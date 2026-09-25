El hombre, instrumento de Dios; pero también del diablo

Siempre he afirmado que Dios actúa en el hombre a través del hombre, y que se vale de éste para hacer llegar su ayuda al necesitado que le ruega; como también he escrito que en las intervenciones divinas, nadie espere que se abran los cielos y aparezca el Creador sentado en un trono, mientras una legión de ángeles tocan las trompetas.

En ese sentido, en más de una ocasión, he contado la historia de aquel creyente que, estando en peligro de muerte, rogaba a Dios que salvara su vida. En tres ocasiones le llegó la ayuda necesaria y en tres ocasiones la rechazó, gritando a aquellos que habían acudido a rescatarlo, que no necesitaba nada de ellos, que Dios lo salvaría. Y el creyente perdió la vida. Al llegar al Cielo le dijo a Dios: – “Padre, ¿por qué no has escuchado mis súplicas…? ¿Por qué no me has salvado?”. A lo que Dios le respondió: – “Sí te he escuchado, hijo mío; ¿quién crees que te ha enviado, por tres veces, la ayuda necesaria para ser rescatado y que salvaras la vida?”.

Pues eso.

En cualquier caso, no deja de resultar paradójico con qué tesón y desesperación, muchos religiosos y laicos, se aferran a la vida. Porque la verdad es que dicha tenacidad y empeño, dice muy poco a favor de la fe que declaran profesar.

Pero volviendo al principio, cuando decía que “Dios actúa en el hombre, a través del hombre”, me viene a la cabeza una reflexión, y es que, al igual que Dios se vale de personas para salvar a personas, también el diablo se vale de personas para perder a personas.

Todos podemos ser, sin saberlo y en un momento determinado, enviados de Dios; pero también lo podemos ser del diablo.

A través de nuestro prójimo, nos llegará la respuesta de Dios a nuestras oraciones, bien de manera material, o en forma de consejo; pero por la misma vía, nos llegará la insana ´ayuda´ del diablo, especialmente cuando aquello que estamos pidiendo está marcado por el egoísmo.

Siempre se ha dicho que hay que tener mucho cuidado con aquello que se desea, ya que nos puede ser concedido. Y es que no todo aquello que deseamos, nos beneficia. Lo cual nos lleva a la siguiente reflexión: Si nuestro deseo es concedido para desgracia nuestra, ¿quién es el artífice? ¿Dios, o el diablo?

Puede ser el mismo Dios, actuando como un buen padre, para escarmentarnos con fines didácticos, mediante un daño medido y controlado, cuya experiencia nos evite el caer en males mayores, en un futuro.

La concesión de aquello que tanto deseamos, pero que nos va a perjudicar, puede ser obra de Dios, como hemos dicho antes, pero también puede ser obra del diablo, para que entremos en su infernal espiral; una espiral de la que, una vez se traspasa su umbral, no resulta nada fácil salir.

En cuanto a cómo distinguir a los enviados de Dios, de los del diablo, por sus frutos los distinguiréis.