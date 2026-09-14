Vicente Medina Prados: «Gibraltar, el talón de Aquiles de Europa»

Durante décadas, la Unión Europea ha construido su poder internacional sobre una combinación de prosperidad económica, estabilidad política e influencia normativa.

Con cerca de una quinta parte del PIB mundial y una posición central en el comercio internacional, el proyecto europeo ha logrado consolidarse como uno de los principales actores globales del siglo XXI.

Sin embargo, detrás de esta imagen de fortaleza existe una vulnerabilidad estratégica que condiciona cada vez más su futuro: la dependencia de las rutas marítimas y la incapacidad para garantizar de forma autónoma la seguridad de los espacios por los que transita la mayor parte de su riqueza.

La globalización permitió a Europa beneficiarse de cadenas de suministro extendidas por todo el planeta, acceder a materias primas a bajo coste y desarrollar un modelo económico profundamente abierto, no obstante, ese éxito ha generado una dependencia creciente de una red de estrechos marítimos cuya seguridad no controla plenamente.

Al mismo tiempo, la Unión carece de una capacidad naval integrada capaz de proteger sus intereses en dichos corredores y continúa dependiendo en gran medida de la protección ofrecida por actores externos como Estados Unidos y el Reino Unido.

Esta realidad resulta especialmente visible en el estrecho de Gibraltar, uno de los pasos marítimos más importantes del mundo y, paradójicamente, uno de los espacios donde la falta de una estrategia europea coherente se manifiesta con mayor claridad.

Los estrechos marítimos

La posición económica de la Unión Europea descansa sobre una premisa fundamental: la existencia de rutas marítimas abiertas, seguras y estables.

Más del 70 % de su comercio exterior se realiza por mar y buena parte de su abastecimiento energético, tecnológico e industrial depende de productos que llegan desde otras regiones del planeta.

Esta dependencia convierte determinados puntos geográficos en auténticos centros neurálgicos para la supervivencia económica europea.

El canal de Suez, los estrechos de Ormuz, Bab el Mandeb, Malaca y Gibraltar forman una cadena estratégica que conecta a Europa con Asia, Oriente Medio, África y América.

La importancia de estos pasos no radica únicamente en el volumen de mercancías que circulan por ellos, sino en la inexistencia de alternativas eficientes.

Cuando uno de estos corredores se ve afectado por conflictos, bloqueos o incidentes, las consecuencias repercuten inmediatamente sobre los costes del transporte, el precio de la energía y el funcionamiento de las cadenas de suministro europeas.

La experiencia reciente ha demostrado hasta qué punto esta dependencia constituye una vulnerabilidad estructural.

Los ataques contra la navegación comercial en el mar Rojo, la creciente inestabilidad en Oriente Medio o las tensiones geopolíticas entre grandes potencias han evidenciado que la libre circulación marítima ya no puede darse por garantizada.

La paradoja europea es evidente, cuanto más se integra en el comercio global, más vulnerable se vuelve a acontecimientos que ocurren a miles de kilómetros de sus fronteras y sobre los cuales posee una capacidad limitada de influencia directa.

Además, esta exposición afecta no sólo al ámbito económico.

La transición energética, la digitalización y la reindustrialización europea dependen igualmente de minerales críticos, componentes tecnológicos y materias primas que recorren las mismas rutas marítimas.

En consecuencia, la cuestión de los estrechos ha dejado de ser un asunto puramente comercial para convertirse en un factor decisivo de seguridad estratégica.

Capacidad naval insuficiente

La segunda gran debilidad europea deriva de la escasa correspondencia entre su peso económico y sus capacidades militares marítimas.

A pesar de que varios Estados miembros disponen de armadas modernas y tecnológicamente avanzadas, la Unión Europea carece de una fuerza naval verdaderamente integrada capaz de actuar simultáneamente en los diferentes escenarios marítimos de interés estratégico.

Francia es la única potencia naval de alcance global dentro del bloque.

España e Italia poseen capacidades relevantes en el Mediterráneo.

Alemania mantiene una marina moderna orientada principalmente al entorno europeo.

Sin embargo, estas capacidades permanecen fragmentadas bajo estructuras nacionales.

Como consecuencia, Europa posee numerosos medios navales, pero carece de una estrategia marítima común respaldada por una capacidad de proyección equiparable a la de otras grandes potencias.

Esta situación ha favorecido durante décadas una dependencia estratégica de Estados Unidos.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la Marina estadounidense ha actuado como principal garante de la seguridad de las rutas oceánicas que sostienen buena parte del comercio internacional.

La presencia permanente de buques estadounidenses en el Mediterráneo, el Golfo Pérsico, el océano Índico y el Pacífico ha permitido a Europa beneficiarse de una estabilidad marítima cuyos costes de seguridad han sido asumidos principalmente por Washington.

