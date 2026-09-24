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Durante años he sido la luz que tus pasos guiaban en la oscuridad. He sido el viento de invierno que traspasaba tu cuerpo, y como una hoja te hacía temblar, y al estremecerte, con los brazos cruzados sobre tu pecho, sin saberlo, me estrechabas, como si no quisieras dejarme marchar.

He sido la mano que del suelo te alzaba en cada caída, en cada desencuentro, y que cuando tu alma herida y rendida ya no podía más, te daba nuevas razones por las que vivir, recordándote motivos porqué luchar; ideales por qué morir.

Y que cada vez que un nudo en la garganta te impedía hablar, sería mi voz la que gritaría al Cielo todas aquellas palabras que nunca te atreviste decir; esas palabras que, rotas y atragantadas, como cristales de sal clavados en tu garganta, no tragabas por ser imposible de digerir.

Y cuando llegue la hora de partir, contigo partiré una vez más, para juntos buscar nuevas sendas que seguir, nuevas vidas que morir, nuevas muertes que vivir, nuevos cuerpos que encarnar.

Y volveremos a empezar, como ayer una vez más, tú y este ángel de soledad que, si tú quieres, siempre junto a ti estará.