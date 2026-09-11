Eva Higueras: «El anunciado fracaso de la “Ley Celaá”»

La educación ha estado presente en todos los momentos históricos y en todas las culturas.

En los pueblos primitivos se carecía de maestros y escuelas y la educación era un proceso continuo y social.

En las sociedades actuales, la educación es una acción planeada, consciente y sistemática.

Fue en el siglo XIX cuando los sistemas nacionales de escolarización se organizaron en Francia, Alemania, Italia, España y otros países europeos.

Con ellos se pretendía adaptar el método de enseñanza al desarrollo natural del niño.

La educación progresista en el siglo XX era un sistema de enseñanza basado en las necesidades y en las potencialidades del niño más que en las necesidades de la sociedad.

En la actualidad, la educación básica obligatoria es practicamente universal, pero en realidad, hay un alto porcentaje de niños en edad escolar en todo el mundo que no acuden a la escuela.

Si nos centramos en el actual sistema educativo en España, decir que la norma que lo rige es la LOMLOE o Ley Orgánica 3/2020, (también denominada Ley Celaá), y entró en vigor tras sustituir a la anterior ley de 2013 (LOMCE).

Uno de los puntos clave de esta ley es el enfoque competencial, que tiene por objeto priorizar el desarrollo de competencias y la comprensión frente a la memorización de contenidos.

Una vez incorporado un determinado modelo educativo es necesario saber si está consiguiendo los objetivos deseados. Para ello la calidad educativa de cada país se valora a través de evaluaciones estandarizadas a gran escala, tanto internacionales como nacionales.

El informa PISA, coordinado por la OCDE evalúa cada tres años a estudiantes de 15 años en tres áreas clave: Lectura, Matemáticas y Ciencias, pero el programa no evalúa contenidos como tal, sino la capacidad de los alumnos para aplicar los conocimientos en las mencionadas materias en situaciones de la vida real, es decir, su nivel de comprensión.

El informe presentado este año se ha mostrado con problemas y controversias.

Así, Cataluña no figurará en este informe Pisa 2025 y no servirá para tener en cuenta la evolución del sistema educativo catalán respecto a 2022 ni al resto de España. Esto se produjo porque en Cataluña se dejaron fuera de la muestra al 23,3% de los alumnos, cuando el máximo es el 5%.

Podemos preguntarnos si este hecho se debió a “problemas técnicos” como indicó la Consellera de Educación, o en realidad no dejaron “participar” en este estudio a 591 alumnos que previsiblemente obtendrían peores resultados.

No hay que descartar esta posibilidad pues hay que recordar que en el año 2022 el resultado obtenido en Cataluña se situaba por debajo de la media española y de la OCDE.

Junto con Catalunya nos encontramos al País Vasco, el cual, a diferencia de Catalunya, lo que ha hecho ha sido presentar a la realización de pruebas al mínimo de colegios requeridos por la OCDE.

No debe de ser casualidad que el sistema educativo en estas dos comunidades y sus resultados está muy condicionado por las políticas lingüísticas de sus gobiernos.

En cuanto a los resultados actuales, decir que desde que comenzó a realizarse trianualmente el informa internacional PISA, en el año 2000, los estudiantes españoles no habían obtenido tan malos resultados en las tres materias examinadas. Se ha mostrado una caída histórica en la capacidad de aprendizaje y comprensión de los adolescentes escolarizados en nuestro país.

Podemos hablar de la influencia del uso de móviles y tablets pero preferiría centrarme en las políticas educativas del Gobierno de Pedro Sánchez. Así, la actual ley flexibiliza los criterios de promoción, siendo el equipo docente quien decide si un alumno pasa de curso aunque tenga materias no superadas (para que estudiar???).

El objetivo es evitar repeticiones automáticas ya que España ha presentado históricamente una de las tasas de repeticiones más altas de Europa, lo que influye en el abandono escolar.

El actual modelo educativo ha fulminado la cultura del esfuerzo desincentivando el trabajo constante del alumno.

Y ante un modelo educativo que no funciona y sobre el que de momento no está previsto por parte del Gobierno realizar cambios que mejoren sus resultados, cabe preguntarnos si este sistema pretende conseguir un mayor control social de los jóvenes y una mayor manipulación de pensamientos. Todos sabemos que un nivel escolar menor suele ir ligado a un pobre o nulo pensamiento crítico lo que facilita que las noticias falsas, determinada propaganda política y el populismo no sea cuestionado y permita a los dirigentes políticos seguir en el poder.

Como me decía mi bisabuela: “Piensa mal y acertarás”