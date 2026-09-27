Es un error

Como flores de plástico

De la ley de la siembra y la cosecha nadie escapa

Flores de plástico.
Flores de plástico. PD
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Hay quien opina que no todos recogemos lo que sembramos, y que hay gente mala que vive de maravilla, mientras que hay gente buena que sufre injustamente.

Es un error.

De la ley de la siembra y la cosecha nadie escapa. No juzguemos por las apariencias, porque las apariencias son solo eso, apariencias; mentiras enmascaradas; flores de plástico aromatizadas.

Cada persona es un mundo del que, al igual que en los icebergs, tan solo vislumbramos una décima parte de su realidad: la bella, la atractiva, la amable; aquella susceptible de provocar la envidia de los disminuidos morales, e intelectuales.

Y es que lo malo, lo cutre, lo triste, se oculta, no se airea; no se presume; no se radia; se calla. Porque la ropa sucia se lava en casa; y las lágrimas…, las lágrimas se enjugan discretamente en silencio, en la hueca soledad de las cavernas del alma.

No juzguéis por lo que veáis o imaginéis, y no seréis juzgados.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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