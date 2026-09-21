Félix María Aguado Carrero: «La encrucijada de la Inteligencia Artificial»

En mayo de 2026 Su Santidad León XIV publicó su primera Encíclica, “Magnifica Humanitas”, en la que se abordaban, entre otras, las cuestiones alrededor de las nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial (en adelante IA), señalando el Santo Padre el riesgo de construir una “Torre de Babel” tecnológica, deshumanizando a la civilización humana, o bien una alternativa “Ciudad de Dios”, de la que hablaba San Agustín, es decir, una civilización donde la dignidad del ser humano esté por encima de cualquier otra consideración, y en la que la economía y la tecnología estén al servicio de una fraternidad universal. Claramente León XIV nos está situando ante un no retorno.

Las alarmas han saltado además cuando los CEOs de las multinacionales estadounidenses más importantes alrededor de la IA han advertido del grave riesgo de falta de control sobre la IA generativa, y que, si no controlamos su avance podría ser capaz de agredir al ser humano, incluso de destruirlo. Cuando los mayores expertos en esta tecnología lanzan este aviso es realmente para preocuparse. Digamos que la situación general es para ser “moderadamente pesimistas”, si no fuera por la existencia superior de la Providencia Divina, lógicamente.

Algunas reflexiones al respecto, tras hablar con varios expertos en la materia:

– Cuando los propios creadores advierten que la tecnología puede escapar a su propio entendimiento, se trata de un eufemismo. Pedir prudencia por parte de ellos se convierte en una señal de alarma inminente.

– En un escenario multipolar, dominado por la rivalidad entre EEUU, Rusia y China, la cautela de Occidente puede ser percibida como debilidad. En USA y Europa debatimos sobre comités éticos, regulación y pausas voluntarias y, mientras, el avance chino paraliza cualquier intento real de contención. Y no olvidemos que la IA puede dotar a China y Rusia de ventajas estratégicas a nivel comercial e industrial, pero también en el marco de una guerra moderna, híbrida, convencional o, incluso, nuclear. Pedir un freno global en medio de una competencia entre potencias es totalmente absurdo: es rotundamente imposible coordinar límites éticos globales entre bloques geopolíticos rivales y enfrentados.

– Hay cuestiones que deberíamos tener claras: no habría nunca que hacer depender sistemas críticos de una IA (por ejemplo, el control del tráfico rodado, ferroviario, portuario o aéreo, un sistema de drones o de misiles militares, el control de centrales nucleares o de armas químicas y bacteriológicas, y todo un largo etcétera que se nos pueda ocurrir). Automatismos en fábricas y procesos administrativos, robótica básica en el hogar, los supermercados, la hostelería, sí serían posibles y positivos.

– La propiedad de la IA nunca podrá ser pública, precisamente por el coste multimillonario de su desarrollo, tanto a nivel de software como de hardware (ordenadores, Centro de Proceso de Datos, en adelante en este articulo CPDs, etc.). Por tanto, la IA es intrínsecamente una tecnología creadora de desigualdad entre seres humanos, que hará mil millonarios a sus propietarios privados, mientras condenará a una masa ingente de personas (cientos o miles de millones) a un trabajo reducido o precario, y una dependencia total de subsidios y subvenciones públicas.

– Habrá que crear impuestos especiales sobre los propietarios de la IA, para redistribuir dicha renta entre la masa casi “indigente” del resto de la población. Si el Estado te paga para vivir, obviamente, y apoyado precisamente en la IA, va a controlar qué haces, en qué gastas tu renta, qué piensas y a quién votas. Está en grave riesgo la libertad individual y la democracia occidental, tal y como la conocemos en la actualidad.

– Se impondrá una cultura del ocio, con lo cual habrá que ver con qué tipo de actividades y contenidos se completa la vida de millones de ciudadanos en el mundo. Hay que imaginar a millones de personas trabajando 8 o 10 horas semanales (o ninguna), y dedicando su vida a qué. Además, en una situación de cada vez mayor longevidad humana, la cuestión puede ser tremenda, desde el punto de la simple manutención de tanta población. Ya se sabe el refrán castellano: “Cuando el diablo no tiene qué hacer…”

– El transhumanismo se podría terminar imponiendo, con todos los seres humanos implantados por una IA, que servirá para el control total de nuestros pensamientos y actividades, y nos vaciará de valores propiamente humanos, como los sentimientos o las relaciones interpersonales. Se podrían “fabricar” incluso seres humanos a medida.

– Además, la IA es gravemente antiecológica, pues consume en los CPDs ingentes cantidades de luz y agua. En este momento, por ejemplo, la insuficiente Red Eléctrica Española no da abasto para la industria, los nuevos hogares (se está tardando más de 12 meses en dar luz a las nuevas viviendas en muchos lugares de España, por ejemplo) y los CPDs. Y lo mismo sucede con la escasez de agua. Hay CPDs aprobados, como el de Mora de Toledo, por ejemplo, con más de 3000 millones de euros de inversión, y la creación de cientos de puestos de trabajo directos e indirectos, que están en la disyuntiva de dotarlos de agua, y dejar a la población y a los cultivos con escasez del líquido elemento, o paralizar dicho CPD.

Podríamos continuar con muchos más detalles. Desde luego, la IA es excelente para la automatización de trabajos de escaso valor añadido, pero va a destruir millones de empleos en la próxima década que no serán sustituidos por nuevos empleos, lo que llevará a un grave problema de redistribución de la renta y de la riqueza (un poco lo que se esconde detrás de terrible lema del Foro de Davos para 2030, “no tendrás nada, pero serás feliz”). Al final, la no integración de inmigrantes y el desempleo masivo podrían conducir a graves disturbios sociales en el mundo desarrollado. Y, a partir de ahí, el cruce de la delgada línea hacia una guerra abierta es posible. No tengo las soluciones, pero al menos toca moralmente plantear los dilemas, y el grave riesgo de irreversibilidad si nos equivocamos en decisiones trascendentes en los próximos meses y años.

Es verdad que la tecnología en general, y la IA en particular, no son ni buenas ni malas intrínsecamente, sino que depende del uso que se las dé. Pero, considerando la maldad existente en el mundo, y la rivalidad entre bloques actual, es mejor no seguir desarrollando un Leviatán o Gran Hermano para la humanidad, que fiarlo todo a la buena voluntad de los propietarios y usuarios de la tecnología, presentes y futuros. Insisto: la voz del Papa es clara sobre el peligro de deshumanizar nuestro mundo. Y la advertencia de los desarrolladores de la IA es una alarma evidente. ¿Qué van a hacer los distintos gobiernos y los organismos mundiales al respecto? Tenemos derecho a conocer sus planes, pues nos estamos jugando la vida, la dignidad y la libertad. En definitiva, el mundo del próximo futuro para vivir nosotros, nuestros hijos y nietos.