EL REPASO

Alfonso Rojo: «Desahucian a Maricarmen porque el Gobierno Sánchez se gasta en putas nuestros impuestos»

Pasta que no va nunca a solventar dramas humanos de esspañoles corriente, sino a sus orgías, mansiones, banquetes y lujos

Archivado en: Columnistas

Más información

Maricarmen, entrevista por &#039;Tele Pedro&#039;.

Fallo en Matrix: TVE entrevista a Maricarmen y esta acaba culpando de su desahucio... ¡¡¡a Pedro Sánchez!!!

El kioskero podemita monta el numerito de las lágrimas por Maricarmen y un policía se ríe en su cara

El kioskero podemita monta el numerito de las lágrimas por Maricarmen y un policía se ríe en su cara

Ya está bien de eufemismos.

Ni fontanería, ni lobby, ni leches.

Esto es pura mafia.

La jueza Biedma, la magistrada que osó investigar y llevar a juicio al hermano músico de Sánchez, no solo fue espiada, grabada y acosada.

Según los testimonios que aparecen en el sumario que instruye el juez Pedraz, la cloaca financiada por el PSOE contactó con dos redes de narcotráfico de Badajoz —el clan de Los Rochos y la banda de El Gitano— para intimidar a la magistrada.

Se trataba de darle un ‘susto’.

A cambio de romperle las piernas a la jueza o «eliminarla», como sugerían los socialistas, los sicarios de Sánchez ofrecían a los matones cerrar sus causas y que los fiscales adictos al Gobierno se olvidasen de sus delitos, que incluyen tráfico de drogas, lesiones, violencia y lindezas por el estilo.

Al frente de la operación, siguiendo instrucciones del amo de La Moncloa, estaba nada más y nada menos que el corrupto Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.

El dinero con el que se financió todo salió de las arcas del partido, que se nutre de lo que trincan ilegalmente en obras públicas, contratos y comisiones.

Pasta que no va nunca a solventar dramas como el de la desahuciada Maricarmen, sino a sus orgías, mansiones, banquetes y lujos.

Y, en paralelo, el capo de todo este entramado y sus compinches más íntimos, implicados en un fraude electoral de proporciones bíblicas para robar las generales de 2027.

Con recochineo, porque ahora nos enteramos de que hizo lo mismo en las generales de 2023.

Revela OKDiario que la líder del PSOE en Argentina, una tal Lorena Suárez, además de colar en las urnas a gente con el pasaporte caducado, animó a meter papeletas de difuntos para hinchar los resultados a favor de la izquierda.

No sé qué más tiene que pasar en España para que el personal se eche a la calle y corra a gorrazos a estos mastuerzos.

Con su mujer camino del banquillo, condenados su hermanísimo y su fiscal general del Estado, con parte de la cuadrilla en prisión por robar y el resto en capilla por meter la mano en la caja pública, el tipo ha tenido la jeta de iniciar el camino para que Ceuta deje de ser española, claudicando ante Mohamed VI de Marruecos.

No sé qué más tiene que pasar en España para que el personal se eche a la calle y corra a gorrazos a este sinvergüenza y a su banda de mastuerzos.

Para que no les tenga que echar en cara otra vez que se mueven ustedes menos que el portero del futbolín, este sábado, a las 10:00, vayan en masa a la plaza de Cibeles de Madrid, que nos vamos a manifestar de nuevo contra estos gandules y a favor de Ceuta.

SUPERCHOLLOS

¡¡¡ DESCUENTOS SUPERIORES AL 50% !!!

Las mejores descuentos de tiendas online, actualizados diariamente para tí

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]