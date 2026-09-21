Victor Entrialgo: «El mecanismo»

Que un pueblo no sea capaz de limitar el poder de sus gobernantes demuestra su falta de cultura política y pone de manifiesto el hecho de que demasiada gente depende de ese poder.

Pero lo mínimo que cabe exigir a un pueblo civilizado que viaja y maneja máquinas impensables y vive y vacaciona hablando de chips e inteligencias artificiales es un mecanismo político que impida que cualquier acémila se haga con el poder.

El campeón de la ignominia bate todos los días su propio récord psicopático. Y ayer huyendo por los pasillos del parlamento con una chulería que va en aumento a medida que se estrecha su horizonte se giró a la periodista que le preguntaba y dijo: «Eso preguntarle a Vivas».

Como antes con las riadas el responsable de todo era Mazón ahora es a Vivas, el que quiera algo que lo pida, yo estoy bien, son las cinco y no he comido, de quien depende la fiscalía. Sanchez, es un monstruo de la mentira y un auténtico «Manual de irresponsabilidad política». O sea todo lo que un rebaño de ovejas no permitiría.

Después de decir que era una violación de la integridad territorial e irse a veranear, sólo un mindundi, un chisgarabís, un trilero, un perverso al que corroe el gusano de la maldad, un ser que ni legisla ni gobierna, puede seguir secuestrando y comprando el poder, sorteando la superficie y diseñando estratagemas burdas para eludir la acción de la justicia y la furia de los españoles.

Se están agotando las palabras para describir tanta ignominia, tanta felonía y tanta traición. Y cuando no quedan palabras, tenga en cuenta «irresponsable Sr. Presidente», que aparece la acción, lo que seguramente esté buscando este psicópata deliberadamente para usarlo en su favor, porque ya ha dado muestras de ello.

Alice Weidel lider de Alternativa para Alemania ha definido en el Bundestaag alemán lo que es un extremista y no es el que actúa en legítima defensa de la democracia y debla Nación: «un extremista es el que mantiene y promueve las fronteras abiertas y el efecto llamada con los peligros y desequilibrios políticos, económicos, demográficos que ello puede acarrear; un extremista es el que, sirviéndose de una pandemia y extendiendo el pánico, aprovecha para restringir libertades fundamentales, hacer negocios e incluso campañas de odio de los medios públicos hacia los no vacunados y beneficiarse económicamente; un extremista es el que con la excusa ecosocialista, manipula la Constitución y destruye la prosperidad y la riqueza de una nación condenando a generaciones enteras. Un extremista es una banda de matones, léase Puente, que atacan a quienes no piensa como ellos e incluso reciben como en Alemania, premios estatales por ello.»

Aquí nos van faltando palabras para describir ésta ignominia pero Alicia Weidel las ha encontrado para definir a Pedro Sanchez.

Lo mínimo que cabe exigir a un pueblo civilizado es el mecanismo político que impida que cualquier acémila se haga con el poder. Y si ya está en él, la interpretación normativa precisa por parte de sus instituciones para destituirlo en legítima defensa del soberano, mecanismo e interpretación que, en consecuencia serán, indefectiblemente, constitucionales.