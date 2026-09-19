Y paramos el tiempo congelándolo en una simple fotografía; disfrutando el momento, mientras le decíamos al futuro que volviese otro día, y que cerrase la puerta al marchar.

Trozos de felicidad, carne de álbum fotográfico que cubierto de polvo y perdido en un desván, con el correr de los años a nadie le importará…; nadie mirará.

La felicidad es, todo lo más, la fotografía de un momento fugaz; el estático retrato de uno de esos instantes en que nos gustaría que se parase el tiempo, aún sabiendo que el tiempo, inmisericorde, nunca habría de parar.