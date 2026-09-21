Ramiro Grau Morancho: «El Gobierno español es cómplice de Marruecos. En Ceuta y en todas partes.»

Que el PSOE de Pedro Sánchez, es decir, el partido sanchista, es cómplice de Marruecos, en Ceuta y en todas partes, es claro y evidente.

Sánchez trabaja para los marroquíes, él sabrá porqué…

Y que ha “regalado” Ceuta al sátrapa marroquí, en diferido, también.

Cada día salen más miles de moros, por lo que resulta obvio que hay túneles subterráneos por los que entran en Ceuta por las noches, y empiezan a circular, es decir a delinquir, por la mañana.

¿A ustedes les parece normal que un gobierno nacional, con todo el poder del Estado, solo haya podido reseñar a diez menores en cincuenta días…?

O que, en casi dos meses no hayan querido identificar debidamente a unos quince mil invasores, entre los cuales hay bastantes militares, agentes secretos y criminales moros, que solo están en la ciudad autónoma para okuparla, y hacer la vida imposible a los españoles, ¿de forma que se acaben marchando a la península…?

¿Cómo se puede gobernar una nación de casi cincuenta millones de habitantes, y no se quiere poner en su sitio, es decir en la frontera, a unos miles de okupas, a los que hay que obligar a que se vayan por donde han venido…?

Pero claro, si les facilitamos cama, comida, asistencia médica, ropas que les regalaran en Cáritas y otras ONGs de la Iglesia Católica, que por lo visto trabaja para el Islam, ¿cómo se van a ir…?

Por no hablar de la Cruz Roja, que está también tomada por el PSOE, y que vive del dinero público, desde hace décadas.

Lo único que es cierto es que es roja, pues de Cruz cristiana, tiene bien poco.

En resumen, todo lo que sucede es esperpéntico, y hay que hacer un esfuerzo para poder admitir lo que está pasando…

El presimiento no para de mentir, desde que se levanta hasta que se acuesta, y los ministros no tienen sentido del ridículo, pues todo lo que dicen está en abierta contradicción con las imágenes que vemos todos los días.

En estos tiempos de cámaras, televisiones, móviles que graban y fotografían, etc., es difícil poder engañar a todo el mundo.

Solo espero que pronto lo paguen, en las urnas y en los tribunales.

Y nosotros que lo veamos.