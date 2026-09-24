Víctor Entrialgo: «Crónicas de Ovejuna»

Igual que en el medievo levantaban castilllos para defenderse de los enemigos y les lanzaban agua hirviendo desde las almenas, en Ovejuna se impone poner un muro, un proceso. Un freno a un gobernante que tras la imputación de su mujer, despues de pedirse cinco dias para organizarlo, monta impunemente un Gal frente al Poder judicial ofreciendo a un clan mafioso, a cambio del archivo de unas cuantas causas, «un trabajito» para amenazar y deshacerse de la jueza que instruyó la causa contra el hermano del presidente.

Es urgente un muro, un procesamiento, una institución, para protegerse de irresponsables capaces de desaparecer en las tragedias y decir «eso preguntarle a Mazón o preguntarle a Vivas». Porque los políticos elegidos pueden ser mejores o peores, pero Ovejuna no puede ser gobernada por una banda de mafiosos, cuatreros y sansirolés que, despues de lavarse las manos en las tragedias e invasiones de la Nación, acuden a la voz de su amo, un golpista nervioso con sus últimas ideas de Rubio para retener el poder, que dice lo que tiene que hacer o no hacer el Tribunal Supremo. Que ordena que levante, porque lo ordena él, las medidas cautelares al pucherazo electoral que pretende llevar a cabo para que, con nuestro dinero, sus esbirros encuentren a los tataranietos que Albares, Bolaños, Puente andan buscando y fabricando por el mundo alante para sustituir los votos que su amo perdió por comprar a terroristas y golpistas. Se trata de gentuza tan sin escrúpulos la que le rodea, que mucho y no bueno debe ser lo que le deben para estar llevando a cabo ese ofidio de arrastrarse tan indignamente ante los designios de la insoportable levedad de un tirano semejante.

Es tan sorprendente y alucinante y hay tantos cómplices políticos y económicos de lo que está pasando que en otros sitios ya habría hasta película. Y aún teniéndolo delante, para vergüenza de nuestra historia, y rodeados de tantos indignos comprados con dinero público, ni puede creerse ni hubiera podido imaginarse a lo que en Ovejuna estamos asistiendo.