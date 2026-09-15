José Manuel García Albarrán: «Situación insostenible por la incompetencia gubernamental»

Hasta cuando vamos a soportar las mentiras y la traición no solo del gobierno marroquí, sino lo que es peor aún… de nuestro propio gobierno.

Mientras Sánchez sigue grabando en ‘Tik Tok’ vídeos ‘anodinos’ impropios de un Presidente del Gobierno y ajeno a la grave situación que se está viviendo en Ceuta, desoyendo el grito de desesperación de los ceutíes; Y Marlaska -el ministro del interior más nefasto y dañino de la Democracia- asegura que entiende el sentimiento del pueblo ceutí debido a una “inseguridad subjetiva” lo que ha provocado un rechazo masivo despidiéndole con insultos y gritos que le hicieron salir de allí protegido en un furgón policial ‘asustado y rabiosso’.

El ‘buenísmo progresista’ gubernativo y sus socios de extrema izquierda siguen calificando a la invasión de Ceuta “crisis migratoria” y por eso han decidido no devolverles sin más, sino filiar uno por uno a los ‘asaltantes’, proporcionarles un hábitat seguro, combatir su ficticia desnutrición -cruz Roja y diversas ONGs se encargan de ello- vacunarles y mantenerles hacinados en tiendas portátiles de campaña dotadas con literas y ‘colchones nuevos’ y disponer de ref ‘Wifi’ por cuenta del Estado, para tener acceso a internet, redes sociales y para comunicarse con sus familias en Marruecos y quien sabe con quien más… ¡Invasores tratados a cuerpo de Rey!

Mientras tanto los ceutís claman denunciando su ‘inseguridad objetiva’ y el hacinamiento que genera cientos de kilos de basura diarios, enfermedades transmisibles, proliferación de roedores, cucarachas y una insalubridad generalizada que coarta y hace imposible el devenir diario de un pueblo que vivía en paz y de pronto le han secuestrado su convivencia.

¡Ante la invasión… expulsión! Sin contemplaciones ni expedientes administrativos.

Resulta que mientras Mohamed VI y su gobierno son ‘claros culpables’ de la invasión de Ceuta, ya sea por acción u omisión, y proclaman ya sin pudor ni vergüenza la soberanía sobre Ceuta y Melilla y ¿otras islas?…Sánchez y sus ministros siguen pregonando su ‘inocencia’ y su ‘colaboración’ calificando al gobierno alauita como “leal” y “amigo” de España, sin haberse atrevido ni una sola vez a ponerles bajo sospecha. Como diría un castizo madrileño… “Esto es pa mear y no echar gota”.

Al parecer Moncloa gastó ocho millones de euros en una ‘plataforma de inteligencia’ para detectar flujos migratorios procedentes de Marruecos, estando claro que fue un fracaso en la invasión de Ceuta. ¡Magnifica inversión!

La Unión Federal de Policía (UFP) denuncia el gran deterioro de la seguridad ciudadana y reclama un incremento de la presencia policial.

Según ha explicado el sindicato, los refuerzos enviados hasta ahora resultan insuficientes para hacer frente a un escenario marcado por altercados, ataques, violaciones, incendios, robos, reyertas y agresiones violentas que ya han causado la hospitalización de militares y agentes de la Policía y de la Guardia Civil.

Pero no deja de ser chocante ‘las ayudas del Gobierno de España vs. Sánchez’ al Gobierno de Marruecos que se vienen donando hace años. Sánchez ha entregado a Marruecos ¡más de 320 millones de euros! entre ayudas y créditos, todo ello sin tener vigentes los Presupuestos Generales del Estado desde 2023. ¿De donde sale esto?

Veamos,a modo de ejemplo, algunas de estas ‘ayudas’ publicadas en mi artículo titulado: “Marruecos: Un Rey rico en un País pobre y en ruinas”el 14/09/2023.

30 M de euros para combatir la inmigración irregular (tras la invasión ‘pacifica’ de Ceuta y Melilla de 2021 que fue también promovida y consentida por el Gobierno marroquí)

190 M de euros para infraestructuras: Vías del tren y tranvías.

Préstamo de 10.000 euros, a la Fundación Albaraka -Banco Central de Marruecos- para pequeñas y medianas empresas en territorio marroquí.

150.000 euros al Fondo de Seguridad Física Nuclear de Marruecos.

35 M de euros para comprar 750 vehículos policiales y material (15 drones, decenas de escáneres y radares) y el equipo técnico necesario ‘para el control de fronteras’. ¿Control?

En diciembre de 2020 -en plena Pandemia- 1,4 M de euros para comprar ¡90 quads!. ¿Mascarillas?

Marlaska gestionó 8,6 M de euros para la compra de 130 vehículos todo terreno (Land Cruiser) destinados a la Gendarmería de frontera.

** La UE, por su parte, ha dado a Marruecos 15.000 M de euros en los últimos 7 años para el ‘control de migración’. ¿Cómo?

Viene al caso recordar que el Reino de Marruecos es una ‘Monarquía Constitucional’, no una ‘Monarquía Parlamentaria’ como es el Reino de España.

Por ello el rey Mohamed VI ejerce y tiene una ‘influencia’ y un ‘poder político’ efectivos, aunque ‘comparta el poder’ con un Parlamento representativo.

Sin embargo la Monarquía Parlamentaria española no otorga al Rey un poder político ni ejecutivo propio -Artículo 56 de la Constitución española- aunque si ejerce un poder desde el punto de vista Constitucional que le faculta, como Jefe del Estado y símbolo de unidad y permanencia, para ‘arbitrar’ y ‘moderar’ el funcionamiento regular de las instituciones asumiendo la más alta representación de España en ‘relaciones internacionales’.

Pero el -Artículo 64 de la Constitución Española- deja claro que “los actos del Rey deben ser refrendados (apoyados o autorizados) por el Presidente del Gobierno o por los ministros competentes”, y que estas personas son las únicas responsables de dichos actos.

Estas aclaraciones legales explican hasta que punto el Rey puede estar condicionado para tomar decisiones de manera individual en materia de política exterior, sin que haciéndolo pudiese transgredir el mandato Constitucional.

Finalizo este artículo con ‘la gota que colmó el vaso’… Las declaraciones de Sánchez en su última entrevista con ‘su amigo’ -Gran Wyoming- en donde dijo que “el objetivo es crear las condiciones para ¡alojar 10.000 ‘migrantes’ en Ceuta! ¿Esto es para ‘tranquilizar’ a los ceutíes?

El Presidente del Gobierno parece estar ajeno a la cruda realidad que viven en Ceuta y estar al margen de la realidad de su País.

¡Váyase ya y llévese con usted a sus 22 ministros/as/e que le aplauden… haciendo gala de SU incompetencia!

¡¡CEUTA NO SE VENDE…

CEUTA SE DEFIENDE!!

Suerte a todos… los que se la merezcan