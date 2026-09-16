Tertuliano tiene el trilero

Sin líneas rojas

Sin ánimo de hacer proselitismo

La moral de Pedro Sánchez
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Hablamos con reverencia de la conciencia como si esta fuese un ente absoluto por encima del bien y el mal, capaz de juzgar con ecuanimidad nuestros actos; y la verdad es que muchas veces hablamos por no callar.

Pocas cosas existen que sean tan maleables y ´prostituibles´, como la conciencia personal. Y es que la conciencia termina por acomodarse a la mente, y la mente a la cambiante moral social, esa que dictan y cambian a su antojo los gurús de lo políticamente correcto, marcando modas y tendencias.

Con el transcurso de los años y guiándonos por el Derecho Natural, podemos sensibilizar nuestra conciencia mediante la práctica del bien y la condena del mal, lo cual hará que en el momento que nos desviemos de nuestro código de conducta habitual, se disparen todas las alarmas, llegando incluso a perturbarnos el sueño.

Pero también se puede endurecer la conciencia mediante la práctica a destajo del mal, tanto por acción como por omisión, hasta llegar un punto en que, en el paroxismo del egoísmo más primitivo y animal, la conciencia y su tabla de valores tengan el mismo valor que la moral de un sociópata.

Sin ánimo de hacer proselitismo, aunque también, más fácil lo tenemos los cristianos militantes, al tener como referencia inmutable, a la hora de fijar los límites de nuestra conciencia, lo predicado por Jesucristo, recogido en el Evangelio, y no lo que arbitrariamente dictaminen los ´todólogos´ tertulianos, enchufados en las televisiones del régimen. Esos bufones descastados, al servicio del Gran Hermano.

Así hemos pasado, a la hora de adocenar conciencias, del ´doctores tiene la Iglesia´, al ´tertulianos tiene el trilero´.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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