El problema es que este modelo no es sostenible indefinidamente.

Estados Unidos ha comenzado a concentrar una parte creciente de sus recursos estratégicos en la región indo-pacífica para hacer frente al ascenso de China.

Por lo que Europa está obligada a asumir mayores responsabilidades en espacios tradicionalmente protegidos por las fuerzas estadounidenses.

A esta dependencia se suma otra de carácter menos visible pero igualmente relevante: la del Reino Unido.

Aunque el Brexit no alteró la cooperación militar entre Londres y los países europeos, sí transformó la naturaleza de esa relación.

La Royal Navy continúa siendo una de las armadas más poderosas del continente, con capacidades de proyección global que los países de la UE no poseen.

Sin embargo, esas capacidades pertenecen ahora a un Estado externo a las instituciones comunitarias.

Esto significa que dos de los principales pilares de la seguridad marítima europea, Estados Unidos y el Reino Unido, se encuentran fuera del marco político de la Unión.

Europa depende de ellos para proteger intereses económicos que son vitales para su propia supervivencia estratégica.

La consecuencia es una autonomía limitada, la Unión aspira a actuar como una potencia global, pero continúa dependiendo de decisiones adoptadas en Washington y Londres para garantizar la seguridad de las rutas marítimas que sostienen su prosperidad.

Gibraltar como ejemplo más visible de la ausencia de visión estratégica

Pocas regiones ilustran mejor estas contradicciones que el estrecho de Gibraltar.

Este corredor conecta el océano Atlántico con el mar Mediterráneo y constituye una de las principales arterias del comercio mundial, miles de buques atraviesan anualmente un espacio por el que circula una parte fundamental del comercio europeo, de las importaciones energéticas y del tráfico marítimo entre continentes.

A pesar de esta importancia, la Unión Europea no ha desarrollado una estrategia específica para el control y la protección de este enclave comparable a la que otras potencias aplican sobre sus espacios marítimos críticos.

La situación resulta aún más compleja debido a la coexistencia de diversos factores geopolíticos.

Por un lado, España mantiene la soberanía sobre Ceuta, Melilla y otros enclaves estratégicos cuya posición contribuye al control del acceso occidental al Mediterráneo.

Por otro lado, Gibraltar continúa bajo soberanía británica y alberga una instalación militar de extraordinaria relevancia para las operaciones navales de Reino Unido y de sus aliados.

Antes del Brexit, esta cuestión quedaba parcialmente diluida dentro del marco político europeo, sin embargo, la salida británica de la UE modificó los equilibrios existentes.

Una de las principales infraestructuras militares situadas en el corazón de una ruta esencial para Europa pasó a depender plenamente de un Estado ajeno al proyecto comunitario.

Desde una perspectiva estratégica, la paradoja es notable.

La puerta occidental del Mediterráneo se encuentra condicionada por la interacción de tres actores distintos:

España como Estado miembro de la UE.

Marruecos como conflictivo socio estratégico del sur .

Reino Unido como potencia militar externa.

Sin embargo, Bruselas sigue abordando gran parte de estas cuestiones desde una óptica fragmentada y predominantemente bilateral.

La consecuencia es que un asunto de evidente interés europeo continúa siendo tratado en gran medida como una cuestión nacional española o como un tema específico de las relaciones entre España, Reino Unido y Marruecos.

Esta falta de visión conjunta reduce la capacidad de Europa para actuar de forma coordinada en uno de los espacios más sensibles para su seguridad económica y dificulta que la protección de las fronteras meridionales de la Unión sea percibida como una responsabilidad compartida por todos los Estados miembros.

Los debates sobre la autonomía estratégica europea suelen centrarse en la energía, la tecnología o la industria. Sin embargo, existe un elemento previo del que dependen todos los demás: la seguridad marítima.

La capacidad limitada de la Unión para proteger los estrechos marítimos de forma autónoma revela una brecha significativa entre su peso económico y su influencia estratégica real.

El caso de Gibraltar demuestra hasta qué punto esa debilidad se manifiesta incluso en los espacios más próximos a sus fronteras.

La cuestión de fondo es sencilla: ninguna potencia puede aspirar a desempeñar un papel global duradero si depende de terceros para garantizar la seguridad de las rutas que sostienen su prosperidad.

Mientras la Unión Europea no desarrolle una estrategia marítima común capaz de integrar la protección de los grandes estrechos, reforzar sus capacidades navales y considerar espacios como Gibraltar una prioridad colectiva, seguirá dependiendo de los recursos y la voluntad de Washington y Londres o, en el peor de los escenarios, de Rabat, Moscú o Pekín.