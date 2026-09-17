Ramiro Grau Morancho: «Sánchez traiciona a España en Ceuta. Será su tumba política»

Todos los días a primera hora leo El Faro de Ceuta, para estar al día de las noticias de España.

Y también los otros diarios digitales de la Ciudad Autónoma… Por cierto, es sorprendente que una ciudad mediana tenga tantos diarios digitales. Supongo obedecerán a corrientes políticas partidistas, como siempre. (Si alguien puede ilustrarnos al respecto, se lo agradeceré mucho).

Siento Ceuta como si fuera Zaragoza, la ciudad donde vivo, aunque mi patria chica es la de la infancia, Laguarres, en La Ribagorza, en el Alto Aragón.

Sánchez ha cedido Ceuta en diferido, a base de que los invasores, una buena parte de ellos criminales, de la peor condición, liberados de las cárceles marroquíes para hacer sitio, hagan la vida imposible a los españoles que viven en Ceuta, para que acaben emigrando…

Y la siniestra operación, maquiavélica, está resultando un “éxito”, pues Sánchez solo es exitoso creando problemas donde no los hay, y traicionando a España y a los españoles.

Esta mañana oía por la radio, a primera hora, que las estudiantes universitarias ceutíes se están trasladando a Granada, para estudiar allí, pues Ceuta es ya el penal que fue en su primera época, solo que los presos ahora se han apoderado de la ciudad, e imponen la ley del más fuerte.

Y que el precio de las viviendas se ha desplomado un 30%, y las que están a la venta, son compradas por marroquíes, para ir apoderándose de la ciudad, que ya okupan, de facto.

Espero que la “caída” de Ceuta -y seguramente también de Melilla-, y es posible que hasta de Canarias, y la pérdida de la final del Campeonato Mundial de Fútbol de 2030, sean la tumba política del régimen sanchista.

Y que Sánchez acabe en el banquillo de los acusados, por delitos de alta traición.

Que es donde ya debería estar.

Mientras tanto seguimos rezando por nuestros compatriotas que malviven en Ceuta.

Resistir es vencer.

¡Es fácil decirlo, pero hace falta ser héroes para poder hacerlo!

Nosotros, en la península, seguiremos denunciando con nuestros escritos y denuncias públicas a este gobierno infame, de ineptos, corruptos y traidores.

Muy traidores.