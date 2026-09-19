Trozos de felicidad

La fotografía

Carne de álbum fotográfico

Felicidad, verbena, fiesta, pasado
Felicidad, verbena, fiesta, pasado. PD
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Y paramos el tiempo congelándolo en una simple fotografía; disfrutando el momento, mientras le decíamos al futuro que volviese otro día, y que cerrase la puerta al marchar.

Trozos de felicidad, carne de álbum fotográfico que cubierto de polvo y perdido en un desván, con el correr de los años a nadie le importará…; nadie mirará.

La felicidad es, todo lo más, la fotografía de un momento fugaz; el estático retrato de uno de esos instantes en que nos gustaría que se parase el tiempo, aún sabiendo que el tiempo, inmisericorde, nunca habría de parar.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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