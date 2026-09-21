El diablo se viste de idiota

Al igual que morbosamente me atrae el envite de la tormenta, mientras fijando con fuerza los pies en el suelo, disfruto de su bravucón estruendo, siento un extraño deleite cuando veo aproximarse, cara a mí, al ´malote´ de turno; y ello porque es como un revulsivo que saca lo mejor de mismo, reafirmándome en mis principios y valores, cuál cruzado que vela sus armas antes de entrar en batalla.

Tal vez por ello es que, al diablo en su empeño por tentarme, lo veo, cada vez más, no disfrazado de malo, sino de idiota. Pero da igual, porque al final, como no me gusta discriminar, me da igual.

Y es que, hoy por hoy, tan solo un idiota es capaz de sacarme de mis casillas, despertando cabreados a todos los demonios que dormitan en mi lado oscuro; y eso no es bueno, nada bueno, ya que luego me siento mal; aunque nunca tan mal como el pobre idiota que me quiso probar.

¡Mea culpa!