de una relación, de una familia que quizá no funciona como debería o de una imagen que creen que tienen que mantener.

Hay quienes sufren acoso. Quienes sienten una soledad que no saben explicar. Quienes tienen miedo de decepcionar. Quienes no encuentran su sitio. Quienes vuelven a casa y no quieren contar cómo ha ido el día. Y hay jóvenes que pueden llegar a un punto especialmente peligroso: empezar a ver el suicidio como una alternativa más imaginable que sentarse delante de alguien y decir «necesito ayuda».

Eso debería estremecernos. No porque esos jóvenes no tengan alternativas. Las tienen. Lo terrible es que, cuando el dolor ocupa demasiado espacio, pueden dejar de verlas.

Y ahí es donde empieza la verdadera prevención. No cuando aparece una campaña. Mucho antes. Cuando alguien empieza a aislarse, cuando deja de disfrutar, cuando cambia radicalmente, cuando dice que es una carga, cuando habla de desesperanza, cuando deja de imaginar su futuro o cuando empieza a despedirse de cosas que antes le importaban.

No hace falta convertirse en psicólogo para preocuparse por alguien. A veces basta con preguntar. Y volver a preguntar. Y preguntar una tercera vez si hace falta. Porque una persona que responde «no pasa nada» quizá no esté preparada para contarlo a la primera. Quizá esté esperando comprobar si realmente queremos saberlo.

Eso es algo que deberíamos aprender: que preguntar no es lo mismo que escuchar. Y que escuchar no es lo mismo que estar. El septiembre amarillo debería servirnos para aprender a estar.

Pero también debería servir para señalar a quienes tienen la responsabilidad de hacer algo más que publicar un mensaje cada 10 de septiembre. Porque también existe una responsabilidad política. Y no, esto no va de partidos. Precisamente por eso.

Mientras nuestros políticos dedican días enteros a discutir sobre quién ha dicho qué, quién pacta con quién o quién consigue ocupar más minutos en televisión, hay problemas que quedan fuera de cámara porque no generan el mismo espectáculo. El suicidio no se resuelve con un tuit. La depresión no entiende de legislaturas. La soledad no espera a que llegue el presupuesto del año siguiente. Y el sufrimiento de un adolescente no desaparece porque una institución publique una campaña durante septiembre.

Hace falta prevención antes de que llegue la crisis. Hace falta atención cuando aparece. Hace falta acompañamiento después. Y hace falta hablar de ello durante todo el año, no solamente cuando el calendario nos recuerda que toca.

Porque resulta bastante triste que necesitemos una fecha para acordarnos de que hay gente que no está bien. El septiembre amarillo debería ser precisamente lo contrario. Debería ser el momento en el que decidimos que no vamos a olvidarlo en octubre, ni en noviembre, ni en enero, ni durante el verano. Nunca.

Porque detrás de cada cifra hay una historia que nosotros no conocemos. Una habitación. Una familia. Un grupo de amigos. Una silla vacía. Un teléfono que deja de sonar. Un nombre que, de repente, se convierte en pasado.

Y quienes se quedan tienen que aprender a vivir con una pregunta que probablemente les acompañará durante años: «¿Podría haber hecho algo?».

A veces sí. A veces no. Pero hay algo que todos podemos hacer antes de llegar a ese momento: mirar, preguntar, escuchar, insistir, acompañar. No quitar importancia. No reírnos de aquello que alguien nos cuenta. No decir «hay gente que está peor». No convertir el sufrimiento en una competición. No exigirle a una persona que esté bien simplemente porque nosotros creemos que tiene motivos para estarlo.

Porque el dolor no funciona así. Puedes tener una familia que te quiere y sentirte solo. Puedes tener amigos y sentirte solo. Puedes sacar buenas notas y sentirte un fracaso. Puedes sonreír y estar roto por dentro. Puedes tenerlo aparentemente todo y no encontrarle sentido a nada. Y eso es lo que hace tan difícil detectar determinadas situaciones.

No siempre hay señales evidentes. A veces solamente hay pequeños cambios. Y esos pequeños cambios importan.

Quizá por eso deberíamos dejar de preguntar únicamente «¿qué te pasa?» y empezar a preguntar también «¿cómo puedo estar contigo?». No siempre podremos solucionar lo que le ocurre a otra persona. No somos capaces de arreglar todas las heridas. Pero sí podemos evitar que alguien tenga que esconderlas. Y quizá eso sea más importante de lo que pensamos.

El septiembre amarillo no debería pedirnos que salvemos el mundo. Debería pedirnos algo mucho más sencillo: que no pasemos de largo. Que si vemos a alguien apagarse, no esperemos a que vuelva a encenderse solo. Que si alguien nos dice que está mal, no respondamos con una frase hecha. Que si un amigo desaparece, le escribamos. Que si un compañero cambia, preguntemos. Que si alguien nos dice «no puedo más», no hagamos como si no lo hubiéramos escuchado.

Y que, si la situación lo requiere, busquemos ayuda profesional y no dejemos a esa persona sola con aquello que está viviendo.

Porque hay una mentira especialmente peligrosa: «A nadie le importaría si yo no estuviera». A veces una persona llega a creerla. Y quizá nuestra obligación sea demostrarle que no es verdad. No con discursos. Con hechos. Con presencia. Con tiempo. Con una llamada. Con una conversación que dure más de cinco minutos. Con el compromiso de volver a preguntar mañana.

Porque quizá hoy alguien no sea capaz de pedir ayuda. Quizá mañana tampoco. Pero quizá el tercer día sí. Y quizá para entonces todavía estemos ahí.

Eso también es el septiembre amarillo. No solamente hablar de quienes se fueron. Hablar de quienes siguen aquí. De quienes están cansados. De quienes tienen miedo. De quienes llevan demasiado tiempo fingiendo. De quienes todavía no saben cómo pedir ayuda. Y de todos aquellos que, aunque ahora mismo no lo puedan imaginar, todavía tienen una vida por delante.

Por eso, cuando termine el septiembre amarillo, no guardemos también la conversación. Que octubre no vuelva a convertir este problema en silencio. Que noviembre no nos haga olvidarlo. Que diciembre no lo tape. Que el próximo septiembre no tengamos que empezar otra vez desde cero.

Y, sobre todo, que la próxima vez que alguien nos diga «estoy bien», no tengamos tanta prisa por creerle. Miremos un poco más. Preguntemos una segunda vez. Y si hace falta, una tercera.

Porque puede que detrás de ese «bien» no haya nada. Pero también puede que haya alguien haciendo un esfuerzo enorme por no decir: «No estoy bien y no sé cuánto tiempo más puedo aguantar».

Y si alguna vez alguien consigue decirnos eso, que no encuentre silencio. Que encuentre a alguien.

A ti.

A mí.

A cualquiera.

Pero a alguien.

Porque quizá la diferencia entre una persona que decide rendirse y una persona que consigue llegar al día siguiente no siempre sea una gran solución. A veces es simplemente saber que, al otro lado de la puerta, hay alguien que todavía está dispuesto a quedarse.