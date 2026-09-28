Juan Pérez de Mungia: «Drama y trama: Quiebra de la causalidad y la responsabilidad»

Afrontamos el cuajo de un sujeto criminal que amenaza con su continuidad con su característico desparpajo, al frente de un gobierno que no solo niega los hechos, sino que reifica la realidad, inventándolos. Es esa conocida fórmula de trueque de un partido que ocupa el Estado, robando, mientras criminaliza la angustia social con el impagable servicio de sus esbirros retribuidos, azuzando a masas que viven en el imaginario de un comunismo fracasado y criminal. Un deus ex machina narrativo: un personaje: una anciana que se beneficia de una ley franquista de vivienda con renta fija, derogada por el ministro socialista Boyer de Isabel Preysler en el Real Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril, y la ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 del último Gobierno de Felipe González; un villano: un fondo buitre imaginario, multipropietario; un melodrama: la vulnerabilidad en camilla; un agente infiltrado: la vanguardia comunista del proletariado. Un drama y una trama que oculta 90 desahucios por día, una bandera a la que acogerse para interrumpir la cadena causal de una gestión ruinosa y destructiva de un gobierno que se sirve del desorden para prevalecer.

Esa cadena causal que oculta su responsabilidad en la acción militar de Marruecos sobre Ceuta –los prolegómenos de una ocupación plena que exigirá una respuesta militar–, una política confiscatoria de la propiedad privada, una alteración sistemática del censo electoral a través de la inmigración y la naturalización de desconocidos que ni sostienen ni sostuvieron los servicios residuales de la administración pública. Dénle el voto a quienes solo aspiran a tener derechos, dénle el voto a quienes pueden disfrutar de beneficios que no merecen. Encúbrase una negociación territorial adversa a la igualdad de los ciudadanos, confísquese el fruto del trabajo y estimúlese la dependencia y la pobreza laboral para crear una suerte de mesnadas de parásitos analfabetos que quieren ignorar como el sanchismo apuesta por la destrucción de la economía y el Estado a manos de oligarquías crecidas al amparo del tráfico de influencias. Irene Iglesias y Pablo Montero en estado puro. La acción política de Sanchez consiste en inventar una narrativa: un personaje, un villano abstracto, un caso lacrimógeno, un biocatalizador, el mejor acelerador para la destrucción de un tejido social que invoca la guerra civil.

Una ciudad española permanece bajo asedio entre la inmundicia, la delincuencia, el terror y las enfermedades infecciosas, tras una entrada masiva de ciudadanos, la avanzadilla del ejército de un Estado enemigo controlado por un monarca absoluto. En Ceuta se ha informado de un aumento grave de delitos sexuales. Las hordas de salvajes muestran sus habilidades para que toda la ciudad se prepare. El Tribunal Supremo ha adoptado medidas cautelares sobre los efectos electorales del censo CERA derivados de la instrucción de la llamada «ley de nietos» con un reglamento de una fiscalía cómplice. La juez que juzgó al hermano del presidente, se ha personado en la causa que investiga los contactos del entorno de Sánchez con un clan del narcotráfico utilizado para amenazarla. Begoña Gómez se sienta ante un jurado popular. Nada de eso desaparece porque una octogenaria venga a ocupar el primer plano de forma artificiosa, ignorando la causa de su caso, y la causa de todos los casos. Desaparece porque el gobierno decide que desaparezca.

La propaganda, escribe Sánchez, necesita arquetipos simples: una supuesta víctima indefensa, un especulador desalmado y un político al que imputar el desenlace. La misma estrategia de explotación de otros catalizadores —Juana Rivas, María Sevilla, La Manada— que hinchan un caso particular hasta convertirlo en una causa general, se sustituyen los hechos por un relato y se divide a la sociedad entre verdugos y víctimas. La ingeniería de manipulación está en marcha y el principio de equivalencia y proporción destruído. Asedian Ceuta en un acto de guerra híbrida, con ciudadanos aterrorizados por violaciones y violencia diaria y Sánchez, primer ministro, nos recomienda sus canciones favoritas. Una mujer es deshauciada y al gobierno la usa para agitar las calles como si ellos no gobernaran, de preludio para elecciones o para una proposición de ley de recuperación de la vivienda social accesible y justa, o algún otro nombre cursi, rimbonbante y vacío. Eso sí, si a la misma señora le hubieran ocupado la casa, les hubiera importado un soberano bledo. Le habrían ofrecido la eutanasia para que no sufriera. Quizás se pregunte eso alguna vecina con okupas de unas calles más abajo. El experimento social es útil porque confirma una infantilización política: si hay una anciana en camilla, alguien tiene que ser un malvado; si el dueño es una mercantil, ya hay villano; si un ministro promete una ley o una ayuda, se le entrega el presupuesto. De paso eclipsan la multitudinaria manifestación sobre Ceuta de rechazo a Sánchez.

El caso es que el propietario era una pequeña sociedad limitada; el relato lo convirtió en fondo buitre. El barrio era Retiro; el alquiler, quinientos euros por noventa metros. ¡Cualquiera lo pillara hoy en día! cuando debía haberse cumplido una resolución judicial hace 19 años. El tenebroso contraste con el joven que produce, paga y comparte piso hasta los cuarenta se esfuma. También se esfuma una evidencia de mercado: el grueso del alquiler residencial en España no está en manos de fondos internacionales, sino de ahorradores privados. Reificar a esos propietarios como «buitres» permite intervenir el mercado con un lenguaje de emergencia y, al mismo tiempo, eludir la responsabilidad del legislador sobre oferta, suelo, seguridad jurídica y ocupación. Entre tanto, el mercado se contrae. Quien teme no recuperar su vivienda no la pone en alquiler. Al propietario con vivienda ocupada se le ignora, un bulo de ultraderecha. El resultado de la confiscación comunista no es más derecho a la vivienda: es menos oferta, más precio y más tentación de sustituir el contrato por la subvención o una fiscalidad benigna para quien se arriesgue a la ocupación de su vivienda. Todo es un enorme espectáculo, un melodrama, una esperpéntica alharaca, de esa maquina que el gobierno de Sánchez engrasa, al más puro estilo de Goebbels, siguiendo su Manual de Resistencia tan próximo y propio del Mein Kampf.

El Gobierno que interviene el alquiler es el mismo que ha alimentado, por acción y omisión, las condiciones de saturación urbana, de presión migratoria irregular y de competencia por vivienda asequible, el mismo gobierno que degrada el salario con una cultura esclavista, que dá empleo precario a los propios y financia a onegés y practica una fiscalidad confiscatoria. La propaganda de un gobierno en el banquillo describe un patrón institucional, no un eslogan: el sistema educa peor, retiene a los jóvenes fuera del mercado, reparte recursos territoriales según la correlación de fuerzas parlamentarias y, en el tramo bajo de rentas, ofrece paquetes de ayudas cuyo diseño puede hacer que no trabajar resulte, en caja mensual, más atractivo que un empleo precario con un salario miserable, que puede ocupar un inmigrante y un dispuesto al pluriempleo. Un sistema educativo retrasado un curso en lectura no prepara para lograr un empleo cualificado.

Desde 2008, la tasa de actividad de los menores de 25 años sigue por debajo del 40%. En el segundo trimestre de 2026 se situaba en el 39,1%, lejos del 55,2% de 2008. El 61% de los jóvenes está fuera del mercado laboral, frente al 45% de hace dieciocho años. España es la gran economía del euro que más ingresa por no deflactar el IRPF: un 9,4% más. El trabajo remunerado soporta cotizaciones, un Ingreso Minimo Vital mal calibrado y una subida silenciosa del impuesto. El PIB agregado crece; la renta disponible de las rentas medias-bajas, se mantiene o baja, mientras la jubilación flexible de quien vuelve a la actividad, solo aumenta el saldo de caja del Estado. Se trata de la distancia de ingresos entre no trabajar y aceptar un empleo precario, y se trata del hecho de que las cotizaciones del segundo financian al primero. El fracaso absoluto de la gestión pública la rebela AIReF: la dependencia se torna endémica, es ya crónica: el 46% de los hogares perceptores de ayuda sigue cobrando a los 60 meses; esa tasa sube al 57% cuando la cuantía se acerca a la renta garantizada. Un aumento de 10 puntos en la ratio IMV/renta garantizada se asocia con una caída del 13,4% en la probabilidad de salir de la red asistencial. AIReF estima una caída del 12% en la probabilidad de trabajar en los primeros seis meses —mayor en importes altos, hogares monoparentales y menores de 30 años— con el impacto que tiene en la economía en general, en la renta de los hogares y en la dignidad personal del ciudadano que trabaja.

