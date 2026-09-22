El peor enemigo

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Por su tediosa previsibilidad, nunca he temido al enemigo inteligente; por el contrario, siempre me ha causado respeto y cierta prevención, cuando el enemigo ha sido un tonto de solemnidad, dado que estos personajes, amén de parecer estar bendecidos por la suerte, se hayan dotados de una impredecibilidad, pareja a su grado de cínica imbecilidad, que siempre termina sorprendiéndote por donde menos lo esperas.

Con estos especímenes, es preferible no interferir la labor de la sabia naturaleza. Mejor dejarlos que se hagan ellos solos el nudo de la corbata.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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