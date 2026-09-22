El peor enemigo

Por su tediosa previsibilidad, nunca he temido al enemigo inteligente; por el contrario, siempre me ha causado respeto y cierta prevención, cuando el enemigo ha sido un tonto de solemnidad, dado que estos personajes, amén de parecer estar bendecidos por la suerte, se hayan dotados de una impredecibilidad, pareja a su grado de cínica imbecilidad, que siempre termina sorprendiéndote por donde menos lo esperas.

Con estos especímenes, es preferible no interferir la labor de la sabia naturaleza. Mejor dejarlos que se hagan ellos solos el nudo de la corbata.