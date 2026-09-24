El poeta Khalil Gibran escribió: “Y en mi locura encontré la libertad y la seguridad que da que no le entiendan a uno, pues quienes nos comprenden, esclavizan algo de nosotros”.

Creo que hay ciertos tipos, tan sumamente raros, tanto como un servidor, que, en algunos momentos, nuestra sensación de infinita libertad, nos puede llegar a ahogar; y será por ello que, precisamente en esos instantes, nos abramos selectivamente a determinadas personas.

Si éstas son bien intencionadas, verán nuestra alma desnuda, despojada de adornos y fruslerías. Pero si en su pecho abrigan intenciones malsanas, lo único que conocerán será el abismo insondable de nuestra alma, que los atrapará, haciéndoles conocer los encantos, no publicados, del auténtico infierno.