Disfrazado

El diablo se viste de idiota

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Al igual que morbosamente me atrae el envite de la tormenta, mientras fijando con fuerza los pies en el suelo, disfruto de su bravucón estruendo, siento un extraño deleite cuando veo aproximarse, cara a mí, al ´malote´ de turno; y ello porque es como un revulsivo que saca lo mejor de mismo, reafirmándome en mis principios y valores, cuál cruzado que vela sus armas antes de entrar en batalla.

Tal vez por ello es que, al diablo en su empeño por tentarme, lo veo, cada vez más, no disfrazado de malo, sino de idiota. Pero da igual, porque al final, como no me gusta discriminar, me da igual.

Y es que, hoy por hoy, tan solo un idiota es capaz de sacarme de mis casillas, despertando cabreados a todos los demonios que dormitan en mi lado oscuro; y eso no es bueno, nada bueno, ya que luego me siento mal; aunque nunca tan mal como el pobre idiota que me quiso probar.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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