Bajo el título de “EL BESO HELADO” publiqué ayer unas líneas, muy míos, pero también muy en armonía con los poetas malditos; esos escritores entre los que, hace unos años, un periodista me encasilló. Y aún a fecha de hoy no sé si su intención fue insultarme o alagarme. En cualquier caso, lo comido por lo servido; así que lo mismo da.

Tal vez sea porque lo lóbrego encaja muy mal en un mundo como el actual, blandito y tibio, trufado de apariencias y postureos. Un mundillo fofo y muelle, donde las flores y las frases cursis del Coelho de turno, embadurnan generosamente las diarias tostadas del desayuno, cual empalagosa y acaramelada confitura. Y si piensan que exagero, es bueno que mediten sobre por qué el número de personas adultas con diabetes en España, ha tenido un incremento masivo, pasando de unos 2 millones en el año 2000, a más de 5,1 millones en la actualidad, lo que representa una subida superior al 150%.

En cualquier caso, y volviendo al principio, lo cierto es que pocos son los que ven mis escritos, un canto al amor como fuerza capaz de burlar a la propia muerte. Simplemente lo ven como lúgubre y fuera de lugar.

Y es que aquellos que son incapaces de vislumbrar que el amor está por encima de la vida y la muerte, posiblemente sea porque nunca han sido heridos por él… Una suerte o una desgracia, según se mire.

Hoy, por una vez, y como excepción a mi maldita carrera poética, quiero gritar que el Cielo puede esperar. Hoy; mañana, Dios dirá.