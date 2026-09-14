¡Gracias, Tribunal Supremo!

Al autócrata y sin vergüenza Pedro Sánchez Pérez-Castejón se le complica su proyecto de pucherazo electoral para perpetuarse en el poder y acabar con España, su democracia, su Constitución y su monarquía parlamentaria.

La decisión de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, estimando las medidas cautelares solicitadas por Iusticia Europa y Vox en el marco del procedimiento dirigido contra la Junta Electoral Central por el descontrol y desbordamiento de inscripciones en el censo de los nacionalizados por la llamada “ley de nietos”, ha puesto pies en pared a los planes de Sánchez y sus lacayos para inflar el número de votantes del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) mediante la compra del voto de falsos nietos de exiliados españoles. El Tribunal Supremo considera que el “incremento extraordinario” en el número de electores en el CERA, por la ley de nietos y una instrucción posterior, genera “un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”.

El Ejecutivo y sus paniaguados han reaccionado con furia, hasta el punto de que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló Domenéch, ha pedio “respeto y lealtad” para la Justicia en el acto de apertura del Año Judicial, en especial por parte de quienes “ejercen responsabilidades” públicas, cuyos ataques son cada vez “más graves”. “No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio” de sus funciones jurisdiccionales, ha recordado Perelló, para quien “no se trata de una mera deferencia política, sino de una expresión de cooperación institucional que garantiza el equilibrio entre poderes y el respeto” del sistema democrático.

El fallo delimita con precisión cirujana qué inscripciones deben ser apartadas de forma cautelar del CERA y cuáles no. Del primer grupo forman parte las correspondientes a la instrucción del ministerio de Presidencia que convirtió las nacionalizaciones en un “coladero” al ampliar por su cuenta la “lista y mandada” secretaria general para la Innovación (nunca mejor dicho) y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente Santiago, hermana del ministro Óscar Puente, los requisitos previstos en la Ley de Memoria Democrática, mediante una simple instrucción. A los nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática; es decir, a los descendientes directos de exiliados políticos que han acreditado esta circunstancia, no les afecta la suspensión, pero sí a los que habiendo obtenido la nacionalidad española por la “ley de nietos” hayan sido ya inscritos en el CERA, a los que se suspenderán los efectos electorales de la inscripción en los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse hasta que se dicte sentencia firme. Y ocurrirá lo mismo con todos aquellos que hayan obtenido la nacionalidad española de origen como consecuencia de la “ley de nietos” y aún no hayan finalizado los trámites para que les inscriban en el censo.

La decisión de la Sala Tercera del Supremo supone un varapalo al Gobierno, al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y a la Junta Electoral Central (JEC). A esta última los recurrentes acusaban de ponerse de perfil y por ello los magistrados del TS instan ahora a que haga su trabajo.

El Tribunal Supremo no caerá en la trampa de dictar fallo antes de que Sánchez Perez-Castejón convoque elecciones generales y pueda recurrir a su amigo Cándido Conde-Pumpido Varela, presidente del Tribunal Constitucional, para que éste, actuando ilegalmente de tribunal de casación, declare inconstitucional la sentencia y deje al autócrata el camino libre para cometer pucherazo electoral. Y para que, como dice el TS, el proceso electoral sea “limpio y transparente” solo falta que los Tribunales quiten a Correos la custodia del voto emitido por este procedimiento y se la asignen a la UCO, y que los 180.000 españoles que vivían en las Vascongadas y tuvieron que huir a otras partes de España cuando ETA les amenazó de muerte o asesinó a alguno de sus familiares, voten donde ahora residen pero se contabilice en la localidad vasca donde vivieron antes de refugiarse.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL