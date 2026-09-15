Invisibles

Intentamos amar al prójimo y no siempre es fácil; y qué decir de amar al enemigo. Entonces, pensamos aquello de “lo que no quieras para ti, no quieras para los demás” … y la acabamos de liar.

Y es que vivimos demasiado encerrados en nosotros mismos, instituyéndonos – inconscientemente – en modelo del ´qué debe de ser, cuando lo bien cierto es que, menos el Derecho Natural, casi todo es relativo. Pondré un ejemplo.

Imaginemos una persona masoquista, que disfruta siendo golpeada, insultada, y humillada, y que es tal su afición a tales iniquidades que, a veces, llega a pagar por ello.

Ahora, esa misma persona, en un arranque de generosidad, y despojándose de todo egoísmo, fija la mirada en su prójimo y decide hacerlo feliz, administrándole gratuitamente aquello que a él ´más le pone´. ¿Qué pasará?

Lo más normal es que antes que llegue la noche, se encuentre, a disposición judicial, detenido en una celda.

Ocurre que por vivir demasiado encerrados en nosotros mismos, somos incapaces de ponernos en el lugar de los demás; sean amigos, o enemigos.

No intentemos dar a los demás lo que a nosotros nos gustaría que nos regalaran, sino pensemos qué es lo que les gustaría a ellos, y, además, si les conviene.

No pensemos en qué necesitamos nosotros, sino en que necesitan los demás de nosotros, que no tiene por qué tratarse de cosas materiales. A veces, simplemente basta con una palabra amable; un abrazo…; un beso, o una mirada de ternura; o interesarse, sinceramente, por su vida, haciéndoles sentirse importantes; porque, para un creyente, lo son, tan solo por ser hijos de Dios.

Hace unos años conocí a un desheredado de la vida, que se ponía en la entrada de la iglesia donde iba yo a diario. No pedía; siempre cabizbajo, ni tan siquiera te miraba, y por eso yo le daba. Al final conseguí que hablara. No recuerdo su nombre, pero sí recuerdo que era un empresario alemán venido a menos, que tenía un problema de cataratas en los ojos y necesitaba cirugía…Eso y muchas más cosas. Ahora, voy a hacer un inciso para contar el chiste del león sordo:

“Iba un músico con su violín por la selva, cuando se vio rodeado por un grupo de leones. El hombre, aterrorizado, recordando aquel dicho de que la música amansa a las fieras, comenzó a tocar el violín como un poseso, hasta que, después de dos horas, apareció un león nuevo y se merendó al pobre desgraciado. Fue entonces cuando uno de los leones le comentó al del lado: – “Ya sabía yo que cuando llegara el sordo nos iba a fastidiar el concierto”.

Volviendo a lo del mendigo, ahí quien hizo de león sordo fue el párroco. Escandalizado por verme hablar a diario con ´mi amigo´, me contó que había ´investigado´, averiguando que había una orden de búsqueda y captura sobre él, por parte de la Interpol, por una deuda fiscal con el Estado alemán. Pero ahí no acabó la cosa. Llegó Murphy.

Viendo que yo seguía hablando con el presunto ´delincuente´, parece ser que le dio el soplo a la Benemérita. Lo cierto es que, aquel pobre desgraciado, desapareció del mapa. Por cierto, ahora me acabo de acordar que su nombre era Klaus.

Para concluir, decir que, en cuanto a enemigos se refiere, si somos capaces de meternos en su vida, y bucear en sus razones, glorias y miserias, nos daremos cuenta que, ni ellos son tan malos, ni nosotros tan buenos.