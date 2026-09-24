Poesía

Y en mi locura

Khalil Gibran

Antonio Gil-Terrón Puchades
Antonio Gil-Terrón Puchades. PD
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El poeta Khalil Gibran escribió: “Y en mi locura encontré la libertad y la seguridad que da que no le entiendan a uno, pues quienes nos comprenden, esclavizan algo de nosotros”.

Creo que hay ciertos tipos, tan sumamente raros, tanto como un servidor, que, en algunos momentos, nuestra sensación de infinita libertad, nos puede llegar a ahogar; y será por ello que, precisamente en esos instantes, nos abramos selectivamente a determinadas personas.

Si éstas son bien intencionadas, verán nuestra alma desnuda, despojada de adornos y fruslerías. Pero si en su pecho abrigan intenciones malsanas, lo único que conocerán será el abismo insondable de nuestra alma, que los atrapará, haciéndoles conocer los encantos, no publicados, del auténtico infierno.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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