La asignatura pendiente

Hace cuatro días, mi madre hubiese cumplido 98 años, si el Cielo no se la hubiese llevado antes. Lo cierto es que yo también voy envejeciendo con la carga de una culpa. La de una asignatura pendiente que para con ella tengo.

Mi madre, Amparo Puchades Taléns, escribió un libro autobiográfico, posiblemente en francés, cuyo relato comienza cuando con ocho años la metieron en un tren con destino a Francia, al estallar la Guerra Civil Española. Y cómo a la angustia de ver como sus padres se iban convirtiendo en dos lejanos puntos, conforme el tren se alejaba, había que sumarle que junto a ella iban sus tres hermanas pequeñas… Solo con ocho años, haciendo de hermana mayor y madre… Luego vendría su boda a los veinte años, y el nacimiento y muerte de su primer hijo, mi hermano José Antonio.

Ese podría ser el principio del libro. Y no lo conozco por haberlo leído, sino por las veces que, desde pequeño, me contó su historia; especialmente los días que no le dolía la cabeza. Unas terribles neuralgias que comenzaron cuando tenía ocho años, (¿casualidad o causalidad?), y que la martirizaron durante toda su vida, hasta que el alzhéimer se llevó sus recuerdos y, con ellos, sus jaquecas.

La biografía de mi madre es un libro que nadie ha leído; ni tan siquiera yo que soy el depositario del manuscrito. Un manuscrito que llegó a mis manos tras su muerte, dentro de un abultado sobre que decía: “Entregar a mi hijo Toni”.

Confieso que nunca he tenido fuerzas para abrirlo, ya que tan solo conocer su existencia, y que me espera, hace que sienta un nudo en la garganta que no me deja respirar. Es superior a mí.

¿Pereza? ¿Indiferencia? Ni lo uno ni lo otro. Es algo tan fuerte que me supera, y que tan solo aquellos pocos que conocieron la devoción tan profunda que ambos nos profesábamos, podrán comprender el porqué de esta asignatura pendiente que me angustia…; el peso que mi pecho ahoga.

NOTA: En la foto, mi madre mirando la cámara, y Cayetana Duquesa de Alba, mirando a mi madre. Los señores no sé quiénes eran, ni tampoco me importa.