Ninguno de estos hechos, por sí mismo, demuestra que el Estado social sea un fraude. El fraude resulta de todos ellos y resulta de la falsificación y reconstrucción de la realidad a medida de un gobierno farsante e ilegítimo que dicta qué se debe publicar y clasifica a los periodistas según su afinidad. Es un sesgo estructural: se gasta más en sostener un mínimo que en reconstruir la capacidad de generar renta; se justifica la financiación autonómica contra Rawls, de quien corta el pastel no escoja su parte, y se pacta con quien tiene la llave; se nacionaliza por presunción y se vota sin arraigo; se interviene el alquiler y se culpa al propietario; se pierde poder adquisitivo y se anuncian movilizaciones mientras la escuela se retrasa. Es el parasitismo que promociona un partido corrupto. Sánchez y el PSOE cortan el bacalao, mueven los hilos de una red mafiosa. Sánchez lo da, Sánchez lo quita. El puto amo Sánchez te dá una migaja si te portas bien y te callas.

Frente a este siniestro clima, el PP actúa, siempre que puede, como cómplice necesario. “Sentido de estado”, la misma traición de siempre. Ha aceptado cuando no promovido el deterioro, sin ofrecer una alternativa de oferta educativa, laboral, fiscal y de vivienda que rompa el ciclo eterno de dependencia asegurando el mantenimiento del poder de un gobierno culpable. Un PP cómplice que espera a que la fruta madure y caiga podrida. Vox, propone que se active el artículo 102 de la Constitución que regula la acusación contra el presidente del Gobierno por traición o contra la seguridad del Estado ante el Tribunal Supremo. ¿Qué otra reacción sería mejor frente a un tirano que poder desalojarlo sin vulnerar la ley? Los españoles en la calle, los jueces resistiendo las amenazas, los periodistas –los pocos que quedan– publicando frente al silencio y los políticos decentes votando a favor del artículo 102. Es un instrumento político al igual que lo han sido las dos mociones de censura presentadas por Vox que no se aprobaron por incomparecencia del PP. El PP nos trata de convencer de que la resistencia es inútil y le hacen el juego a Sánchez. Y Sánchez se atrinchera, se crece ante sí mismo porque se siente impune, sabe abusar de las instituciones, infiltrar, confabular y manipular, supone que no le desalojarán a tiros, que la oposición respetará las leyes que él mismo vulnera y se blinda cerrando las calles y decretando el confinamiento cerebral.

Culpar a un supuesto fondo buitre permite no hablar de Ceuta, no discutir el censo y no discutir por qué el trabajador pobre y el joven inactivo conviven con un Estado que gasta más en sostener rentas mínimas que en reconstruir la capacidad de generar renta, más en sostener menas e inmigrantes en asilo por decir que son homosexuales, más que proveer de una renta digna a quienes han gastado su vida trabajando.

El poder que se arriostra a la Moncloa no se sostiene solo en la adhesión ideológica. Se sostiene en la vigilancia y coacción del espacio público –cortes, dispositivos policiales, restricción de actividad–, en la lealtad de quienes reciben la nómina asistencial, en la negociación con fuerzas que cobran territorio, y en la capacidad de fabricar un melodrama cada vez que Ceuta, el CERA o un auto judicial amenazan el primer plano, concitando una respuesta social controlada por quienes se sirven de ella. Los estómagos agradecidos que sabe fabricar un gobierno responsable de la destrucción. Y si hay que amenazar con sicarios a quienes amenazan su poder por aplicación de la ley, se amenaza o se secuestra. No está distante Segundo Marey de los nuevos Barrionuevos y Veras celosos de conservar su poder. Sánchez es el buitre, y los españoles, su carroña.