Mira atrás

En el acto final

Cuando llegue ese día

Jesus y la fe
Jesus y la fe. PD
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Cuando los planetas dejen de girar y las estrellas estallen como fuegos de artificio, en un apoteósico punto y final.

Cuando el Cielo, durante tres días, se vista de oscuridad, y deje de ser la última esperanza de todos los que, desfallecidos habían caído, vacíos de paz.

Cuando la última lágrima del inocente, caiga desbordando la copa del príncipe de iniquidad, y el Tiempo diga: ¡No más!

Cuando en el mundo ya no queden inocentes que sacrificar.

Cuando llegue ese día, mira atrás, porque allí estaré esperando, para llevarte al lugar donde los ángeles, desde antes de la creación del Universo, entre caída y caída, aprendieron a volar.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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