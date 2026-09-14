Hubo un tiempo en que los crímenes que cometían los servicios secretos de las naciones democráticas, sobre todo de las poderosas, necesitaban ocultarse. La tortura era un rumor, la desaparición un expediente que nadie firmaba, el asesinato selectivo una operación que el propio Estado negaba con la mano en el pecho. El secreto era, a la vez, el instrumento y la confesión: se ocultaba porque se sabía indefendible. Aquel mundo, con ser atroz, conservaba una última decencia, la vergüenza.

Actualmente ese mundo no existe. Lo que hoy estremece no es ya el secretismo, sino su contrario. Casi todo está documentado. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha descrito, con fechas y métodos, el ahogamiento simulado y los perros lanzados sobre prisioneros palestinos en el campo de Sde Teiman, en el desierto del Néguev, al que la propia prensa israelí llama sin ironía «nuestro Guantánamo». B’Tselem —una organización israelí— ya denunció en 2024 la política institucional y sistemática de abuso contra todos los presos, ante la pasividad de su propio Tribunal Supremo. El Comité Internacional de la Cruz Roja denunció que se les negaba el acceso a los centros de detención. Y nada de ello alteró el curso de las cosas.

He aquí la mutación moral de nuestro tiempo y la tesis de estas páginas: hemos pasado del terror secreto a la impunidad documentada. A casi nadie parecen preocuparle los crímenes que cometen los megalómanos que nos gobiernan, como Trump, Netanyahu o Putin. Lo que antes se escondía hoy se cuenta, se fecha, se archiva —y continúa. Saberlo no obliga a nada. Es un perfeccionamiento del cinismo: ya no hace falta ocultar el crimen si se logra vaciar de consecuencias el hecho de conocerlo.

Conviene desmontar un malentendido. Imaginamos la crueldad como caos, como el desbordamiento de soldados fuera de sí. Es lo contrario: es procedimiento. El aparato que encarcela e interroga a los palestinos no es un desvarío clandestino de espías, sino una burocracia legalmente protegida, con su jurisprudencia y su vocabulario. La Comisión Landau legalizó en 1987 la «presión física moderada»; el Tribunal Supremo la restringió en 1999, pero dejó abierta la excepción de la «necesidad» —la eterna bomba de relojería—; la detención administrativa permite encarcelar sin cargos ni juicio de manera indefinidamente renovable; y la ley del «combatiente ilegal», de 2002, despoja al detenido de Gaza hasta de las garantías mínimas de los tribunales militares.

A finales de 2025 había, según B’Tselem, más de 9.500 palestinos bajo custodia por razones «de seguridad», cerca de un tercio de ellos sin cargos ni juicios —hombres mantenidos en jaulas, con pañales, vendados los ojos durante semanas, según los testimonios recogidos por la ONU—; decenas han muerto en prisión desde octubre de 2023. Detrás de cada una de esas etiquetas administrativas —«detenido administrativo», «combatiente ilegal»— late la misma operación: reclasificar a un ser humano hasta despojarlo de su derecho a ser tratado como tal. No es que se le oculte; es que se le archiva. Y una vez archivado, deja de existir en el único plano donde su sufrimiento tendría consecuencias: nuestra conciencia.

No es una práctica exclusivamente israelí; es la gramática contemporánea de las grandes potencias que se creen todopoderosas y se encuentran en guerra permanente, y deciden atacar a quien les parece: basta con que consideren que puede haber un enemigo —lo sea o no— o un terrorista —lo sea o no— para que decidan hacerlo. La propia CIA la escribió con esmero: el informe del Senado de los Estados Unidos de 2014 documentó los «interrogatorios reforzados» —el eufemismo con que se bautizó la tortura—, los vuelos de entrega extraordinaria, las cárceles secretas repartidas por el mundo. El mismo pudor del lenguaje, la misma excepción invocada, la misma impunidad final: nadie de relieve fue condenado. Y si el interrogatorio tiene su burocracia, el asesinato tiene la suya. El periodista Ronen Bergman reconstruyó en Rise and Kill First —un libro que apenas se cita y menos se lee— la larguísima historia del homicidio selectivo como política de Estado, obra no del servicio interior que interroga presos, el Shin Bet, sino del Mossad, que opera más allá de las fronteras. La precisión importa, porque revela que no hablamos de un exceso, sino de un sistema con departamentos.

Pero si hay alguna crueldad donde la deshumanización se vuelve intolerable, es en los cuerpos rotos que casi nadie tiene en cuenta. ¿Cómo vivirán los inválidos? ¿Cómo se les puede ayudar a mitigar su dolor, si es que a alguien le interesa? ¿Qué asistencia tendrán los heridos, y cuántos son? Las cifras, aún provisionales, son de una magnitud que la mente casi rehúsa conocer.

Según la Organización Mundial de la Salud, en Gaza se han registrado más de 172.000 heridos; cerca de 43.000 arrastran lesiones que les cambiarán la vida para siempre, y uno de cada cuatro es un niño. Más de 5.000 personas han sufrido amputaciones. UNICEF calcula entre 3.000 y 4.000 los menores que han perdido uno o más miembros: Gaza es hoy, en palabras de Naciones Unidas, el mayor conjunto de niños amputados de la historia moderna. Un comité de la ONU cifra en 21.000 los niños discapacitados por esta guerra. Y para atenderlos a todos, según la OMS, solo quedan ocho protesistas en toda la Franja.

