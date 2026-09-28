Ceuta: túneles para el narcotráfico e ilegales

En los últimos años se han descubierto dos narcotúneles que conectaban subterráneamente Marruecos con España en Ceuta para la introducción masiva de hachís sin pasar por los controles fronterizos.

La policía de ambos países permitió esclarecer y detener en Marruecos al cerebro técnico y diseñador de la compleja estructura, que incluía railes y vagones para agilizar el transporte de mercancía pesada entre Castillejos y una nave industrial en la zona de El Tarajal, además de sistemas avanzados de bombeo de agua e insonorización. Nada impide pensar que los narcotraficantes, con el mirar para otro lado de Marruecos porque le interesa, puedan replicar túneles semejantes a los construidos por Hamás en la franja de Gaza, en donde la organización terrorista almacenaba explosivos, misiles, armas y milicianos, para invadir poco a poco la ciudad española con ilegales y acelerar la ocupación de esa tierra hispana.

Es de suponer que instancias españolas, no las que obedecen al autócrata Pedro Sánchez Pérez-Castejón y las que obtienen beneficios por apoyarle, como los etarras e independentistas, sino las que defienden España por encima de todo, hayan tomado buena nota y controlen esa frontera con los medios electrónicos, terrestres y satelitales, necesarios y adecuados para ello porque por encima de todo está la defensa nacional para evitar que los caballas repitan la triste peripecia que están viviendo ahora, ante la ineficacia del Estado, el conflicto migratorio, el papel de los servicios secretos, el equilibrio geoestratégico y la soberanía amenazada por la presión de Marruecos. Evitar la inmigración descontrolada para degradar sistemáticamente la identidad española debe ser una prioridad en Ceuta.

Como ha declarado con conocimiento de causa el diplomático, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia y exembajador en Marruecos, Jorge Dezcallar, a José Antonio Zarzalejos, en Ceuta “convergen varias crisis: de seguridad y soberanía, migratoria, humanitaria, sanitaria y social. Tras señalar que Marruecos ha estado detrás de la avalancha de julio pasado (aunque cree que “se le fue de las manos”), considera que la política de apaciguamiento con Rabat es inútil y contraproducente porque nunca renunciará a Ceuta y Melilla ni se aquietará con cesiones, y constata que el país vecino “asfixia” a las dos ciudades españolas y que la crisis en Ceuta “favorece a Marruecos”.

Razones por las que el laboratorio de ideas Atenea recomienda a las instituciones españolas una política de Estado permanente orientada a reforzar las capacidades y la resilencia de Ceuta. El texto defiende que la españolidad de Ceuta se apoya en una continuidad histórica ratificada por Portugal en el Tratado de Lisboa de 1668 y por el propio reino alauí en el Tratado de Paz y Amistad de 1860. Ante esto, Atenea rechaza cualquier fórmula de cosoberanía o negociación territorial, señalando que una alteración de este tipo exigiría una reforma de la Constitución Española. La base del informe es el concepto de “suficiencia soberana”, en el que explica la necesidad de una cooperación con Rabat en el control migratorio o crimen organizado, pero advirtiendo sobre los riesgos de una dependencia estructural. “Una frontera puede permanecer formalmente bajo soberanía española y, sin embargo, volverse materialmente frágil si su control cotidiano, su economía o sus servicios esenciales quedan subordinados a la cooperación discrecional de un tercero”. El informe concluye que la acción del Estado en Ceuta debe ir acompañada de un desarrollo económico y social mediante un Pacto de Estado plurianual que asegure la viabilidad de los servicios públicos y proteja el tejido empresarial local, con el fin de que las crisis diplomáticas no asfixien a la población.

España, sujeto político soberano, tiene que defender su integridad territorial si no quiere convertirse en un mero espacio administrativo vacío de significado porque, como ha escrito Luis Ballesteros Hurtado de Mendoza en una carta al director de ABC: “Un Estado que renuncia a defender sus fronteras es un Estado que ha firmado, de facto, su propia capitulación”.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL