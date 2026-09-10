tapas, cambios, años, risas y llantos, y la vida pasando en un continuo zarandear que no habría de acabar con aquellos años que vivimos con la mirada puesta en un mañana que, en el fondo, nunca quisimos que llegara de verdad; tal vez por miedo a despertar de un sueño que, por demasiado hermoso, nunca creímos real.

Pero nos tocó despertar, aun sin imaginar por un momento, todas las sorpresas que la vida nos guardaba; todo lo que aún quedaba por venir; por reír y llorar.

Y fueron aquellos, los mejores años de nuestra vida, como también lo fueron los que pronto habrían de venir. Como los que aún nos quedan por vivir; esos que el mañana traerá.

Y así será, hasta el momento que regresemos a la niñez, para de nuevo, como ayer, una y otra vez, juntos volver a empezar.