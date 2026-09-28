Ramiro Grau Morancho: «Ceuta, Marlaska, Robles y Sánchez»

Ramiro Grau Morancho: "Ceuta, Marlaska, Robles y Sánchez"
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Dos meses después de la invasión y ocupación de Ceuta, le han dado la patada en el culo al delegado del régimen sanchista, obligándole a ahorcarse solo, con su dimisión.

Anteriormente él ceso a su secretario, pomposamente llamado jefe de gabinete, y fue un grave error…

Debería haber cesado al conserje de la delegación, que ese sí que no sabía nada.

Si el sanchismo cree que cesando a su correveidile en Ceuta están asumidas todas las responsabilidades administrativas, políticas y penales, es que le falta un hervor… O dos.

¿Quién es el jefe inmediato del delegado…?

Marlaska.

¿Y quién es su jefe mediato…?

Sánchez.

Digo más: ¿Quién es el superior del delegado de Defensa en Ceuta, y del comandante General de la ciudad autónoma, con rango de General de División…?

Robles.

Ese es lo que podríamos llamar el “trio de la bencina”, a cuál peor.

Todo lo demás, son ceremonias de la confusión e intentar que otros reciban los tiros…

Un hombre, o mujer, se caracteriza por su capacidad de asumir sus propias responsabilidades, y apechugar con ellas, contra viento y marea.

Todo lo demás es cobardía, adolescencia inmadura, echando la cual a los demás de los propios errores…, aunque en este caso, creo que la traición se hizo a conciencia, y sabiendo perfectamente lo que iba a suceder.

¿Qué le deben Sánchez, y su banda, a Mohamed VI…?

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Autor

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escritor

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