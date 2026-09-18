“EL BESO HELADO”

Poetas malditos

Una suerte o una desgracia, según se mire

Antonio Gil-Terrón Puchades
Antonio Gil-Terrón Puchades. PD
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Bajo el título de “EL BESO HELADO” publiqué ayer unas líneas, muy míos, pero también muy en armonía con los poetas malditos; esos escritores entre los que, hace unos años, un periodista me encasilló. Y aún a fecha de hoy no sé si su intención fue insultarme o alagarme.  En cualquier caso, lo comido por lo servido; así que lo mismo da.

Tal vez sea porque lo lóbrego encaja muy mal en un mundo como el actual, blandito y tibio, trufado de apariencias y postureos. Un mundillo fofo y muelle, donde las flores y las frases cursis del Coelho de turno, embadurnan generosamente las diarias tostadas del desayuno, cual empalagosa y acaramelada confitura. Y si piensan que exagero, es bueno que mediten sobre por qué el número de personas adultas con diabetes en España, ha tenido un incremento masivo, pasando de unos 2 millones en el año 2000, a más de 5,1 millones en la actualidad, lo que representa una subida superior al 150%.

En cualquier caso, y volviendo al principio, lo cierto es que pocos son los que ven mis escritos, un canto al amor como fuerza capaz de burlar a la propia muerte. Simplemente lo ven como lúgubre y fuera de lugar.

Y es que aquellos que son incapaces de vislumbrar que el amor está por encima de la vida y la muerte, posiblemente sea porque nunca han sido heridos por él… Una suerte o una desgracia, según se mire.

Hoy, por una vez, y como excepción a mi maldita carrera poética, quiero gritar que el Cielo puede esperar. Hoy; mañana, Dios dirá.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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