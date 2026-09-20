Erik Gutiérrez, tienes todas las papeletas para llenar las urnas

Hay políticos que aparecen cuando se acerca una campaña y hay políticos que llevan tiempo haciendo el trabajo antes de que llegue la campaña. Erik Gutiérrez pertenece, de momento, a los segundos.

Y eso, en política municipal, cuenta.

Porque Piera no necesita solamente alguien que prometa. Necesita alguien que conozca el municipio, que haya pateado sus calles, que haya escuchado a sus vecinos y que tenga claro cuáles son los problemas que quiere poner encima de la mesa.

Gutiérrez lleva tiempo construyendo ese camino.

El actual presidente del PP de Piera y secretario general de Nuevas Generaciones del PP de Cataluña encara el próximo ciclo municipal con una combinación que, sobre el papel, resulta difícil de ignorar: juventud, presencia territorial y un discurso centrado en cuestiones que afectan directamente al día a día de los vecinos.

Y quizá ahí esté una de las claves.

Mientras algunos siguen empeñados en convertir cada elección municipal en una batalla de siglas, Gutiérrez ha entendido que en Piera hay asuntos que no necesitan demasiada ideología para ser importantes: seguridad, limpieza, movilidad, carreteras, servicios públicos y oportunidades para los jóvenes.

Problemas de pueblo. Problemas de vecinos.

Un político joven que no quiere vivir de las promesas

Erik Gutiérrez representa una generación que ha llegado a la política con pocas ganas de esperar su turno.

Su nombramiento como secretario general de Nuevas Generaciones del PP de Cataluña le ha situado además en una posición de responsabilidad dentro de la organización juvenil popular. Pero lo interesante es que no ha dejado que ese cargo le aleje de Piera.

Al contrario.

Su actividad política ha seguido teniendo un marcado componente municipal.

Y eso es importante porque la política, cuando se hace desde un despacho, puede convertirse fácilmente en una colección de palabras bonitas. Cuando se hace en un municipio, en cambio, uno acaba teniendo que hablar de contenedores, carreteras, policía, transporte, barrios y problemas concretos.

Ahí es donde Gutiérrez parece sentirse cómodo.

Seguridad: hablar claro cuando toca

Uno de los asuntos que más ha defendido el PP de Piera bajo su liderazgo es la necesidad de reforzar la seguridad.

Gutiérrez ha reclamado la construcción de una comisaría de Mossos d’Esquadra en Piera para dar cobertura al sur de la Anoia y ha pedido que la Generalitat reserve seis millones de euros para hacer posible esa infraestructura. También ha planteado inversiones concretas en la B-224, entre ellas actuaciones en Can Mas, Can Bonastre y el proyecto de desdoblamiento de la carretera.

Se puede estar de acuerdo o no con sus propuestas. Lo que resulta difícil negar es que hay una línea política bastante definida.

Primero detectar el problema.

Después ponerle nombre.

Y finalmente reclamar una solución.

Eso, en política municipal, vale más que cien fotografías delante de una pancarta.

Piera como prioridad

Hay algo especialmente interesante en la trayectoria de Gutiérrez: su discurso político no parece querer quedarse en Barcelona.

Y eso tiene mérito.

Porque Cataluña no termina en la Diagonal. Ni todos los jóvenes viven en Barcelona. Ni todos los problemas tienen que ver con el Parlament.

Piera también existe.

Y un joven político que ha conseguido hacerse un hueco en la estructura autonómica de su partido puede optar entre mirar hacia arriba o mirar hacia su municipio.

Gutiérrez está intentando hacer las dos cosas.

Su responsabilidad en NNGG le permite participar en el debate político catalán, mientras que su trabajo al frente del PP de Piera le obliga a mantener los pies en el suelo.

Una combinación interesante.

Las urnas no se llenan con titulares

Ahora bien, tampoco conviene engañarse.

Las elecciones municipales no se ganan porque un candidato tenga un buen titular, una buena fotografía o un buen discurso.

Se ganan —o se pierden— en la calle.

En la conversación con el vecino. En el barrio. En la capacidad de escuchar. En el equipo. En las propuestas. En la confianza que consiga generar una candidatura.

Y ahí Erik Gutiérrez tiene todavía mucho trabajo por delante.

Pero también tiene algo que no se puede fabricar de un día para otro: tiempo para construir un proyecto.

Piera encara los próximos meses con un escenario político abierto y con distintas fuerzas preparando sus cartas para las próximas municipales. El propio Ayuntamiento sitúa ya el horizonte electoral de 2027 como una fecha cercana, a ocho meses de las elecciones municipales.

Gutiérrez llega a esa carrera con un discurso reconocible y con la voluntad de convertir al PP en una alternativa con mayor presencia en el municipio.

Y sí, Erik, tienes todas las papeletas

Ahora viene la parte que ningún político puede controlar.

Las urnas.

Pero si hay algo que Gutiérrez parece haber entendido es que para aspirar a que los vecinos confíen en uno primero hay que estar ahí.

Estar cuando hay un problema.

Estar cuando toca reclamar.

Estar cuando nadie está mirando.

Y estar también cuando todavía quedan meses para votar.

¿Tiene todas las papeletas para llenar las urnas?

Eso no lo decide una columna, ni un periodista, ni siquiera el propio Erik Gutiérrez.

Lo decidirán los vecinos de Piera.

Pero lo que sí puede decirse es que ha conseguido reunir varios ingredientes que hacen que su candidatura merezca ser observada: juventud, trabajo territorial, una responsabilidad dentro del PP catalán y un discurso municipal centrado en seguridad, servicios e infraestructuras.

Ahora toca lo más difícil: convencer.

Y si mantiene el ritmo, pisa la calle y consigue que el proyecto sea tan reconocible como su nombre, las urnas podrían acabar hablando mucho más alto de lo que algunos esperan.

Porque Erik Gutiérrez ya ha comprado el billete.

Ahora falta saber hasta dónde le lleva el viaje.