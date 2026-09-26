El porqué de las cosas

Quiero comenzar hoy dando mi enhorabuena a todos aquellos que están encantados de haberse conocido; aquellos que nunca comprenden por qué la vida los infla a reveses; precisamente a ellos, siendo como son modelo de excelsa perfección donde la haya.

Hace años tuve una reveladora conversación con un amigo, de esos que parecen haber nacido estrellados. Desgraciado hasta la médula, todo en la vida le había salido mal: fracaso en la vida laboral, sentimental, familiar, problemas graves con los hijos, problemas complicados de salud, etc.

Estábamos en una cafetería repleta de gente, y me estaba comentando que la noche anterior le habían robado el coche, con la mala sombra que ese día llevaba en el maletero todos los regalos de Navidad, junto con un sobre con el dinero de la indemnización que había cobrado del FOGASA, al haber cerrado la empresa en donde trabajaba.

En ese momento pasó por nuestro lado un camarero con una bandeja repleta de humeantes cafés con leche, con tan mala suerte que éste dio un tropezón yendo a parar el hirviente contenido de la bandeja justo encima de mí desventurado amigo. Tal fue el grito de dolor que soltó, que hubiese horrorizado hasta a un torturador del antiguo KGB.

Pues bien, una vez recuperado del húmedo y abrasivo lance testicular, con los huevos pochados, mi amigo procedió a narrar la novela de su lastimera existencia, comenzando por la anécdota acaecida el día de su nacimiento, cuando se le resbaló a la comadrona y fue a parar al suelo, dándose un golpe en la cabeza que, al parecer, era la causa de su perenne tartamudez y bizquera.

Cuando, exhausto, terminó su dramático relato, me quedé mirándole fijamente a los ojos y procedí a dispararle la pregunta de rigor:

– ¿Odias a alguien en esta vida?

Su respuesta fue tan inmediata como negativa. Es más, me afirmó que él quería a todo el mundo y que era muy buena persona, pero que el hijo de puta de su cuñado ojalá tuviera un accidente y se quedara tetrapléjico de por vida, y que su vecino del piso de arriba, al que le había tocado la lotería recientemente, ojalá pillara un cáncer de los dolorosos y se muriera rabiando de dolor. Imparable ya, mi amigo fue ´vomitando´ las peores maldiciones de ´mal fario´, sobre una interminable lista de personas, animales, y cosas.

Cuando concluyó la sarta de barbaridades, me preguntó por qué a él, que era una bellísima persona, todo le salía mal.

Por unos momentos dudé entre darle un capón, o una palmadita en la espalda, optando finalmente por la palmadita, al tiempo que le decía que con el odio gratuito y maligno que su alma destilaba, lo raro es que no le pasaran cosas peores, y que posiblemente en su anterior vida había sido un usurero ahoga pobres, que terminó dedicándose a la política, para poder así dar rienda suelta a su vocación de mentiroso compulsivo, la otra gran pasión de su vida.

Y es que Dios no juzga ni castiga, sino que somos nosotros mismos, con nuestros actos, pensamientos, e intenciones, quienes diariamente nos condenamos o salvamos; los que escribimos, en el Libro de la Vida, nuestra felicidad, o mala fortuna.

El karma, al final, no es más que un espejo que nos rebota todo aquello que nosotros a lo largo de nuestras existencias, hemos proyectado a nuestro prójimo. Si hemos proyectado amor y felicidad, recibiremos amor y felicidad, pero si por el contrario hemos ido repartiendo dolor y desgracia, eso es lo que vamos a recibir. Nuestro karma lo escribimos a diario: “Porque siembran viento, recogerán tempestades…” (Oseas 8:7).

Al final nuestras existencias son como un balance contable donde el ´debe´ siempre debe de cuadrar con el ´haber´. Ahí está la Justicia Divina; la Divina Misericordia estará en darnos, sin intereses, cuantas renovaciones hagan falta, para que podamos saldar nuestras deudas, y si para ello hay que vivir mil veces, mil veces nos tocará volver a nacer. Una misericordia que ellos nunca tuvieron.