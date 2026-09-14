Ramiro Grau Morancho: «El perro de Mohamed VI»

Procedo del medio rural, y estoy acostumbrado a convivir con perros… Incluso he sido mordido por alguno de ellos, si bien es cierto que no por culpa suya, sino nuestra, de los mozalbetes que nos entreteníamos tirándoles piedras cuando estaban atados, y no podían defenderse…

Pero claro, tenían buena memoria, y cuando estaban sueltos nos devolvían las “atenciones” que habíamos tenido con ellos, cuando estaban sueltos.

Sé que hay perros asilvestrados, salvajes, normalmente abandonados por sus dueños, o nacidos en libertad, pero no es el caso del “galgo de Paiporta”, cuya cobardía es notoria y acreditada, casi tanto como la del cobarde Marlaska, el de “la inseguridad subjetiva”, pero él sufre una inseguridad objetiva en sus visitas a Ceuta, a juzgar por su miedo, y pese a estar rodeado por decenas de guardias civiles, policías nacionales, escoltas, agentes de paisano o del servicio secreto, etc.

Los dos me suscitan un sentimiento de asco y desprecio…, igual que Robles, dicho sea de paso, la supuesta heroína que fue incapaz de dar las órdenes que debía dar: desplegar los Ejércitos, y defender la ciudad autónoma de Ceuta de la invasión que ha sufrido, y sigue sufriendo.

Por no hablar del comandante militar general de Ceuta, que debería ser cesado, sometido a Consejo de Guerra, por delito de traición a la Patria, y degradado a cabo primero, y eso como mucho.

El artículo 8 de la Constitución es claro y rotundo, y no admite tergiversaciones.

Pero para traidores también, todos los ministros, empezando por el de Agricultura, Planas, y altos cargos que estaban celebrando la Fiesta del Trono, en la Embajada de Marruecos en España, entre ellos, y según he leído, Felipe González.

Felipe con propiedades millonarias en el enemigo del sur, y Planas veraneando habitual allí, y, dicen, que también con posesiones.

De cualquier forma, no entiendo porque Marruecos tiene una embajada en España, teniendo La Moncloa a sus órdenes, y todos los ministerios…

Y una buena parte de los diputados y senadores.

Es muy posible que Marruecos tenga más parlamentarios que cualquier partido español.

¿Se han fijado ustedes que Pedro Sánchez, y los tres ministros pirateados por los servicios secretos marroquíes hablan siempre a favor de nuestro enemigo actual…?

Por algo será.

Y no hablo del botones Sacarino, el de asuntos exteriores sin importancia, que más parece el ayuda de cámara, el palanganero o mamporrero de Sánchez, que otra cosa.

Ha hecho bueno a Moratinos, que ya es decir.

Ceuta somos todos y cada uno de los españoles, y digo más: cuando he estado en Ceuta, he sentido más españolidad que en cualquier ciudad española.

Quien invade Ceuta, invade a España.

Haría bien nuestra Patria en cerrar, con hormigón armado, todos y cada uno de los túneles que conectan Marruecos con Ceuta, pues el enemigo ya está dentro, y será imposible poder defenderse de los invasores de dentro y de fuera.

Por esos túneles entran drogas, armas e invasores, que cada día hay más en Ceuta, y no creo que aumenten por generación espontánea, como las setas.

Pedro, efectivamente eres un perro, y un perro de Mohamed VI.

Y el embajador plenipotenciario de Marruecos en España.

No me extraña que la embajadora esté de vacaciones; ya estás tú.

Y cuando el mini ministro ha llamado a consultas al embajador de Marruecos, supongo se habrá entrevistado contigo, perro de Mohamed VI.