Del terror secreto a la impunidad documentada

Es cierto que no es privativa de Oriente Medio. Se puede encontrar en el Mediterráneo y en las fronteras de nuestra próspera Europa, en África, en otras naciones, en América Latina, etc.

Italia ha inaugurado en Albania, con el gobierno de Giorgia Meloni, unos centros para solicitantes de asilo rechazados —recintos vallados y vigilados en un tercer país— convertidos ahora en antesalas de la deportación. La Unión Europea, que un día se pensó a sí misma como conciencia jurídica del continente, adopta hoy en voz baja los métodos del segundo mandato de Trump: externalizar, subcontratar, alejar de la vista, con proyectos que hablan de enviar hasta decenas de miles de personas al año a esos «centros de retorno». El «solicitante rechazado» es primo hermano del «combatiente ilegal»: otra categoría diseñada para que un ser humano deje de obligarnos. También aquí el recuento sustituye a la conciencia; también aquí se archiva a quien no se quiere ver.

Hay una tercera vuelta de tuerca: la que aporta la técnica. La guerra de Ucrania ha consagrado al dron como protagonista; se celebra a Zelenski como «el genio de la guerra de los drones», y la expresión, bien mirada, es escalofriante. Porque el dron perfecciona lo que la burocracia había empezado: matar sin rostro, morir sin nombre. Entre el operador y el muerto se interpone una pantalla, y con ella se disuelve la última distancia moral. El soldado que degüella ha de vencer una repugnancia física; quien pulsa un botón ante un mapa no vence ninguna. La técnica no ha inventado la crueldad, pero le ha ahorrado el remordimiento. El despotismo de Putin, los vaivenes de Trump, la aritmética anónima de los caídos ucranianos y rusos, todo confluye en un mismo desenlace: la abstracción del que muere. Y más lejos aún, en el Sudán o en el Sahel, guerras enteras que ni siquiera llegan a contarse, prueba última de que existe una jerarquía de las vidas: unas se lloran, otras se ignoran.

No pretendo abarcarlo todo. Es imposible. Me basta señalar el hilo que cose estos episodios dispersos: la conversión de los seres humanos en “cosa” —en cifra, en categoría, en objetivo— y la impunidad tranquila de quien lo hace a plena luz.

¿Cabe, entonces, liberarse de estas tragedias? Sospecho que no y que esa imposibilidad es, ella misma, una forma de decencia.

Contra esta locura asesina no existe más herramienta que la palabra, modesta y terca: devolver a cada número su rostro —el médico muerto, el niño sin brazos, el detenido sin juicio, el migrante archivado en un campo albanés—. Y, sin embargo, me pregunto: ¿de qué sirve denunciar si poco o nada podemos hacer para impedirlo? Denunciar no es actuar, y confundir ambas cosas sería la última complacencia.

Pero la premisa de que nada podemos hacer, es falsa. Los regímenes de impunidad no se sostienen solo sobre su fuerza, también sobre nuestra indiferencia; y esa es la parte que nos toca. El apartheid sudafricano no cayó porque alguien se conmoviera, sino porque una negativa difusa y tenaz —consumidores, universidades, fondos de inversión, votantes— lo fue volviendo, con los años, ingobernable. La legitimidad es lo único que el poder no puede conseguir. Y hay una eficacia lenta en el mero hecho de registrar, pues lo que hoy se documenta es la prueba con que mañana se juzga; la impunidad rara vez es eterna, y suele durar lo que dura nuestro olvido.

De ahí la urgencia de potenciar unos Tribunales Internacionales que merezcan el nombre. No es que falten: la Corte Penal Internacional dictó en noviembre de 2024 órdenes de detención contra Netanyahu y su exministro de Defensa —y contra un dirigente de Hamás— por crímenes de guerra y contra la humanidad, entre ellos el hambre como arma. Ante la Corte Internacional de Justicia sigue viva la causa por genocidio que planteó Sudáfrica. El problema es otro, y da la medida exacta de la enfermedad: los poderosos no se someten, se blindan. La respuesta de Washington a aquellas órdenes no fue comparecer, sino sancionar a los propios jueces —congelarles las cuentas, prohibirles la entrada, inscribirlos en las mismas listas que a los narcotraficantes— y descartar en voz alta cualquier arresto. Los de arriba, en efecto, se sienten intocables. No obstante el desacato no es todavía la impunidad definitiva: una orden de detención encoge el mundo de quien la recibe —hoy día puede que Netanyahu no se sienta muy seguro ni se atreva a visitar algunos de los países de la Unión Europea—. Y ninguna causa por genocidio se gana el día en que se abre. La justicia internacional no es aún una espada; es, ahora, apenas una conciencia con toga. Darle filo —dotarla de medios, negarnos a normalizar su atropello, exigir a nuestros gobiernos que la respalden— es una de las pocas tareas concretas que un ciudadano puede reclamar.

Sabemos que muchas de las grandes catástrofes suelen ser fruto de decisiones evitables, tomadas por déspotas que podían haberlas parado. Ahí está, a la vez, la peor noticia y la única esperanza. Peor, porque nos hace responsables en alguna medida a nosotros mismos. Debemos tener en cuenta que no somos impotentes. Los ciudadanos del mundo no detendrán por sí solos los bombardeos, pero puede negarse a que el crimen se vuelva costumbre e incluso a que se considere a veces que los verdugos como grandes héroes que ejecutan las masacres que deciden sus naciones.

Sería también conveniente que nos opusiéramos radicalmente a todas estas guerras y que los dirigentes de las Instituciones Internacionales, en lugar de seguir cobrando y callando —en caso de no tener éxito en parar las masacres—, inmediatamente. Y todos conjuntamente exigiéramos que cuantos megalómanos cometan crímenes contra la humanidad, sean juzgados y condenados, independientemente del país de donde procedan e incluso del poder que tengan.

En el fondo la sociedad civil mundial, debería ya haber conseguido que las Instituciones Internacionales crearan un nuevo Tribunal de Nuremberg y juzgado a los 3 grandes déspotas y criminales que hemos mencionado.

Hay algunos otros personajes más que deberían ser también procesados, entre ellos: Pete Hegseth, que dice algunas cosas alucinantes sobre la guerra y el machismo y sobre todo Itamar Ben Gvir, ministró ultra israelí, que controla las prisiones y la policía, que ha convertido las cárceles palestinas en “centros de maltrato y de hambre», además de impulsar la pena de muerte para los palestinos. Ahora, pide matar cada noche en Gaza entre 30-40 personas, según hemos leído también en el periódico el País del día 5 de septiembre. Recientemente, planea cavar una zanja y convertirla en prisiones para llenarlas con grandes reptiles para evitar fugas de reclusos palestinos. Parece que esta locura sigue adelante y que incluso se le está dotando de financiación para crear este tipo de prisiones. Es difícil que tal barbaridad vaya adelante y es inexplicable que a alguien se le haya ocurrido tal alucinación.

Cuesta creer que en los albores del siglo XXI gobiernen el mundo Nerón, Calígula e Iván el Terrible.