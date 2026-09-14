Victor Entrialgo: «El fosfeno»

Pedro Sanchez no existe. Un muñeco de cartón piedra con hoyuelos de viruela, botox y cemento armao ha logrado lo que ningún dirigente mundial antes: irse de vacaciones al día siguiente de una invasión. Un trilero subastador de canonjías y privilegios, maniobrero de ardides malvados. En realidad no existe. Es un fosfeno, como brillantemente le definió el maestro Escohotado. Él mismo se acaba de definir como perro sin amo, cuando resulta que lo pasean sin recoger sus necesidades, todos los enemigos de España, Otegui, Parot, Puigdemont o Marruecos. Pero todo eso ya lo sabemos.

El problema somos los españoles ante un traidor que para eludir sus responsabilidades desclasifica mensajes, documentos y redes del CNI que deja al alcance de potencias extranjeras la propia naturaleza y modos de actuación de los servicios secretos. Ni el que asó la manteca.

España cambia sin duda, pero él trata de acelerar el cambio natural de la demografía y las migraciones, de modo caótico y desorganizado como vemos en las calles y en las normas que inventa para hacer España a su imagen y conveniencia, con tácticas y normas electorales.

El mismísimo Tribunal Supremo acaba de advertir un grave peligro de alteración del censo electoral con una ley de nietos que falsifica exilios, reconoce nacionalidades a los saharauis traicionados, manipula el voto por correo y demás maniobras para acabar con lo que fue una democracia, diseñadas por Rubio, el maquiavelo de Moncloa, para tratar de salvar su trasero, el de los dos.

Mientras Marruecos pretende Ceuta y Melilla, el Sahara, los fosfatos, la pesca y las tierras raras, el bellaco está entregando lo que haga falta a cambio de algo que no quiere decir qué es, pero debe ser muy gordo a la vista de cómo maniobra para protegerse de la justicia con el poder.

No tiene, como se ha visto en Ceuta, ministerio del interior y su política exterior es una reacción espasmódica de bandazos con medio mundo para salvar la inepcia de un idiota, no el hombre bueno de Dostoievski, sino el sansirolé mayor jamás imaginado.

El fosfeno en realidad no existe. Es una sensación, una mancha que se origina diariamente en nuestro sistema visual cuando cerramos los ojos o quitamos el telediario para no ver la siguiente infamia de un muñeco de cartón piedra que tapa sus agujeros negros y su indigencia moral con botox y cemento armao.