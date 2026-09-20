Vallejos y esa rara costumbre de trabajar

Hay algo que en política empieza a ser casi revolucionario: trabajar.
No hacerse la foto. No colgar una historia en Instagram. No pronunciar tres veces la palabra «juventud» en un discurso y marcharse después a casa. Trabajar. De verdad. Con sus madrugones, sus viajes, sus reuniones, sus llamadas y esa parte bastante menos glamurosa de la política que consiste en estar cuando no hay cámaras.
Hace siete meses, Jimena Vallejos cogió las riendas de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Cataluña. Y desde entonces ha ocurrido algo bastante sencillo, pero no por ello menos importante: NNGG se ha movido.
Se ha movido mucho.
Quien haya coincidido con Vallejos en estos meses habrá podido comprobar que la presidenta de los jóvenes populares catalanes tiene una curiosa afición para los tiempos que corren: aparecer donde toca.
En los actos. En los municipios. Con los equipos. Con los jóvenes. Escuchando. Hablando. Organizando.
Y vuelta a empezar.
Porque Jimena ha entendido algo que algunos parecen haber olvidado: una organización juvenil no se construye desde una pantalla. Se construye pisando la calle.
Y la calle, conviene recordarlo, no tiene demasiada paciencia con los discursos vacíos.
La juventud catalana tiene problemas muy concretos. Hay jóvenes que no pueden emanciparse. Otros que enlazan contratos mientras intentan abrirse camino. Estudiantes que miran los precios de los pisos y hacen cuentas que nunca salen. Familias que ayudan a sus hijos hasta donde pueden. Gente que quiere quedarse en su pueblo, en su barrio o en su ciudad y que empieza a preguntarse si podrá permitírselo.
Después están los discursos.
Muchos discursos.
«Los jóvenes son el futuro».
Qué frase tan bonita.
Y qué poco significa cuando se repite sin hacer nada más.
Vallejos parece haber escogido otro camino. Menos épico y bastante más complicado: estar.
Estar cuando hay que montar un acto.
Estar cuando hay que visitar un municipio.
Estar cuando toca escuchar a un afiliado.
Estar cuando toca ponerse al frente.
Y también estar cuando nadie mira.
Eso explica, en buena medida, la imagen que ha ido adquiriendo NNGG Cataluña durante estos meses. Una organización que ha recuperado actividad, presencia territorial y, sobre todo, ganas.
Las ganas son importantes.
Mucho más de lo que parece.
Porque uno puede tener una estructura perfectamente organizada, unos cuantos despachos y una colección estupenda de comunicados. Pero si los jóvenes no tienen ganas de estar allí, todo eso acaba convertido en una carcasa.
Con Vallejos ocurre lo contrario.
Hay movimiento.
Y se nota especialmente cuando uno mira a quienes la rodean.
Jóvenes que empiezan a asumir responsabilidades. Chicos y chicas que hasta hace no demasiado tiempo estaban preocupados por sus estudios, sus trabajos o sus proyectos personales y que ahora dedican parte de su tiempo a la política.
No porque alguien les haya prometido que será fácil.
Precisamente porque no lo es.
Meterse en política siendo joven tiene algo de acto de fe. Significa sacrificar tardes, fines de semana, viajes y horas que podrías dedicar a cualquier otra cosa. Y hacerlo, además, sabiendo que siempre habrá alguien dispuesto a decirte que no tienes experiencia.
La experiencia, por cierto, se adquiere haciendo.
Y Jimena Vallejos está haciendo.
Mucho.
Por eso creo que sería injusto reducir estos siete meses a una simple presidencia. Lo interesante no es únicamente quién ocupa el cargo. Lo interesante es qué está ocurriendo alrededor.
Y alrededor de Jimena hay una organización que quiere crecer.
Hay jóvenes que quieren participar.
Hay equipos que quieren hacerse notar.
Hay municipios donde las Nuevas Generaciones están recuperando protagonismo.
Y hay una presidenta que parece tener bastante claro que, para conseguirlo, no existe una fórmula secreta.
Trabajo.
Trabajo y más trabajo.
No es particularmente sofisticado.
Pero suele funcionar.
También hay algo que me llama especialmente la atención en Vallejos: no parece necesitar disfrazarse de otra cosa.
No necesita fingir que sabe todas las respuestas.
No necesita hablar como un político de cincuenta años para que la tomen en serio.
Es joven.
Y ejerce de joven.
Habla con jóvenes, se rodea de jóvenes y entiende que la política también puede hacerse desde una generación que está cansada de que otros decidan permanentemente qué debe pensar.
Eso, en Cataluña, tiene todavía más importancia.
Porque durante demasiado tiempo se ha pretendido que la juventud catalana debía encajar en determinadas etiquetas. Como si todos tuvieran que pensar igual, hablar igual o entender Cataluña de la misma manera.
Y no.
La juventud catalana es mucho más grande que cualquier etiqueta.
Y ahí hay una batalla política que merece la pena dar: conseguir que los jóvenes vuelvan a interesarse por lo público sin que nadie les diga antes qué deben pensar.
Vallejos está contribuyendo a eso desde su espacio político.
Y lo está haciendo con una receta bastante vieja, pero bastante eficaz: salir a buscar a la gente.
Siete meses después, no hace falta convertir a Jimena Vallejos en una heroína. No lo necesita.
Tampoco hace falta decir que representa a todos los jóvenes catalanes. Sería absurdo.
Pero sí se puede decir algo mucho más sencillo.
Que ha cogido una responsabilidad y se la está tomando en serio.
Que ha puesto a trabajar a una organización juvenil.
Que ha conseguido que haya jóvenes que quieran implicarse.
Que está recorriendo territorio.
Que está poniendo sobre la mesa problemas que afectan directamente a su generación.
Y que, mientras otros siguen explicando lo mucho que les importan los jóvenes, Jimena está con ellos.
Quizá esa sea la diferencia.
Algunos hablan de la juventud.
Otros trabajan con ella.
Y después de siete meses, Vallejos parece haber elegido lo segundo.
Que siga.
Porque si algo necesita la política catalana es precisamente eso: gente joven con ganas, con carácter y, sobre todo, con la rara costumbre de trabajar cuando se apagan las cámaras.
Jimena Vallejos la tiene.
Y eso, en política, no es poca cosa.