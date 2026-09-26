Carlos Dávila asegura que el Rey Felipe VI impedirá que Ceuta y Melilla sean marroquíes

La soberanía, la seguridad y la respuesta institucional se entrelazan en la columna escrita por Carlos Dávila el 25 de septiembre de 2026 en The Objective. El autor titula su artículo de esta forma: El Rey impedirá que Ceuta y Melilla sean marroquíes.

Desde el inicio se expone con claridad la tesis: la visita de Felipe VI a las dos ciudades autónomas no se presentaría como un mero protocolo, sino como una evidencia de que España sostiene su postura frente a la presión de Marruecos. Dávila enmarca el acontecimiento dentro de una crisis de notable sensibilidad política y militar, donde cada declaración, cada fecha y cada movimiento institucional pueden adquirir un significado singular.

“Estamos escamados a la espera de cómo evoluciona la situación.”

Esta frase encapsula la atmósfera de ansiedad que recorre el artículo. El autor no retrata unas relaciones bilaterales sólidas, sino más bien un panorama repleto de incertidumbre y lo que él califica como una guerra híbrida contra España. Este término sugiere una mezcla de presión política, propaganda, amenazas, movimientos fronterizos y la explotación de conflictos sociales para debilitar la posición española sin necesidad de un enfrentamiento directo.

En este marco, la llegada del jefe del Estado cobra un valor simbólico de gran relevancia. Dávila enfatiza que Ceuta y Melilla no son territorios ajenos al marco constitucional español, sino ciudades autónomas integradas en nuestro país. Por ello, la decisión de visitarles se interpreta como una afirmación pública de soberanía, sobre todo cuando desde algunos sectores marroquíes se cuestiona su pertenencia a España.

“Tras casi dos meses de guerra híbrida contra España, la pregunta persiste: ¿cuándo el Mando Supremo de nuestras Fuerzas visitará las dos ciudades?”

El autor recurre al término constitucional del Rey como Mando Supremo de las Fuerzas Armadas para subrayar la dimensión institucional de la visita. No se trata únicamente de la agenda de la Casa Real, sino de la autoridad que Felipe VI simboliza en un momento de tensión. Por lo tanto, esta pregunta actúa como una demanda de presencia y un cuestionamiento implícito a la demora.

Una palabra cuidadosamente elegida

Dávila dedica un buen tramo de su razonamiento a un punto terminológico: se habla de “visita”, no de “viaje”. Aunque podría parecer un detalle nimio, el articulista lo presenta como una decisión política medida. Según su interpretación, calificar la presencia de los Reyes como viaje podría dar la impresión de que se desplazan a un territorio extranjero; mencionar una visita refuerza la idea de que se trata de dos ciudades españolas.

“El verbo elegido, «visitar», ni es capricho del cronista ni un eufemismo retórico.”

La elección de las palabras revela cuán cargado está el debate de implicaciones diplomáticas. La Casa Real y Moncloa deben planear una presencia que proyecte normalidad constitucional sin pasar por alto el riesgo de una reacción de Rabat. En esta tensión radica una de las claves del artículo: la visita debe ser firme, mas también precisa; visible, aunque sin alimentar una escalada innecesaria.

El artículo sostiene que el programa se discute entre la Zarzuela y el Gobierno. La cuestión central es si los Reyes deben acudir a ambas ciudades en una misma operación o por separado. La fórmula adoptada podría cambiar la interpretación política del gesto: una visita conjunta reforzaría la idea de unidad territorial, mientras que dos desplazamientos diferenciados ofrecerían una gestión más gradual de la crisis.

“No estamos para bromas, el Rey tampoco lo está; nos hallamos en tiempo de cogérnosla con papel de fumar.”

El tono coloquial introduce una advertencia seria. Dávila asegura que no hay espacio para errores protocolarios, mensajes ambiguos o improvisaciones. La organización debe coordinar la Casa del Rey, al Ejecutivo, a las autoridades locales y a los responsables de seguridad. Además, destaca la complicada relación entre Pedro Sánchez y el círculo de Felipe VI, presentada como una negociación ardua y prolongada.

La columna menciona las discrepancias entre Camilo Villarino, jefe de la Casa del Rey, y figuras del Gobierno como José Manuel Albares. También cita a Ángel Víctor Torres, a quien identifica irónicamente por su labor política. Estas menciones le permiten a Dávila dibujar un Ejecutivo fragmentado en sensibilidades y forzado a llegar a un acuerdo común ante una cuestión que incide de manera directa en la integridad territorial.

“Ahora mismo Zarzuela y Moncloa negocian de sol a sol y sin acuerdo definitivo el programa de la estancia.”

Esta frase sintetiza el núcleo práctico del artículo: aunque la decisión parece estar tomando forma, aún no se ha concretado. El Rey se erige como una figura capaz de establecer límites políticos en un momento en el que el Gobierno ha de equilibrar diplomacia, seguridad y comunicación pública. La expectativa en torno a la visita no solo abarca la fecha; también incluye el itinerario, los discursos, los encuentros con Juan Vivas y las medidas para evitar incidentes.

El autor considera que esa futura presencia será un mensaje dirigido a múltiples audiencias: a los ciudadanos de Ceuta y Melilla, para ofrecer respaldo; a las Fuerzas Armadas, para evidenciar la continuidad de la autoridad constitucional; al Gobierno, para reclamar coordinación; y a Marruecos, para dejar claro que la reivindicación territorial no cambia la realidad jurídica española.

En la conclusión de su argumentación, Dávila transforma la visita en una prueba de determinación. La cuestión ya no radica solo en cuándo acudirán los Reyes, sino en qué mensaje acompañará su desplazamiento y si las instituciones españolas estarán a la altura de la gravedad que el articulista señala en este momento.

Entre las particularidades de ambas ciudades destaca que Ceuta se ubica junto al estrecho de Gibraltar y amalgama herencias mediterráneas, europeas y norteafricanas, mientras Melilla conserva un notable patrimonio modernista. Ambas comparten una peculiaridad geográfica: son ciudades españolas rodeadas por territorio marroquí. Esta situación convierte cualquier visita institucional en un evento con enorme repercusión política y simbólica.