Como flores de plástico

Hay quien opina que no todos recogemos lo que sembramos, y que hay gente mala que vive de maravilla, mientras que hay gente buena que sufre injustamente.

Es un error.

De la ley de la siembra y la cosecha nadie escapa. No juzguemos por las apariencias, porque las apariencias son solo eso, apariencias; mentiras enmascaradas; flores de plástico aromatizadas.

Cada persona es un mundo del que, al igual que en los icebergs, tan solo vislumbramos una décima parte de su realidad: la bella, la atractiva, la amable; aquella susceptible de provocar la envidia de los disminuidos morales, e intelectuales.

Y es que lo malo, lo cutre, lo triste, se oculta, no se airea; no se presume; no se radia; se calla. Porque la ropa sucia se lava en casa; y las lágrimas…, las lágrimas se enjugan discretamente en silencio, en la hueca soledad de las cavernas del alma.

No juzguéis por lo que veáis o imaginéis, y no seréis juzgados.