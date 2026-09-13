En el acto final

Cuando los planetas dejen de girar y las estrellas estallen como fuegos de artificio, en un apoteósico punto y final.

Cuando el Cielo, durante tres días, se vista de oscuridad, y deje de ser la última esperanza de todos los que, desfallecidos habían caído, vacíos de paz.

Cuando la última lágrima del inocente, caiga desbordando la copa del príncipe de iniquidad, y el Tiempo diga: ¡No más!

Cuando en el mundo ya no queden inocentes que sacrificar.

Cuando llegue ese día, mira atrás, porque allí estaré esperando, para llevarte al lugar donde los ángeles, desde antes de la creación del Universo, entre caída y caída, aprendieron a volar.