Ramiro Grau Morancho: «Ceuta, y los estados de alarma, excepción y sitio»

La Constitución vigente, en su artículo 116, regula los estados de alarma, excepción y sitio, en seis apartados, indicando el primero que “Una ley orgánica regulara (dichos estados), y las competencias y limitaciones correspondientes”.

La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio (BOE del 5), de los estados de alarma, excepción y sitio, regula esos supuestos constitucionales, de los que el régimen sanchista ha usado y abusado en varias ocasiones, por ejemplo, cuando decretó en varias ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional, por el Covid, limitando totalmente nuestros derechos fundamentales, y condenándonos a todos a una pena similar a la prisión domiciliaria.

Esos reales decretos, típicos de los dictadores, que pasan del Parlamento -Sánchez incluso llegó a cerrarlo- fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, pues para restringir derechos fundamentales habrían tenido que acudir al estado de excepción, y no al de alarma, que puede decretar el propio gobierno, pero eso a Sánchez, y a su cohorte de leguleyos y chupatintas, le da igual…

El artículo primero de la Ley Orgánica establece como disposición es comunes a los tres estados que “Procederá la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes”.

Alguien, en su sano juicio, o que no sea un esbirro del PSOE o de Sánchez, ¿puede decir que la situación en Ceuta es normal…, o que sólo hay un sentimiento de inseguridad subjetiva, como Marlaska, mientras ordena que se acordone policialmente la zona por dónde va a pasar y se esconde como un conejo cualquiera…?

Los pobres ceutíes están sufriendo ese estado de excepción, prácticamente sin poder salir de sus casas, con la ciudad autónoma totalmente invadida, en manos de los okupas, fuertemente armados, y totalmente violentos, como vemos todos los días.

Pero eso a Sánchez, tampoco le preocupa…

Es más, tuvo los cojones de marcharse tranquilamente de vacaciones casi todo el mes de agosto a La Mareta, pasando de todo.

Si esta conducta no es propia de un psicópata, que ni siente ni padece por los demás, ya me dirán ustedes a qué trastorno psiquiátrico corresponde, porque “normal”, no parece…

Y por si esto fuera poco, Sánchez ha ordenado que la defensa de Ceuta se haga por medio de un Ejército ¡desarmado!

Los soldados tienen que huir, como pobres desgraciados, cuando son atacados con piedras, mediante la agresión física directa, etc., por los invasores, la mayoría en edad militar, y procedentes del mundo del mundo del crimen de Marruecos, militares, agentes secretos, espías, etc., que han venido a tomar posesión, de facto, de la ciudad autónoma.

Repito, ¿a ustedes les parece normal esta situación, que es una vergüenza para España, y para nuestros militares…?

Ex presidentes del Gobierno, y bastante mejores que Sánchez, (claro que eso no es difícil), como Aznar, defienden una solución militar al asunto, con declaración del estado de excepción, de forma que las competencias de orden público, la seguridad, etc., pasen a manos de los Ejércitos de España.

Y no me parece mala idea, la verdad.

A grandes males, grandes remedios.

Como escribía José Antonio en la Cárcel Modelo de Madrid, el 4 de mayo de 1936:

“… La última partida es siempre la de las armas. A última hora -ha dicho Spengler-, siempre ha sido un pelotón de soldados en que ha salvado la civilización”.

Dice el mismo autor: “… Está en litigio la existencia misma de España como entidad y como unidad. El riesgo de ahora es exactamente equiparable al de una invasión extranjera…”.

A cada cual, lo suyo.

Pero unos militares armados, no con una flor en la mano, como pretenden Sánchez y Robles, a cuál peor, junto con todo el gobierno…

De ellos se podría decir aquello de que “ninguna mala palabra, ninguna buena acción”.

Compatriotas de la ciudad autónoma, CEUTA SEMPER HISPANIA.

Va por ustedes, amigos.

Y recuerden, RESISTIR ES VENCER.

O, como me decía mi santa madre, María, que en el Cielo está: “No te rindas nunca, Ramiro. Y si caes, vuelve a levantarte”.

Hasta la victoria, siempre, con Sánchez y toda la banda en el banquillo de los acusados, en la cárcel, o huidos al exilio.

Porque, y conviene no olvidarlo, el art. 116, in fine, dice claramente que “La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio, no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes”.