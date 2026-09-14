Rafael Blasco García: «También los ángeles prevarican»

Tenemos una historia de inquisiciones y claveles que ha ido marcando la vida de diversas generaciones. Somos, sin duda, seres emocionales. El hecho de serlo hace que haya días en los que la pureza nos traspasa como una espada celestial, sin metáforas ni ideologías. Días en los que tenemos el pecho despejado y la cabeza limpia de pesares. Quizá estos días despiertan en nosotros la nostalgia de la inocencia angelical que tuvimos en alguna etapa de nuestra vida, cuando no estábamos sometidos a las depuraciones del escepticismo. Cuando nuestros ojos, aún desnudos, solo veían la belleza del mundo. Hoy, el viento de lo mediático y la urgencia de la imagen agitan nuestro cerebro cortando amarras con la realidad profunda de los hechos, realidad en la que el odio, el fanatismo y la falta de respeto se expanden como una plaga, deteriorando y destruyendo la armonía de la convivencia. Nuestra única evidencia es la certeza de que el hombre es mortal y, como tal, trata de hallar el Hilo de Ariadna que le conduzca a encontrar el sentido del universo y el de su propia existencia. Carecemos de verdades absolutas que logren evitar el grito del alma humana. Nadamos con frecuencia en las aguas turbias de la incoherencia. Vivimos de pensamientos inconexos carentes de profundas vinculaciones; nos falta el tiempo como maestro. Dios es el cómodo descanso del humillado pensamiento humano. Como seres racionales y emocionales tenemos el deber de despertar a un mundo somnoliento y hacerlo vivo y vivible. Las decisiones políticas que tomamos no se basan exclusivamente en la razón pura. El miedo, la esperanza, la rabia y la ilusión guían nuestra ideología, nuestros votos y el modo de entender cómo debe ser la sociedad que habitamos. La voluntad, esa constelación afortunada de motivaciones, es la que mueve nuestra existencia. Actuar o tomar decisiones impulsadas solamente por las emociones es caminar a la deriva. Eliminar el filtro necesario de la razón es causa de infelicidad y desasosiego, e impide poder soñar y alcanzar metas ilusionantes y profundas que configuran nuestra formación humana. Al dejar que nos dominen las emociones, el control de nuestro destino pierde el rumbo y nos sumerge en la vulnerabilidad que arrastra toda circunstancia externa. El secuestro emocional conduce hacia acciones y palabras hirientes que, al ser incontroladas, desgastan los vínculos familiares y sociales, generando un aislamiento que se prolonga y habita en el triste receptáculo de los conflictos crónicos. Es precisa la reflexión, antes de la actuación, para saber si cometemos errores que nos alejan de la persona que queremos ser. Determinar si somos realmente humanos depende de cómo definamos el concepto; si como condición biológica o como una continua práctica ética y empática. Las estructuras tradicionales se han debilitado. Aun siendo el hombre la fuerza principal que moldea el planeta, surge la paradoja de nuestra enorme capacidad de destrucción y control que, indefectiblemente, nos deshumaniza. Los despropósitos de las dictaduras se subsumen en que todo, o casi todo, es un inmenso y callado error. La sociedad actual nos exige redefinir nuestros límites para no perder la esencia humana frente a la desconexión de la realidad. Las lagunas de conocimiento de la historia hacen que, tanto los discursos políticos como el automatismo, actúen sobre nuestro sistema emocional. Las respuestas cerebrales se anteponen así al análisis puramente racional. Miles de jóvenes, encerrados en su cuarto, dejan correr su valioso tiempo por las sendas de internet. La vida privada del ciudadano es un espacio sagrado que se está dejando violar, entregándolo a las nuevas tecnologías. En la memoria colectiva de España se posa ahora la esperanza como ave cierta y cansada, haciendo una antología de nuestro paso por la historia. Nos cuestionamos qué dice un alma de ser humano cuando ya no dice nada, cuando la esperanza en nuestros políticos se disipa en el oro de la tarde. La autenticidad es un acto de resistencia ante la creciente presión uniformadora de la sociedad. Ser uno mismo constituye una sólida conquista ética frente a la cosificación que impone un sistema funcionalista. En España, al llegar un presidente al Palacio de la Moncloa tan solo se repara en el anverso de su canéfora presidencial, abandonando su reverso, esa parte en sombra en la que habitan las ideas, las palabras, el compromiso de servicio a la nación y la nobleza de carácter que requiere el cargo. Vivimos un tiempo en el que nuestros héroes, si los hay, son muy confusos. Nuestra social democracia, con las nieves de antaño plateando la sien, está sumergida en un marengo verbal lleno de gramatiquería, corroborando el triunfo del capital sobre cualquier otra consideración más sutil y humana. El progresismo conservador se pone en cabeza de los nuevos paradigmas que, ya descaradamente, ponen los huevos de la gallina de oro sobre la mesa de negociaciones, desarrollando lujosos sofismas que justifican el salario mínimo, la dificultad de acceso a la vivienda, el paro y la agobiante precariedad de miles de ciudadanos. Con nuestras flores de esperanza han hecho un marchito ramo que decora el altar de nuestra democracia capitalista. Las gradaciones del poder son sutiles, infinitas y carísimas. Siempre se habla de reducir el gasto público, cuando la realidad muestra su cara más cínica al evidenciar que ocurre lo contrario. En los errores de la política, rectificar una vez es de sabios; pasarse la vida rectificando es, cuando menos, de frívolos. A veces vivimos errantes y sin verdaderos proyectos. Transcurren los siglos y seguimos en un mundo con guerras, patrocinando involución y muerte. La ceguera del fanatismo humano impide ver que la tierra sigue dando sus milagrosos frutos, ofreciéndonos el gran patrimonio de la naturaleza con la belleza y coloración de sus cultivos. El ladrido de la metralla exige respuestas que retroalimentan la violencia, destruyendo el entendimiento y la posibilidad de armonía, dejando a la vista que se mata por dinero. Pese a que tengamos una artillería de flores en nuestro pecho, sabemos que pólvora, paz y justicia se vigilan de lejos en las fronteras. El mundo es peligroso por desconcertante. Pese a todo, seguimos teniendo seres que son profesores de energía, ante la imagen fugaz, violenta y múltiple que tiende a agotar la sensibilidad del ciudadano. Ha habido momentos en la historia en los que hasta las piedras han tenido emoción humana. La vida no es un acto pasivo. Hoy solo nos salva de ser multitud el hecho de dedicar tiempo al pensamiento reflexivo, sabiendo que lo que es ahora actualidad pasará mañana a ser memoria.

Hemos dejado atrás agosto con el sol como testigo de cargo. Comienza el pastoreo de las nubes. Se reanuda en los partidos la actividad insultante. Pronto, cada noche, regresaremos a casa oliendo a lluvia y a noticias. Al amanecer volveremos a tomar posesión de un mundo que nos espera y de una política que se desarrolla en un Madrid infartado en el que también los ángeles prevarican.