La juventud de Barcelona es sirerista

Hay realidades políticas que tardan en entrar en los titulares porque quizá no hacen tanto ruido como una encuesta, una declaración polémica o una guerra interna. Pero están ahí. Se ven en los actos, en las calles, en las redes sociales y, sobre todo, en las nuevas caras que empiezan a ocupar espacios que durante años parecían reservados a los de siempre.

Y hay una de ellas que merece ser contada: el Partido Popular de Barcelona está rejuveneciendo. Y lo está haciendo bajo el liderazgo de Daniel Sirera.

Se habla mucho de los resultados electorales, de las estrategias de los partidos, de las guerras entre siglas y de quién sube o quién baja en las encuestas. Se habla menos, sin embargo, de algo mucho más importante para el futuro de cualquier organización política: quién viene detrás.

Y en el PP de Barcelona hay cada vez más jóvenes.

Durante este último curso político, el equipo de Daniel Sirera ha ido incorporando nuevas caras, nuevos perfiles y, especialmente, una generación que no quiere limitarse a mirar la política desde fuera. Jóvenes que quieren participar, que quieren organizar, que quieren pisar la calle y que entienden que recuperar Barcelona no se consigue únicamente desde un despacho.

No es una cuestión de edad. Es una cuestión de actitud.

Una generación que quiere ocupar su espacio

Durante demasiado tiempo se ha repetido que los jóvenes estaban alejados de la política. Que no les interesaba. Que habían perdido la confianza en los partidos tradicionales. Que preferían mirar hacia otro lado.

Quizá el problema no era que los jóvenes no quisieran hacer política. Quizá el problema era que durante años la política no les ofrecía un lugar donde hacerla.

El fenómeno que se está produciendo alrededor del PP de Barcelona demuestra que algo está cambiando.

Nuevos militantes y dirigentes jóvenes están encontrando un espacio dentro de una estructura que, bajo Sirera, parece haber entendido que una organización política no puede limitarse a administrar el presente. Tiene que construir el futuro.

Y para construirlo hacen falta personas que tengan décadas por delante.

Personas que conozcan los problemas de Barcelona no porque los hayan leído en un informe, sino porque los viven cada día: la dificultad para acceder a una vivienda, la inseguridad, la falta de oportunidades, el precio de los alquileres, el deterioro de determinados barrios, las dificultades para emprender o la sensación de que Barcelona ha dejado de ser una ciudad pensada para quienes quieren construir aquí su proyecto de vida.

El ‘sirerismo’ también tiene rostro joven

Daniel Sirera ha conseguido algo que no siempre es sencillo dentro de un partido: generar una identidad política alrededor de una forma concreta de entender Barcelona.

Y esa identidad empieza a tener también un rostro generacional.

El llamado ‘sirerismo’ no puede entenderse únicamente como una estrategia política del PP barcelonés. También empieza a representar una manera de hacer política más pegada a la ciudad, más orientada a los problemas cotidianos y, sobre todo, abierta a incorporar a personas que hasta hace poco no tenían protagonismo.

Ahí está una de las claves.

No se trata simplemente de poner jóvenes en una fotografía. Se trata de darles responsabilidades, presencia y capacidad para construir discurso.

Porque una organización política puede incorporar veinte jóvenes y seguir siendo exactamente la misma. O puede hacer algo mucho más ambicioso: permitir que una nueva generación participe de verdad en su transformación.

Y esa segunda vía parece ser la que está tomando el PP de Barcelona.

Barcelona necesita una generación que no se resigne

La juventud barcelonesa no necesita que los políticos le expliquen que tiene problemas. Los conoce perfectamente.

Los jóvenes saben lo que cuesta independizarse. Saben lo que significa buscar un piso y encontrarse con precios imposibles. Saben que muchos de sus amigos han tenido que marcharse de Barcelona o retrasar sus proyectos personales porque vivir en la ciudad se ha convertido en un privilegio.

También saben lo que ocurre cuando vuelven a casa por la noche y determinadas zonas generan inseguridad. Y conocen la sensación de que la política municipal habla constantemente de grandes transformaciones mientras ellos siguen sin saber si podrán construir aquí su futuro.

Por eso la política juvenil no puede reducirse a campañas de redes sociales, fotografías o actos puntuales.

Hace falta una generación que diga basta a la resignación.

Y precisamente ahí es donde el PP de Sirera tiene una oportunidad.

Porque si algo necesita Barcelona es recuperar una generación que vuelva a creer que merece la pena implicarse en política para cambiar las cosas.

Del despacho a la calle

Uno de los elementos más interesantes de esta renovación es que muchos de estos nuevos perfiles entienden que la política no empieza ni termina en Twitter.

Empieza en la calle.

En los barrios. En las asociaciones. En las universidades. En los centros educativos. En los comercios. En las conversaciones con vecinos. En los jóvenes que tienen inquietudes políticas y no encuentran dónde canalizarlas.

El PP de Barcelona parece haber entendido que para volver a conectar con determinados sectores de la sociedad no basta con esperar a que lleguen a la sede.

Hay que salir a buscarlos.

Y ahí los jóvenes tienen una ventaja evidente: conocen los códigos de su generación, hablan su lenguaje y entienden sus preocupaciones sin necesidad de traducirlas a un documento político de cincuenta páginas.

La renovación generacional no es una cuestión estética. Es una cuestión de supervivencia política.

Poco se habla de esta transformación

Quizá por eso sorprende que se hable tan poco de ella.

Porque mientras algunos siguen preguntándose qué será del centro-derecha en Barcelona, qué espacio ocupará el PP o cómo evolucionarán las encuestas, dentro del partido se está produciendo algo que puede ser mucho más determinante a medio plazo: una nueva generación está empezando a ocupar su sitio.

Y eso no se fabrica de un día para otro.

Se construye con militancia, con trabajo y con oportunidades.

Sirera ha entendido que un partido que quiera tener futuro en Barcelona necesita algo más que buenos candidatos para las próximas elecciones. Necesita formar a quienes tendrán que disputar las siguientes.

Porque los jóvenes que hoy empiezan a participar serán los concejales, diputados, responsables políticos y dirigentes de mañana.

Y si Barcelona quiere cambiar, también tendrá que cambiar la generación que la gobierna.

La política también se gana generacionalmente

Hay una batalla política que no aparece en las encuestas.

Es la batalla por convencer a una generación de que la política sirve para algo.

Durante años, muchos jóvenes han recibido el mensaje de que los partidos son lugares cerrados, que las decisiones ya están tomadas y que poco pueden aportar quienes empiezan.

Si el PP de Barcelona consigue demostrar lo contrario, habrá dado un paso enorme.

Porque quizá el mayor éxito de Daniel Sirera no sea únicamente conseguir mejores resultados electorales. Quizá sea conseguir que jóvenes barceloneses vuelvan a mirar hacia la política y piensen que ellos también pueden formar parte del cambio.

Eso es mucho más difícil de medir que un porcentaje de voto.

Pero también puede ser mucho más importante.

La juventud de Barcelona no está desaparecida. Está buscando un proyecto.

Y cada vez son más los jóvenes que parecen haber encontrado en el PP de Barcelona un espacio desde el que defender sus ideas, trabajar por sus barrios y reivindicar otra manera de hacer política.

Por eso conviene decirlo sin complejos: la juventud de Barcelona es, cada vez más, sirerista.

Y quizá ese sea uno de los movimientos políticos de los que menos se está hablando hoy, pero del que más se hablará mañana.