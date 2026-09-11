L’Angleterre, ah, la perfide Angleterre

Los españoles adolecemos de muchos defectos, pero jamás la cobardía ha estado entre ellos; y tal vez sea por esa circunstancia que cuando de guerra hablamos, siempre hayamos confiado más en los cojones que en la tecnología bélica. De este hecho han sido testigos de excepción, incontables campos de batalla, que regados de sangre española, quedaron como mudos testigos de las gloriosas hazañas de nuestra indómita raza.

Con los anglosajones ha sucedido justo lo contrario, y tal vez por ello es por lo que han dedicado más tiempo y esfuerzo, a la hora de inventar ingenios que les evitasen entrar en la lucha cuerpo a cuerpo, que a ´echarle huevos´ al asunto.

Sirva de ejemplo como, cuando la infantería española, los Tercio, era considerada como la mejor y más temible fuerza militar de Europa, los ingleses decían que, si los infantes españoles aparecían por tierra, solo quedaba rezar a San Jorge. De ahí que los ingleses, cuando de españoles se trataba, prefirieran la lucha en el mar. Y no porque sus barcos fueran más potentes, o tuvieran mejores marinos, sino porque eran más ligeros y rápidos que los pesados y enormes barcos españoles. De nuevo, la utilización de la agilidad, para evitar el cuerpo a cuerpo con la infantería de marina española, la más antigua del mundo.

Y es que el cuerpo a cuerpo nunca fue lo suyo. De hecho, es tal la urticaria que les produce el sentir en sus narices el aliento del enemigo, que ya en la Edad Media inventaron el célebre “Arco largo inglés”, que les permitía matar al contrincante, a una distancia de 200 metros.

De la Guerra de las Malvinas procede una injusta, amén de falsa, frase que dio la vuelta al Mundo: “Si prevalece la sangre española en los militares argentinos, lucharán hasta la muerte, pero si prevalece la sangre italiana, no lucharán o se rendirán”. No hay constancia de que dicha frase fuera pronunciada por ningún mandatario británico.

Es más, y en este orden de cosas, da la casualidad que el primer caído por su patria, en la Guerra de las Malvinas, fue el capitán de fragata Edgardo Giacchino, argentino de sangre italiana, el cuál iba el primero, desafiando el peligro, encabezando a un grupo de comandos anfibios, cuando fue abatido por el fuego enemigo.

De aquellos tristes días, me quedo con la emotiva carta que le envió el teniente Roberto Estevez a su padre, poco antes de entrar en la que iba a ser su última batalla. Así decía aquel militar de sangre y habla hispana; que no latina:

QUERIDO PAPÁ:

Cuando recibas esta carta yo ya estaré rindiendo cuentas de mis acciones a Dios Nuestro Señor. Él, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto: que muera en cumplimiento de mi misión. Pero fíjate vos, ¡qué misión! ¿no es cierto? ¿Te acordáis cuando era chico y hacía planes, diseñaba vehículos y armas, todos destinados a recuperar las islas Malvinas y restaurar en ellas Nuestra Soberanía? Dios, que es un Padre Generoso, ha querido que éste, su hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra Patria.

Lo único que a todos quiero pedirles es: 1) que restauren una sincera unidad en la familia bajo la Cruz de Cristo. 2) que me recuerden con alegría, y no que mi evocación sea la apertura a la tristeza y, muy importante, 3) que recen por mí.

Papá, hay cosas que, en un día cualquiera, no se dicen entre hombres pero que hoy debo decírtelas: Gracias por tenerte como modelo de bien nacido; gracias por creer en el honor; GRACIAS POR TENER TU APELLIDO; GRACIAS POR SER CATÓLICO, ARGENTINO E HIJO DE SANGRE ESPAÑOLA, gracias por ser soldado, gracias a Dios por ser como soy y que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Roberto.

Dios y Patria ¡O muerte!

Horas después, el teniente Roberto Estévez caía heroicamente en la Pradera del Ganso, Islas Malvinas, Argentina, el 28 de mayo de 1982.

LA MUERTE DE UN PATRIOTA

Durante la Batalla de Pradera del Ganso, donde la disparidad de fuerzas era abrumadora a favor de los británicos, Estévez libró combate contra la sección “A” del 2º. Batallón de Paracaidistas británicos, el cual tenía unos ciento cincuenta efectivos muy bien armados y con apoyo naval. En el combate, que desde las 5 de la mañana se prolongó hasta casi las 10, la sección de Estévez efectuó tres repliegues y sucesivos contraataques.

Durante el combate, Estévez recorría las posiciones, gritando órdenes, bajo el fuego británico. Al salir de una trinchera, recibió dos balazos, uno en el brazo y otro en la pierna izquierda. Tambaleándose, llegó a la trinchera contigua. Estévez, quien sin preocuparse de sus propias heridas le preguntó a un soldado herido, llamado Sergio Daniel Rodríguez, si se encontraba bien. Sin importarle sus heridas, tomó el casco de un soldado argentino muerto, y se lo colocó en la cabeza a Rodríguez para protegerlo. En ese momento recibió un nuevo balazo, esta vez en el pómulo derecho, y aunque se trató de auxiliarlo, tras decir unas palabras que no pudieron ser entendidas, falleció. Posteriormente, debido a que Estévez estaba cargado de granadas, su cuerpo fue sacado fuera de la trinchera. Su cadáver recibió numerosos balazos más, motivo por el cual quedó casi irreconocible. Su tumba, al igual que la de otros soldados argentinos, se encuentra en el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas.

LAS ARTIMAÑAS DE LOS HIJOS DE LA PÉRFIDA ALBIÓN:

La asistencia de los franceses a los británicos durante la Guerra de Malvinas: Según el ex secretario de Defensa John Nott, Francia fue “un aliado incondicional” de Gran Bretaña durante el conflicto. “Mientras EE.UU. quería negociar, Francia ayudaba a ganar la guerra de 1982”.

Durante la guerra de las Malvinas, Francia fue un aliado más incondicional que los Estados Unidos, para Gran Bretaña, al facilitar la información secreta que permitió a los agentes del servicio MI-6 sabotear los misiles Exocet de fabricación francesa, vendidos por Francia a Argentina.

Dicha información está en las memorias de Sir John Nott, el que fuera secretario de Defensa británico durante la guerra, y que adelantó en primicia, al diario conservador inglés The Daily Telegraph.

En ellas reveló que mientras “el presidente Ronald Reagan presionaba a Margaret Thatcher para que aceptara una negociación con Argentina, Francia ayudaba a Gran Bretaña a ganar la guerra”. En diciembre de 1988, el ex secretario de Marina de los Estados Unidos, John F. Lehman, hizo pública la ayuda política y militar brindada por los norteamericanos a Gran Bretaña durante la Guerra de Malvinas.

No quiero terminar este relato, sin antes recordar las palabras del ínclito Mitterrand, otro que tal, tras conocer en persona a Margaret Thatcher, la artífice de aquella carnicería: Tiene la boca de Marilyn Monroe, y los ojos de Calígula.

«L’Angleterre, ah, la perfide Angleterre». [Jacques-Bénigne Bossuet].