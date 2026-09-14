Los nuevos soviets

¿Recuerdan aquel ´glorioso´ 15-M cuando bajo el grito de ¡DEMOCRACIA REAL YA!, se proponía el sistema asambleario como la panacea a todos nuestros males y único procedimiento ´auténticamente democrático´? De hecho, ésta es la base del discurso ´podemita´, que floreció hace unos años en España, cual epidemia de hongos en piscina pública.

Es por ello que quiero hacer una serie de precisiones semánticas sobre qué es EL SISTEMA ASAMBLEARIO, y dónde está su perversión.

El sinónimo de ´asamblea´ en ruso es ´soviet´. De ahí salió la famosa URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando -en Octubre de 1917- el legítimo gobierno provisional fue destituido y sus miembros huyeron o fueron arrestados, y Lenin se puso al frente del ´Gobierno de los Comisarios del Pueblo´, un grupo minoritario y violento de doscientos mil miembros que proclamó, sin rubor, su dominio sobre un estado de más de ciento setenta millones de habitanes.

ASAMBLEARIO = SOVIÉTICO. Por lo menos llamemos a las cosas por su nombre, para que luego nadie se llame a engaño.

Y ahora sigamos hablando de las asambleas y cómo se manipulan.

Uno es más sabio por viejo que por borde, y eso que borde soy un rato; pues bien, en base a la experiencia de los años, les contaré que no hay nada más susceptible de ser manipulado, que una masa humana constituida en asamblea. Esto es algo que aprendí hace más de 40 años, durante mi época universitaria, en la que tuve la ocasión de montar alguna que otra asamblea.

Les voy a explicar cómo con tan solo seis personas, se puede manejar a una masa de seiscientas.

Para comenzar les diré que cuando en una reunión, la cifra de asistentes supera la cincuentena, ya no se puede hablar de grupo de personas, sino de masa. Y ahora les explico cómo se hace el pastel.

Ingredientes:

– 1 pedestal improvisado (puede servir desde una farola, el techo de un coche, o un contenedor de basura).

– 1 megáfono portátil.

– 1 orador, especialista en el discurso populista, demagógico e incendiario.

– 1 masa de unas 500 personas, preferentemente cabreadas; este es el ingrediente más fácil de conseguir. Y si no están cabreadas, ya se encargará el pájaro del megáfono de encender su ira.

– 5 colaboradores del orador, infiltrados entre la masa.

Procedimiento:

Se extiende la masa intentando formar un rectángulo, más o menos homogéneo.

Se infiltran en ella los cinco manipuladores, colocándose, estratégicamente, uno en el centro, y los otros cuatro cubriendo las cuatro esquinas del rectángulo.

Se sube el orador arriba del pedestal, o del cubo de basura, y comienza, megáfono en mano, a ´soflamar´ al público reunido.

Durante el discurso del tipejo, uno de los infiltrados, gritará desde la esquina final izquierda: ¡TIENES TODA LA RAZÓN! Voz esta que será respondida por el infiltrado situado en la esquina delantera derecha: SÍ; SÍ; ¡ESTAMOS CONTIGO! El siguiente en intervenir será el colocado en la esquina trasera derecha: ¡DIRÍGENOS! A continuación, el infiltrado en la esquina delantera izquierda, voceará: ¡A LAS BARRICADAS! Mientras el situado en el centro comenzará a corear el nombre del pseudo mesiánico incendiario, siendo rápidamente imitado por los otros cuatro ubicados en las esquinas.

En ese momento, el demagogo y sus cinco compinches, ya se han apoderado de la asamblea, y harán con ella lo que se les antoje, y todas las decisiones que se voten ´democráticamente´, obedecerán a un guion escrito, hasta sus mínimos detalles, con anterioridad a la celebración del acto populista. Porque a ver quién es el ´guapo´ que vota, públicamente y a mano alzada, en contra de las propuestas formuladas por el ´iluminado´ del pedestal y sus matones chillones.

Este sistema sirve tanto para montar una asamblea, como para reventársela a la competencia, simplemente cambiando los piropos, por insultos al orador.

A partir de ahí se dará marchamo democrático a lo que no será más que una artera y estudiada manipulación de la masa. Una vieja técnica muy empleada por los ´peces´ durante los años 70, tanto en barrios, como en fábricas y universidades, y que, al calor de la crisis, retorna promovida por aquellas minorías chillonas, (las de siempre), que pretenden conseguir directamente el poder, sin pasar por las urnas.

Cuando oiga hablar de ´movimiento asambleario´, ya sabe usted de qué va la película.

Aquel voceras asambleario del 15-M que, junto a su pareja, predicaba ´el cambio´, megáfono en mano, cumplió. ´Cambió de domicilio´. Cambió de vivir en un ´pisito´ de unos 60 metros cuadrados, en un honesto barrio obrero del sur de Madrid, a vivir en un chalet de 268 metros cuadrados, ubicado en una urbanización residencial, a las afueras de Madrid, en una parcela de más de 2.000 metros cuadrados, con jardín, piscina, y casa de invitados. Y con más protección policial, en la puerta de su casa, que en la de un museo.