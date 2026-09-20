Lleida dice basta al modelo socialista

Lleida dice basta. Basta de más de 40 años de gobiernos socialistas y de izquierdas. Basta de un modelo político que ha tenido demasiado tiempo para ofrecer soluciones y que, sin embargo, deja una ciudad que sufre degradación, inseguridad, suciedad, abandono de los barrios y una preocupante pérdida de calidad del espacio público.

Los ciudadanos de Lleida no quieren resignarse. Quieren una ciudad limpia, segura, cuidada y dinámica. Quieren barrios atendidos, calles dignas, plazas donde poder disfrutar y un Ayuntamiento que esté al lado de quien paga sus impuestos y cumple con sus obligaciones.

Pero hoy existe una brecha cada vez mayor entre las prioridades del gobierno municipal y las preocupaciones reales de los ciudadanos.

Mientras los vecinos reclaman seguridad, limpieza, mantenimiento y soluciones para sus barrios, el Ayuntamiento parece demasiado alejado de la calle. Gobernar no consiste en vivir de los anuncios ni en esconder los problemas bajo campañas de comunicación. Gobernar consiste en escuchar, decidir y actuar.

La inseguridad no se puede normalizar. La suciedad no puede formar parte del paisaje. El deterioro de los barrios no puede considerarse inevitable. Y el abandono del espacio público no se puede justificar año tras año.

Una ciudad que pierde el cuidado de sus calles pierde también autoestima.

Y Lleida merece recuperar la autoestima.

Después de décadas de gobiernos socialistas y de izquierdas, ha llegado el momento de preguntarnos si queremos continuar por el mismo camino. Nosotros creemos que no.

Lleida necesita un cambio de rumbo.

Necesita un Ayuntamiento que vuelva a poner a los ciudadanos en el centro. Que priorice aquello que afecta directamente a su vida cotidiana. Que defienda la seguridad, la limpieza, el orden, el mantenimiento y la convivencia. Que esté presente en los barrios y que escuche a aquellos que viven en ellos.

No se trata únicamente de cambiar unas siglas. Se trata de cambiar una manera de gobernar.

Durante demasiado tiempo, el socialismo ha presentado como inevitables problemas que sí tienen solución. La inseguridad se puede combatir. La suciedad se puede reducir. Los barrios se pueden cuidar. El espacio público se puede recuperar. Los servicios se pueden gestionar mejor.

Hace falta voluntad política. Hace falta gestión. Y hace falta dejar de anteponer las prioridades del gobierno a las necesidades de los ciudadanos.

Lleida no está condenada al deterioro.

Tenemos una ciudad con enormes posibilidades, con barrios llenos de gente trabajadora, comerciantes, familias, jóvenes, mayores y entidades que quieren una Lleida mejor. Lo que necesitan es un Ayuntamiento que esté a su lado, no una administración distante.

Por eso ha llegado el momento de decirlo alto y claro: más de 40 años son suficientes.

Lleida merece abrir una nueva etapa.

Una etapa de seguridad. De limpieza. De respeto por el espacio público. De barrios cuidados. De gestión. De proximidad. De PP Lleida.

Una etapa en la que el Ayuntamiento vuelva a trabajar para los ciudadanos y no para sí mismo.

Lleida dice basta al socialismo. Y Lleida está preparada para el cambio.