Esas cifras tienen ya un rostro. La Fotografía del Año 2025 del World Press Photo retrata a Mahmoud Ajjour, un niño de nueve años que perdió ambos brazos en un bombardeo sobre la ciudad de Gaza; cuando comprendió lo ocurrido, cuentan, preguntó cómo podría volver a abrazar a su madre. El pasado domingo 16 de agosto, en El País podíamos leer un titular: «Gaza, un infierno diario tras 300 días de tregua», y a continuación la tragedia de la vida de Ibrahim Al Ghandur. Tiene 36 años, y una historia de terror a sus espaldas. Hace algún tiempo su hermano menor trató de conseguir un saco de harina de la hoy desaparecida Fundación Humanitaria de Gaza… buscaba comida, pero nunca regresó; encontró su cadáver en el suelo a la mañana siguiente, con los perros destrozándolo, lo cargó y lo llevó al hospital. Tras el entierro, y cuando regresaba a la casa familiar, una explosión lo tiró repentinamente al suelo y lo dejó inconsciente; al recuperar el conocimiento se encontró con media pierna y cuatro dedos de la mano amputados. Al Ghandur cuenta que lleva dos meses sin ver a una de sus hijas, porque le cuesta moverse con una sola pierna y pagar los tres shekels —menos de un euro— del transporte. A veces, dice, «prefiero alejarme del camino para que la gente no me vea, porque me avergüenzan las miradas de lástima».

Hay centenares de casos parecidos. En esa pregunta cabe entero el argumento de estas páginas: detrás de cada número hay una tragedia, y analizarla es lo primero que la impunidad nos invita a abandonar. Resulta incomprensible que haya cientos y cientos de halcones norteamericanos e israelíes que sigan apoyando la locura de la masacre del pueblo palestino en Gaza, y de paso en Cisjordania, el Líbano, Irán y en cualquier otro lugar que se les antoje. Les basta con considerar que puede haber enemigos —lo sean o no— o terroristas —lo sean o no— para actuar. Cabe preguntarse qué hacen al respecto los presidentes de gobierno de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y, cómo no, España. Y a cuántos de ellos les preocupa hoy que se cree el Estado palestino que antes reivindicaban.

A este horror lo acompaña otro, más deliberado: la destrucción del oficio de curar a las personas heridas. Más de 1.500 sanitarios han muerto —algunos recuentos hablan de 1.700—; en torno al 94% de los hospitales ha sido dañado o destruido; médicos de primera fila han sido detenidos sin cargos. Los doctores Adnan al-Bursh e Iyad al-Rantisi murieron bajo custodia, según denuncias recogidas por Naciones Unidas, a consecuencia de torturas. Más de 1.200 pacientes han fallecido esperando un permiso de evacuación que no llegó. A ello se añade el secuestro del saber: decenas de facultativos —cirujanos, anestesistas, pediatras— siguen detenidos sin cargos, algunos por más de cuatrocientos días, privando a un pueblo herido de los pocos capaces de atenderlo.

Y queda otra pregunta, puede que la más difícil: ¿cómo sobrevivirán los inválidos en el futuro? La respuesta honrada es que no hay sistema que los espere. Los servicios de rehabilitación se han desplomado y apenas funcionan en un puñado de hospitales. Las sillas de ruedas, las prótesis, las muletas han sido clasificadas por las autoridades como material «de doble uso» y excluidas de la ayuda, de modo que el niño amputado no recibe siquiera el aparato que podría ayudarlo. Crecerá una generación mutilada en un territorio sin medios para curarla, con casi todas las escuelas destruidas y el hambre, o la comida mísera, por doquier. No hablamos de una posguerra difícil, sino de un futuro imposible. Pocas veces en la historia se ha llegado a tal grado de crueldad con la infancia.

No ignoro que en el origen de esta locura y de estas masacres están las matanzas y los secuestros del 7 de octubre de 2023 que ejecutó Hamás, una locura criminal. Pero no hay forma de entender que se pueda seguir matando así, y creo que en Palestina se están superando todos los límites de la crueldad. Ninguna atrocidad, ni siquiera la que cometió Hamás, suspende la reclamación que nos dirige un niño sin piernas al que no le queda ni un aparato ortopédico. Esa es, precisamente, la trampa moral del número: nos invita a compensar unos muertos con otros, cuando cada uno de ellos es un absoluto.

Y conviene recordar que la tragedia palestina comenzó hace más de cien años, y que Gaza era ya, desde hace tiempo, un territorio cercado. Rashid Khalidi, en su libro Palestina, cien años de colonialismo y resistencia, escribe: «una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, se inició el desmantelamiento de la sociedad autóctona palestina… La población autóctona se vio todavía más reducida por la aplastante represión de la Gran Revuelta árabe de 1936-1939 contra el dominio británico, durante la cual se calcula que murieron, resultaron heridos, fueron encarcelados o se exiliaron entre el 14% y el 17% de los varones adultos, debido a que los británicos emplearon a cien mil soldados, además de la fuerza aérea, para aplastar la resistencia palestina». Desde entonces, esta inquietante lógica destructiva ha continuado hasta el presente. Y parece que no tiene fin.